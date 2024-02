Panikken sprer seg langsomt i det demokratiske partiet.

Lørdag slo Donald Trump Nikki Haley ned i støvlene i hennes egen hjemstat Sør-Carolina.

Han fosser fram mot den republikanske presidentnominasjonen.

Trump har så langt dessuten lyktes med å trenere rettsprosessene mot seg så mye at han trolig vil kunne stille til valg på nokså normalt vis i november.

Mot Joe Biden.

Donald Trump feirer valgseieren i Sør-Carolina sammen med delstatens senator Tim Scott og flere andre. Foto: AFP

Handlekraftig, men upopulær

President Joe Biden vant overlegent da Demokratene hadde nominasjonsvalg i Sør-Carolina 7. februar.

Men det var fordi han ikke har reelle motkandidater.

For ingen våger å utfordre den 81 år gamle presidenten som vil ta gjenvalg.

Teamet rundt Biden fokuserer på at Trump er en ønsket motkandidat, og at et flertall av velgerne sier de ikke ønsker ham som president igjen.

Mange peker også på at Biden presidentperiode har vært en suksess:

Amerikansk økonomi går kjempebra. Inflasjonen er på vei ned, arbeidsledigheten under 4 prosent.

Men det synes ikke på popularitetsmålingene til Biden. Bare rundt 40 prosent av folket synes han gjør en god jobb. Er det fordi han oppfattes som for gammel?

Bidens problem

En rekke signaler får uroen til å øke blant demokrater nå.

Donald Trump leder over Biden i fem av seks delstater der presidentvalget trolig vil bli avgjort, ifølge Real Clear Politics Unge velgere viser liten entusiasme for Biden, og det har blitt verre med Gaza-krigen. Et stort flertall av demokratiske velgere sier de ønsker seg en annen enn Biden som demokratenes presidentkandidat En rekke demokratiske kongresspolitikere i utsatte distrikter antyder at de kvier seg for å få hjelp av Joe Biden i valgkampen til høsten.

Joe Biden har holdt langt færre pressekonferanser enn sine forgjengere. Han takket også nei til et intervju før Superbowl som ville ha gitt et svært stort publikum. Foto: Reuters

Viktig podkast

Mange demokrater våger ikke å diskutere disse spørsmålene høyt. For Biden vil ta gjenvalg, og han er en høyt respektert mann mange har sympati med.

Men de siste to ukene har en anerkjent podkast-vert og Biden-fan tatt mot til seg:

Spaltist i New York Times, Ezra Klein, har brukt de tre siste episodene av sin populære podkast, til å forklare hvorfor Demokratene bør finne en annen og hvordan det fortsatt kan være mulig å få til.

Klein liker Biden. Men han mener det blir stadig tydeligere at den 81 år gamle presidenten ikke lenger har energien som kreves for å fullføre en presidentvalgkamp.

Navnerot og Jon Stewart

Bidens pressekonferanse 9. februar viste dette, mener Klein. Og den har fått mye oppmerksomhet.

Der slo presidenten tilbake mot spesialetterforsker Robert Hur som beskrev ham som en velmenende, eldre mann med dårlig hukommelse.

På pressekonferansen kritiserte Biden denne karakteristikken.

Men like etterpå sa han at Egypts president var president i Mexico.

Det fikk Jon Stewart, talkshowverten i The Daily Show, som har vendt tilbake til det gamle satireprogrammet sitt, til å bruke en halv episode på å vise hvor svekket han mener Biden er.

Talkshow-vert Jon Stewart hadde en sentral rolle som satiriker mens George W. Bush og Barack Obama var presidenter. Nå er han tilbake. Foto: AFP

Medarbeidere rundt presidenten snakker stadig om hvor skarp han er i møter og hvor godt han følger med.

– Kanskje dere burde ta noen opptak av det, for vi andre ser det ikke, sa Stewart spøkefullt.

Han har måttet tåle kritikk for sine angrep.

Presidentperformance

Mange demokrater påpeker fortsatt at kjærligheten til og respekten for Biden er stor i partiet og trolig blant velgerne.

