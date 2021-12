– Det er så vidunderlig å være her, åpnet Maria Ressa med et stort smil.

I morgen mottar hun Nobels fredspris i Oslo rådhus sammen med Dmitrij Muratov, som representanter for modige redaktører og journalister verden over.

De to deler fredsprisen for sitt standhaftige forsvar av pressefriheten og ytringsfriheten i en verden hvor disse frihetene er under press.

– Det er en pris for å understreke viktigheten av informasjon i samfunnet. Et godt samfunn og demokratiet er avhengig av troverdig informasjon, sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen før hun gav ordet til årets vinnere.

Nobelkomiteens begrunnelse Ekspandér faktaboks Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2021 skal gå til Maria Ressa og Dmitrij Muratov Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2021 skal gå til Maria Ressa og Dmitrij Muratov for deres innsats for ytringsfrihet, som er en forutsetning for demokrati og varig fred. Ressa og Muratov får prisen for sin modige kamp for ytringsfrihet i Filippinene og Russland. De er samtidig representanter for alle journalister som står opp for dette idealet i en verden der demokrati og pressefrihet har stadig trangere kår. Maria Ressa bruker ytringsfriheten til å avsløre maktmisbruk, voldsbruk og en autoritær utvikling i sitt hjemland Filippinene. I 2012 var hun med å etablere Rappler, et internettbasert mediehus for undersøkende journalistikk, som hun fortsatt leder. Som undersøkende journalist og Rappler-sjef har Ressa markert seg som en uredd forsvarer av ytringsfriheten. Rappler har rettet kritisk søkelys på Duterte-regimets omstridte drapskampanje mot narkotika. Tallet på drepte er så høyt at kampanjen har preg av krigføring mot eget folk. Ressa og Rappler har videre dokumentert hvordan sosiale medier brukes til å spre falske nyheter, trakassere meningsmotstandere og manipulere det offentlige ordskiftet. Dmitrij Andrejevitsj Muratov har i en årrekke forsvart ytringsfriheten i Russland under stadig mer krevende forhold. I 1993 var han med å grunnlegge den uavhengige avisen Novaja Gazeta. Siden 1995 har han vært avisens sjefredaktør i til sammen 24 år. Novaja Gazeta er den mest uavhengige og prinsipielt maktkritiske avisen i dagens Russland. Ved sin faktabaserte journalistikk og faglige integritet har avisen blitt en viktig kilde til informasjon om lite omtalte og kritikkverdige sider ved det russiske samfunn. Siden oppstarten i 1993 har Novaja Gazeta publisert kritiske artikler om alt fra korrupsjon, politivold, urettmessige arrestasjoner, valgfusk og «trollfabrikker» til bruk av russiske militære styrker i og utenfor Russland. Avisens motstandere har svart med trakassering, trusler, vold og drap. Siden oppstarten er seks av avisens journalister blitt drept, deriblant Anna Politkovskaja som skrev avslørende reportasjer om krigen i Tsjetsjenia. Til tross for drap og trusler har redaktør Muratov nektet å gi opp avisens uavhengige linje. Han har konsekvent forsvart journalisters rett til å skrive hva de vil om det de vil, så lenge de etterlever journalistikkens egne faglige og etiske standarder. En fri, uavhengig og faktabasert journalistikk beskytter mot maktmisbruk, løgn og krigspropaganda. Det er Nobelkomiteens overbevisning at ytrings- og informasjonsfrihet bidrar til en opplyst offentlighet. Disse rettighetene er viktige forutsetninger for demokrati og verner mot krig og konflikt. Tildelingen av Nobels fredspris til Maria Ressa og Dmitrij Muratov er ment å understreke betydningen av å beskytte og forsvare disse grunnleggende rettighetene. Uten ytrings- og pressefrihet kan arbeidet for folkenes forbrødring, nedrustning og en bedre organisert verden vanskelig lykkes i vår tid. Årets fredspris har derfor en solid forankring i bestemmelsene i Alfred Nobels testamente.

Kollega drept i går

I 20 år arbeidet Maria Ressa som journalist i CNN. Deretter dro hun tilbake til hjemlandet Fiippinene, for å arbeide med nyheter der.

Det medfører en hverdag med mange skremsler.

– Fire domstoler måtte gi meg tillatelse for å dra til Norge. Jeg har for tiden sju ulike anklager mot meg, den siste kom i forrige uke, fortalte Maria Ressa.

