Nord-Korea har skutt ut ti raketter av ulike typer fra landets kyst i øst og vest, heter det i en uttalelse fra Sør-Koreas militære myndigheter.

Minst en av missilene skal ha landet 26 kilometer sør for en linje som i praksis utgjør grensa mellom de to landene til havs. Det melder nyhetsbyråene AP og AFP.

MANGE UTSKYTINGER: Nordkoreanske myndigheter offentliggjorde dette bildet av en rakaett i oktober. Foto: AP

Ifølge myndighetene er det første gang en nordkoreansk rakett har landet så nær det sørkoreanske fastlandet siden den koreanske halvøya ble delt i 1953.

– En territoriell krenkelse

Sør-Koreas militære sier at raketten slo ned i havet 57 kilometer øst for Sør-Koreas kyst. I en uttalelse heter det at oppskytningen er «svært sjelden og utålelig». Det blir sagt selv om den landet i internasjonalt farvann.

KRAFTIG REAKSJON: Sørkoreanske myndigheter kaller utskytingene i dag for en «krenkelse». Foto: AP

– President Yoon påpekte i dag at Nord-Koreas provokasjon i praksis er en territoriell krenkelse av et missil som krysset linjen for første gang siden oppdelingen. Det heter det i en uttalelse fra president Yoon Suk-yeols kontor.

På statlig TV ble det varslet om flyangrep på den sørkoreanske øya Ulleungdo. Innbyggerne ble bedt om å søke tilflukt i nærmeste tilfluktsrom.

Militær reaksjon

Den sørkoreanske presidenten kalte inn landets nasjonale sikkerhetsråd til et møte, og ga ordre om at det skal «gjennomføres raske og harde tiltak».

REAKSJON: Sørkoreanske jagerfly skjøt ut tre raketter mot grense i nord som svar på de ti rakettene i dag. Foto: HANDOUT / AFP

En stund senere opplyste forsvaret at de hadde avfyrt tre luft-til-bakke-raketter som svar på de nordkoreanske utskytingene. Disse rakettene landet i nærheten av grenseområdet mot nord, blir det sagt.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har utenriksministrene i Sør-Korea og USA kommet med en kraftig fordømmelse av rakettutskytingene i Nord-Korea.

Sør-Korea har stengt noen flyruter over havet øst for landet. Myndighetene sier at det er nødvendig av hensyn til passasjerenes sikkerhet på ruter til USA og Japan.

Ustabil situasjon

Nord-Koreas siste runde med oppskytninger synes å være den «mest aggressive og truende væpnede demonstrasjonen mot Sør-Korea siden 2010». Det sier forsker Cheon Seong-chang ved Sejong Institute til AFP.

USIKKERT: Den nordkoreanske lederen Kim Jong-un følger en rakettutskyting. Bildet ble offentliggjort i oktober. Foto: AP

– Nå er det en farlig og ustabil situasjon som kan føre til væpnede konflikter, legger han til.

Onsdagens oppskytninger kommer etter en lang rekke i det siste, inkludert det Nord-Korea sier er øvelser på taktiske atomangrep.

USA og Sør-Korea har gjentatte ganger advart om at testene kan kulminere i en ny atomtest, i så fall landets sjuende.

Nord-Korea reagerer på militærøvelse

Sør-Korea og USA satte på mandag i gang en stor militærøvelse. Den kalles «Vigil Storm», og hundrevis av krigsfly fra begge sider deltar.

En talsperson for nordkoreanske myndigheter sier ifølge Reuters at det store antallet militære fly i øvelsen viser at den er «aggressiv og provoserende». Han mener også at den er spesielt rettet mot Nord-Korea, og at den har skapt en alvorlig situasjon på halvøya.