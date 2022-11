Noe ukjent har truffet Norge

Det var videokameraer på Gaustatoppen i Telemark som fanget opp hendelsen. Det skjedde klokken 04:54 natt til 30. oktober.

– Dette er noe vi ikke kan forklare, sier Morten Bilet i Norsk meteornettverk.

Lysene ser ut som meteorer. Det er hurtig bevegende lys på himmelen.

Meteorer er ikke et uvanlig syn. Ser du opp på når det er stjerneklart, så vil du i løpet av en time nesten garantert se en meteor. Likevel er det som skjedde 30. oktober langt utenfor det vanlige.

SETT MYE: Morten Bilet fra Norsk meteornettverk har studert fenomener på himmelen i mange tiår. Han mener det som har skjedd nå må være noe veldig sjeldent. Foto: Anders Haualand / NRK

– Det er helt unikt at så mange meteorer skal dukke opp på nattehimmelen på så kort tid. Så vi vet ikke hvor dette kommer fra, eller hva som er årsaken, forteller Bilet.

Fra samme punkt

I videoen fra hendelsen er det klart at alle de 23 objektene kommer ut av samme punkt på himmelen.

– Det er dette som bidrar til å gjøre det unikt, forteller Bilet.

Forskerne vet ikke hva dette er. Videoen er tatt opp av Norsk Meteornettverk på Gaustatoppen 30. oktober i år. Du trenger javascript for å se video. Forskerne vet ikke hva dette er. Videoen er tatt opp av Norsk Meteornettverk på Gaustatoppen 30. oktober i år.

Andre kameraer fanget opp deler av hendelsen. 17 av objektene ble registrert i Larvik. Ett objekt ble registrert i Oslo.

Dette gir ekspertene nok informasjon til å slå fast hvor de traff atmosfæren, og fra hvilken retning de kom.

AVANSERT UTSTYR: Steinar Midtskogen fra Norsk meteornettverk har kameraer flere steder. Disse står i Oslo. De fanger opp mye av det som skjer på nattehimmelen. Foto: Privat

Kom fra øst

– De begynte å treffe atmosfæren over Østersjøen, så Sverige og til slutt deler av Norge, forklarer Steinar Midtskogen fra Norsk meteornettverk.

Det var han som opererte kameraene på Gaustatoppen. Norsk meteornettverk har sju kameraer der. Fire av dem fanget opp lyssporene. Opptakene fra disse fire er kombinert i videoen som følger med denne saken.

Norsk meteornettverk har satt lyd til videoen, noe som gir den en ekstra dimensjon. Videoen kan du se her.

– Dette var en utstrakt stråle av objekter som kom fram til jorden på omtrent det samme tidspunktet, forklarer Midtskogen.

Ikke et våpen

Videoopptakene gir også informasjon om hastigheten objektene hadde.

– De kom fort. 64 kilometer i sekundet. Det er mye høyere enn hastigheten til det vi mennesker har sendt ut i rommet. Så dette er ikke romsøppel, sier Midtskogen.

FULGTE DENNE KURSEN: Objektene kom fra Sør-Øst i retningen den røde streken illustrerer.

– Det er riktig at i retningen disse kom fra ligger Ukraina. Det er helt klart ikke snakk om et våpen. Hastigheten er for høy. Dette er et eller annet astronomisk fenomen, slår Midtskogen fast.

Det hurtigste registrerte våpenet er det russiske Kinzjal. Det er et såkalt hypersonisk våpen. Den antatte topphastigheten er omtrent fire kilometer i sekundet.

ETTERLATER SPOR: Kometen Neowise fotografert i 2020. Slike vandrere i solsystemet er opphavet til de kjente stjerneskuddsvermene. Foto: Chris Pietsch / AP

Stjerneskuddsverm

Hendelsen har skapt internasjonal oppsikt i meteor-miljøet. International Meteor Organization (IMO) har skrevet om den.

IMO mener det kan være snakk om en såkalt meteorsverm. Slike svermer oppstår når jorden kommer inn i støvbelter i verdensrommet. Disse beltene er sporene av kometer.

– Det er ingen kjente støvbelter som kan forklare dette. Det er ikke registrert noen svermer fra denne retningen på denne tiden, sier Morten Bilet.

Selv om det er snakk om en ny, og til nå uoppdaget meteorsverm, så er hendelsen 30. oktober uvanlig.

– Under de mest aktive stjerneskuddsvermene ser du kanskje 30 meteorer i timen. Her kom det nesten like mange på fem sekunder, sier Bilet.

Skal undersøke

Ekspertene er overbevist om at hendelsen har et astronomisk opphav.

– Det kan ha vært et objekt som besto av is og småstein. Isen kan ha sublimert og objektet har da gått i stykker. Skjedde dette kort tid før restene traff jorden, så kan det forklare hvor tett treffene har vært i tid og rom, mener Midtskogen.

Dersom det er restene fra en komet, og at jorden faktisk traff et ukjent støvbelte 30. oktober, så kan det skje igjen neste år.

– Vi vil følge ekstra godt med for å se etter høyere aktivitet enn normalt. Det blir også gjort arbeide for å finne ut om økt aktivitet er registrert rundt denne datoen og fra denne retningen tidligere, opplyser Bilet.