Hun er sjef for nyhetsnettstedet Rappler som hun var med å starte i 2012 fordi hun mente landet manglet noen som gikk i front med de tunge og avslørende nyhetene.

Fakta om Maria Ressa Ekspandér faktaboks Maria Ressa (58) er en filippinsk-amerikansk gravejournalist som driver nyhetstjenesten Rappler, som er et nettsted for etterforskende og gravende journalistikk.

Arbeidet tidligere for CNN i Asia.

Hun er en uttalt kritiker av Filippinenes president Rodrigo Duterte.

Rappler har avdekket korrupsjon blant næringslivsfolk knyttet til presidenten, og de har også skrevet kritisk om presidentens krig mot narkotika.

Hun har tidligere blitt arrestert for sitt arbeid som redaktør.

*Er vinner av Nobels fredspris for 2021 sammen med russiske Dmitrij Muratov, redaktør i den uavhengige avisen Novaja Gazeta.

Det var Ap-leder Jonas Gahr Støre som nominerte Ressa til fredsprisen. Kilde: NTB

Filippinene regnes for en av verdens farligste land for journalister å arbeide i.

– Senest i går ble en kollega som jeg tidligere jobbet sammen med skutt og drept, fortalte Ressa.

– Jesus Malabanan skrev for Manila Standard og hadde arbeidet for nyhetsbyrået Reuters. Han har laget en rekke viktige saker, ikke minst om den brutale narkokrigen til president Rodrigo Duterte, sa Ressa alvorlig.

Hun mener det understreket viktigheten av årets fredspris. Malabanan (58) ble skutt i sitt eget hjem i byen Calbayog av to gjerningsmenn, som skjøt ham i hodet. Foreløpig er de ikke tatt.

Drapet på Malabanan kommer kun en uke etter at en annen filippinsk journalist ble drept.

Siden Duterte overtok som president i 2016 har truslene mot media økt. De siste fem årene har 21 journalister mistet livet, fire av dem i fjor. Mange av drapene forblir uoppklarte.

Redaktør av Novaja Gazeta, Dmitrij Muratov signerer gjesteprotokollen på Nobelinstituttet som bevis på at han aksepterer Nobels fredspris for 2021. Foto: Torstein Bøe / NTB

Også Maria Ressa skrev en hilsen og navnetrekket i protokollen. Foto: Torstein Bøe/POOL / NTB

Lever med livvakter

Selv har Ressa blitt drapstruet av presidenten på et direktesendt intervju og må leve med livvakter når hun er hjemme.

– Stillheten rundt dette ble brutt med Nobelprisen. Jeg håper den betyr bedre tider, sa Ressa takknemlig.

Hun tror at fredsprisen kan gi henne og andre journalister større beskyttelse, ved at myndighetene og andre vil være litt mer aktsomme.

– Prisen er på mange måter som et skjold.

– Den har også hevet energien og moralen til journalister, ikke bare på Filippinene, men over hele verden. Prisen viser hvor vanskelig det er for oss å gjøre jobben vår og hvilke farer vi står overfor, sa Ressa.

7. oktober 2021 var det 15 år siden den russiske journalisten Anna Politkovskaja ble skutt og drept. Kontorpulten i Novaja Gazeta står slik hun forlot den. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Seks medarbeidere drept

Hennes medvinner, russiske Dmitrij Muratov, har gått veien fra å arbeide i et diktatur hvor nyhetene var styrt av ledelsen i sovjetiske kommunistpartiet, til frie nyheter i et «nyfritt» land til at det har strammet seg til igjen.

– Hvis vi ikke bevarer pressefriheten og demokratiet overlater vi makten til diktaturen, og diktatur betyr krig, mener Dmitrij Muratov.

Fakta om Dmitrij Muratov Ekspandér faktaboks Dmitrij Muratov (59) er russisk journalist og sjefredaktør for den uavhengige russiske avisen Novaja Gazeta.

Muratov var med på oppstarten av avisen i i 1993 og har vært sjefredaktør siden 1995, utenom en kort periode melllom 2015-2017.

Før oppstarten var han journalist og redaktør for Komsomolskaja Pravda.

Muratov har også vært programleder på TV.

Novaja Gazeta betegnes som den eneste maktkritiske avisen som har nasjonal betydning i Russland.