Dessuten har han alltid stammet og derfor alltid slitt med å finne de riktige ordene, argumenterer de

Men Ezra Klein mener det ikke holder med slike argumenter.

– Presidentembetet er en performance, sier han i podkasten. Velgerne ønsker å tenke at presidenten har kraft og energi til å løse de store krisene for dem.

Det holder ikke med bare en godt finansiert valgkamp og dyktige medarbeidere.

Katastrofen i 1968

Men har ikke toget gått for demokratene? Er det ikke for sent å velge en annen enn Biden nå?

Det er komplisert og historisk, men mulig mener Ezra Klein.

I august skal partiet ha sitt landsmøte i Chicago.

Ironisk nok hadde de partikongressen i samme by i 1968.

Den gangen ble kongressen et basketak fordi president Lyndon Johnson i mars samme år annonserte at han ikke vil stille til gjenvalg likevel.

I 1968 var det uro på Demokratenes landsmøte i Chicago. Utenfor var det demonstrasjoner mot krigen i Vietnam, og partiet måtte samtidig samle seg om en kandidat. Foto: Ap

Det ble delegatene på landsmøtet som måtte nominere en kandidat.

De endte med å velge Hubert Humphrey som tapte så det sang mot republikanske Richard Nixon noen måneder senere.

Men det er nettopp en lignende prosess som er eneste løsning for demokratene nå:

1. Først må noen i Bidens indre krets oppfordre ham til å trekke seg.

2. Derfor må de som vil overta drive valgkamp og bli nominert på landsmøtet i sommer.

Ezra klein bruker en hel episode på å beskrive hvordan dette kan foregå i praksis sammen med en ekspert på landsmøteprosessen i partiet.

Kamala Harris-problemet

Hvorfor kan ikke visepresident Kamala Harris overta, spør mange.

Skulle Biden ha trukket seg, kan han velge å peke på Harris som sin arvtaker.

Men visepresidenten gjør det ikke så bra på meningsmålingene og er heller ikke så populær i partiet. Den kan derimot skape splid om hun, som den første svarte kvinnen i en slik rolle, skulle bli forbigått.

Kamala Harris møtte Ukrainas president på sikkerhetskonferansen i München tidligere denne måneden. Biden gir henne flere utenrikspolitiske oppgaver nå. Foto: AFP

Ezra Klein mener det beste er at alle som ønsker å stille konkurrerer på landsmøtet i august, og at dette blir en happening som hele verden ser på TV og som gir demokratene et skikkelig løft.

Noen kandidater har allerede drevet en slags «skyggevalgkamp» selv om de sier de ikke vil utfordre Biden.

Guvernør med skyggevalgkamp

Den tydeligste av dem er Californias guvernør Gavin Newsom.

Men andre som nevnes er guvernørene i Michigan, Maryland og Pennsylvania: Gretchen Whitmer, Wes Moore og Josh Shapiro.

Californias guvernør Gavin Newsom (56) på besøk i Det hvite hus denne uka. Foto: AFP

Yngre alternativer er Pete Buttigieg som er BIdens transportminister og stjernen på venstresida, Alexandria Ocasio Cortez.

Skepsis og Trumptrøbbel

Men mange eksperter tror det allerede er for sent.

Mye står på spill, og Biden har en visepresident som kan overta om han skulle falle fra, er argumentene.

Dessuten: Donald Trump vant i Sør-Carolina. Men 40 prosent der stemte på Nikki Haley Og valgdagsmålingene til Associated Press viser at hver femte velger sa at de ikke ville stemme på Trump i november om han blir presidentkandidaten.

Det tar demokratene som en seier, sammen med at de har vunnet flere ekstravalg det siste halvannet året og at abortsaken fortsatt ser ut til å mobilisere velgere.

Det er godt nyheter for Biden. Men ville det være enda bedre nyheter for demokratene om de hadde en annen, yngre presidentkandidat?

President Biden og Michigans guvernør Gretchen Whitmer. Der er det nominasjonsvalg for begge partiet 27. februar Foto: AFP

Rettelse: I en tidligere versjon av saken stod det at Bidens pressekonferanse var 7. oktober. Det riktige er at denne fant sted 9. februar.