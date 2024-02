Nyhetsbyrået AP utropte Trump til vinner like etter at valglokalene i Sør-Carolina stengte klokka ett natt til søndag norsk tid.

Det betyr at seieren hans over delstatens tidligere guvernør, Nikki Haley vil bli betydelig.

Det er et stort nederlag for Haley å tape delstaten hun selv ledet i åtte år som guvernør.

Kampanjen hennes sier allerede at hun ikke kommer til å trekke seg i kveld, ifølge CNN.

Trump på scenen på valgkvelden da amerikanske medier hadde utpekt ham som vinner. Foto: Andrew Harnik / AP

– DU har sparken, Joe

Trump gikk på scenen i delstatshovedstaden Columbia kort tid etter at seieren var erklært.

– I november skal vi se Joe Biden i ansiktet og si: DU har sparken, Joe, sa Trump.

– Vi vant enda mer enn vi forventet. Millioner av mennesker kommer ulovlig over grensen. Vi vil ikke ha det i landet vårt. Terrorister kommer inn. Intet land kan tåle det. Vi skal ordne opp, sa den tidligere presidenten. .

Han sa også at det republikanske partiet står samlet rundt han.

– Det en spirit jeg aldri har sett. Det har aldri vært en slik stemning. Jeg har aldri sett det republikanske partiet så samlet som det er nå, sa Trump.

Innvandring og økonomi

Valgdagsmålingen til CNN viser at innvandring og økonomi er de viktigste sakene for velgerne, og at 61 prosent av de som har stemt oppgir at de er evangelikale kristne.

Det siste er viktig. Trump fikk to dager før valget støtte fra et overveldende flertall av evangelikale kirkeledere i Sør-Carolina. De evangelikale kristne i USA ser fortsatt ut til å stå på Trumps side.

Kampen om republikanernes presidentkandidatur har nådd Sør-Carolina.

I Sør-Carolina har de et såkalt» åpent nominasjonsvalg». Det betyr at demokrater kan stemme i det republikanske valget så lenge de ikke stemte ved Demokratenes nominasjonsvalg 7. februar.

En del demokrater kan ha stemt for å hjelpe Haley. Men trolig ikke så mange

Populær guvernør

Nikki Haley var en populær guvernør i Sør-Carolina fra 2021-2017, men partiet har endet seg kraftig i Sør-Carolina.

Nikki Haley tok seg god tid til å møte velgere på hjemmebane fredag. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Trump tar Putins parti. Han velger en diktator som vil ødelegge USA foran våre allierte som sto på vår side 11. september.

Nikki Haley tordner fra liten utendørsscene i en liten delstatsby i hvit genser med amerikansk flagg på.

Hun har trappet opp angrepene på Donald Trump disse siste ukene i valgkampen på hjemmebane.

Men det er trolig for sent.

En stolt politisk dissident

Trump er ikke i Sør-Carolina på valgdagen. Han er i Washington hvor han taler til CPAC, en av de største republikanske samlingene i løpet av et år.

Han startet talen med å takke den argentinske presidenten Javier Milei. Trump kaller Milei for en MAGA-tilhenger – Make Argentina Great Again.

Seg selv omtaler han som en motstander av systemet.

– Jeg står foran dere i dag, ikke bare som en tidligere og forhåpentligvis en fremtidig president, men som en stolt politisk dissident.

Tidligere president Donald Trump kysser flagget i det han går på scenen i CPAC. Foto: Mandel NGAN / AFP

– USA! USA! runget det tidvis fra publikum.

Trump nevnte ikke Nikki Hailey med et eneste ord i sin over en time lange tale.

Istedenfor brukte han tiden på å karikere president Joe Biden. For en stemme til «Biden og banden hans», ifølge Trump, er en billett med «hurtigkø til helvete»:

– En stemme for Trump er en billett til frihet, og et pass ut av tyranni.

Mistet grasrota

De rundt 100 om har møtt fram for å høre hva Nikki Haley har å si i den lille sørstatsbyen, liker det de hører.

De liker at den tidligere guvernøren deres refser Trump for det han har sagt om Nato og Putin de siste ukene.

Men Annie Ames er utsikter på om refsen hjelper.

–Jeg er veldig nervøs. Trump har stå stor oppslutning her. Han er så kjent. Alle vet hvem han er. Han var med i filmer på 1990-tallet og har vært kjendis enda lenger:

– Det er vanskelig å konkurrere med ham, forklarer hun.

Annie Ames håper på Haley, men er nervøs for dagens nominasjonsvalg i hjemstaten. Foto: Tove Bjørgaas / NRK



Annie jobber som prosjektleder ved det medisinske fakultetet ved et universitet i nærheten. Hun er en høyt utdannet republikaner. En slik som gjerne liker Nikki Haley.

Men Sør-Carolina er en delstat med få store byer og mange republikanere på grasrota.

Dette er MAGA-land nå.

Trump har hatt stor oppslutning her lenge, og mange republikanere i Sør-Carolina har anklaget Nikki Haley for ikke å ha fulgt opp grasrota her på hjemme bane godt nok etter at hun gikk av som guvernør i 2017 og ble Trumps FN-ambassadør.

Nikki Haley er på hjemmebane og tar seg god tid til å håndhilse på hver eneste velger som har møtt fram. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Frir til svarte med mugshot

Fredag kveld talte Donald Trump på gallamiddagen til en organisasjon for konservative afrikansk-amerikanere i Sør-Carolina. Der forsøkte han å få denne velgergruppen til å identifisere seg sterkere med ham.

– Vi har alle sett mugshot-bildene av meg. Og vet dere hvem som trykket dem til sitt bryst mer enn noen andre? Den svarte befolkningen. De ser hva som skjer med meg og hva som skjer med dem, sa Trump.

Målinger viser at Joe Biden har lavere oppslutningen blant afrikansk-amerikanske velgere enn da han tiltrådte og at Trumps oppslutning øker.

Må ut med 4,7 milliarder

Det har vært en uke preget av dårlige nyheter for Trump på de fleste andre steder enn på meningsmålingene.

Tilhengere skriver hilsener på en kampanjebuss som står parkert utenfor CPAC-konferansen i National Harbor, Maryland. Foto: AP

Fredag fikk han nemlig også kunngjort et formelt betalingskrav på 4,7 milliarder kroner fra en dommer i New York etter bedragerisaken der han er dømt for å ha blåst opp verdien av selskapene sine.

Trump har anket dommen. Det er usikkert hvordan han skal få tak i så mange penger.

Glemt hjemby

I den lille byen Orangeburg treffer vi mange afrikansk-amerikanere, men ingen av dem vi treffer vil snakke om Nikki Haley.

I hovedgata er mange butikker nedlagt.

– Se hva som har skjedd med denne byen. Det går nedover og er kriminalitet og fattigdom.

– Politikk hjelper ikke oss, sier en mann i forbifarten på vei ut fra et vaskeri.

Mange kvinner i Sør-Carolina støtter Nikki Haley, men Trump er fortsatt mest populær. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

I denne byen gikk Nikki Haley gikk på videregående på 1980-tallet.

Jenta med indiske innvandrerforeldre var en av de eneste ikke-hvite elevene på Orangeburg prep. En skole forsikringsagent Tripp Kemp sender barna sine til i dag.

Tripp Kemp i Orangeburg likte Nikki Haley da hun var guvernør. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

–Faren min vokste opp i samme gate som Nikki Haley. Han husker at foreldrene hennes flytte inn i 1969.

Tripp sier han liker henne. Han har ikke så mye å utsette på henne fra tida hun var guvernør heller.

– Men vil du stemme på henne i dag?

– Eh, nei, jeg tror ikke det, sier han.

Tripp Kemp mener Haley har mistet kontakten med røttene sine. Han mener Trump har mye mer å vise til og er et sikrere kort å stemme på for en republikaner.



– Det ser ikke bra ut for henne. Trump har mer å vise til av resultater. Med ham vet vi hva vi får.

Foto: AP

Haley sier hun ikke vil trekke seg om hun gjør det dårlig i dag.

5. mars skal nærmere 20 delstater holde nominasjonsvalg på den såkalte Supertirsdagen, og Haley har allerede kjøpt TV-reklame i flere av delstatene som velger da.