I alt seks av avisens journalister har siden oppstarten i 1993 blitt drept, blant dem Anna Politkovskaja.

Muratov har åpent støttet protestaksjonene i Hviterussland i 2020.

Redaktøren er også medlem avopposisjonspartiet Jabloko, som er pro-europeisk og kritisk til Vladimir Putins lederskap.

I 2007 mottok han Den internasjonale pressefrihetsprisen av Komiteen til beskyttelse av journalister for sitt mot i arbeidet med å forsvare ytringsfriheten.

I 2016 ble han tildelt «den gylne penn» av World Association of Newspapers and News Publishers.

Muratov deler Nobels fredspris for 2021 med den fillipinske journalisten og redaktøren Maria Ressa. Kilde: NTB/NRK

Avisen hans Novaja Gazeta er den eneste større maktkritiske avisen som er i Russland.

Den har siden oppstarten i 1993 spesielt forsøkt å få innblikk i hva landets militære styrker driver med i og utenfor Russland. Ikke minst lå de tett på krigen i Tsjetsjenia. Men de skriver også mye om korrupsjon, valgjuks, politivold og urettmessige arrestasjoner.

Det er det ikke alle i maktapparatet som setter pris på.

Siden 1999, da Vladimir Putin overtok som president og samfunnet igjen har gått i mer autoritært retning, har 37 journalister blitt drept. Seks av dem jobbet i Novaja Gazeta. Den mest kjente internasjonalt var Anna Politkovskaja.

Muratov har fortalt NRK om hvordan det å være redaktør for en kritisk avis i Russland, og hvordan tungt ansvar og skyldfølelse følger hverandre.

– Da Anna ble drept i 2006, ville jeg legge ned avisen. Men de andre medarbeiderne ville ikke det, og vi ble enige om å fortsette arbeidet. Vår plikt er å informere samfunnet, og vi opplever at leserne bidrar med penger og mange er veldig støttende for at vi skal klare det, sa Novaja Gazeta-redaktøren og gav et løfte:

– Vi vet fremdeles ikke hvem som var hjernen bak mordet på Anna, men vi skal finne vedkommende, sa Muratov.

Medvinneren Maria Ressa kjente Anna Politkovskaja, og både Ressa og Muratov uttrykker stolthet over å dele fredsprisen med nettopp hverandre.

Årets nobelprisvinner Maria Ressa tar en selfie med Nobelkomiteen og medvinner Dmitrij Muratov. Bak står også sjefen for fjorårets vinner, Verdens matvareprogram, David Beasley. Foto: Torstein Boe / AP

Løgnene kommer fra myndighetene

Den russiske redaktøren mener verden går gjennom en hard tid informasjonsmessig.

– Folk stoler ikke på seg selv, og de tror ikke på fakta. Journalister har hjulpet folk med å belyse virkeligheten nettopp gjennom fakta.

–Før sa jeg at journalister hjalp samfunnet, nå sier jeg at samfunnet må hjelpe journalister, sa Novaja Gazeta-sjefen.

– Mange av dagens løgner kommer fra myndighetene. De investerer i propaganda i stedet for sannferdig rapportering, og vi når vi ser at teknologiselskapene fjerner nyhetsinnhold gjennom algoritmer forsterkes dette.

– I Sovjetunionen, mens Leonid Bresjnev var partisjef og styrte, visste alle nyhetsankere hva Bresjnev tenkte og fortalte det til folk. Nå har TV blitt erstattet av sosiale medier og der dukker propagandaen opp som toppnyheter; som at Russland bygger fremragende våpen som en trussel mot Nato i stedet for virkelige nyheter.

– Men heldigvis, mange unge tror ikke så lett på gamle myter, så det er håp, mente Muratov.

Ressa mener at mediene må samarbeide i stedet for å konkurrere, slik de tradisjonelt har gjort, for å motvirke at falske nyheter og bevisst desinformasjon får dominere.

– Vi har avslørt noen av disse sosiale nettverkene som sprer hat, misytringer og desinformasjon. Kampen for riktige fakta må fortsette, sa Maria Ressa.

– Samfunnet trenger at vi holder sammen, innenfor landet og internasjonalt for å motvirke at nyheter styres av algoritmer, klikk og finansiering basert på klikk, avsluttet Maria Ressa.

Følg nyhetene fra nobeldagene i NRKs Nyhetssenter: