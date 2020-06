John Boltons bok har fått navnet «The Room Where It Happened: A White House Memoir». I markedsføringen fra forlaget heter det at Donald Trump ikke ønsker at noen skal lese boken.

Bolton forlot Trump-administrasjonen i september 2019. Årsaken skal ha vært uenighet om Trumps politikk i Nord-Korea og Afghanistan.

I dag hevdet Trump at «Wacko John Bolton» fikk sparken, blant annet fordi han ønsket å angripe Nord-Korea militært.

Vil stanse boken

Boken skal gis ut neste tirsdag. Det amerikanske justisdepartementet forsøker nå å stanse utgivelsen. Ifølge departementet inneholder boken hemmeligstemplede opplysninger. Det skal også være opplysninger i boken det hevdes truer landets sikkerhet.

Donald Trump raser mot sin tidligere sikkerhetsrådgiver i forkant av utgivelsen. I en Twitter-melding omtaler han Bolton som en løgner og en «sick puppy». Det kan oversettes med begrepet «sutreunge».

Fremstiller Trump som inkompetent

I boken har John Bolton fortalt om sine 17 måneder som sikkerhetsrådgiver for Donald Trump i Det hvite hus.

– Jeg mener han ikke har kompetansen som skal til for å gjøre jobben, sier Bolton i et intervju med TV-kanalen ABC News.

Her er noen av de mest oppsiktsvekkende påstandene om USAs 45. president i boka:

* Under et møte i New Jersey i juli 2019 skal Donald Trump ha omtalt journalister som «avskum». Han mente også at reporterne skulle vært arrestert og fengslet. Videre uttalte han at «de burde vært henrettet», ifølge The New York Times. Bakgrunnen for uttalelsen skal ha vært at journalister viderebrakte opplysninger fra hemmelige og anonymiserte kilder. En annen av Trump-administrasjonens medarbeidere, taleskriveren Guy Snodgrass, bekreftet onsdag at Trump har kommet med slike truende uttalelser.

* I en samtale med Storbritannias tidligere statsminister Theresa May, skal Donald Trump ha spurt henne om Storbritannia har atomvåpen. Det er allment kjent at britene hadde utviklet atomvåpen da ikkespredningsavtalen kom på plass i 1968. Storbritannia er, sammen med USA, Russland, Frankrike og Kina, de land som hadde atomvåpen før avtalen ble undertegnet.

USAs president Donald Trump og tidligere statsminister i Storbritannia, Theresa May. Bildet er tatt i London 4. juni 2019. Foto: Frank Augstein

* Donald Trump skal ha omtalt at en militær invasjon av Venezuela ville være «cool». Han skal også ha sagt at Venezuela, som er en suveren og selvstendig nasjon, egentlig tilhører USA. Det skriver The Business Insider.

Donald Trump snakker om situasjonen i Venezuela under et besøk ved Florida International University i Miami, Florida. Bildet er tatt 18. februar 2019. Foto: Kevin Lamarque

* Ifølge boken skal Donald Trump ha uttalt at han ønsket å utvide antall perioder en amerikansk president kunne sitte ved makten. På den måten kunne han fungere som president i mer enn de åtte årene som er mulig i dag. Uttalelsen skal ha kommet i en samtale med Kinas president, Xi Jinping, ifølge Business Insider.

Donald Trump og Kinas president Xi Jinping under G-20-møtet i den japanske byen Osaka. Bildet er tatt 29. juni 2019. Foto: Kevin Lamarque

* I en annen samtale med Kinas president Xi skal Trump ha uttalt at han mener det er riktig av kinesiske myndigheter å tvinge Uighur-muslimer inn i arbeidsleirer. Det hevder avisen The Independent. Rundt en million muslimer holdes i omskoleringsleire i Kina. Hensikten er å unngå fremveksten av «religiøs ekstremisme».

Kinas president Xi Jinping og Donald Trump under en velkomstseremoni i Beijing 9. november 2017. Foto: Jonathan Ernst

* John Bolton legger frem flere eksempler på det han hevder er et lavt allment kunnskapsnivå hos Trump. Han skal ha uttalt at han trodde Finland er en del av Russland og ikke en selvstendig stat. Trump forvekslet også konsekvent navnet til Afghanistans nåværende president med tidligere ledere i landet.

Donald Trump håndhilser på Afghanistans president Ashraf Ghani. Bildet er tatt da Trump besøkte soldater på Bagram Air Field 28. november 2019. Foto: OLIVIER DOULIERY

* Ved minst et tilfelle skal Trump ha blitt hånet av sine egen ministre. I forbindelse med toppmøtet mellom Trump og den nordkoreanske statslederen Kim Jong-un skal utenriksminister Mike Pompeo ha skrevet i et internt notat at presidenten var «full av dritt», ifølge The New York Times.

Utenriksminister Mike Pompeo og Donald Trump under en pressekonferanse i Washington D.C, 29. mai 2020. Foto: MANDEL NGAN / AFP

* Overfor Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skal Trump ha tilbudt seg å påvirke etterforskningen av et tyrkisk selskap. Selskapet ble etterforsket av amerikanske myndigheter. Trump skal, ifølge Bolton, ha sagt til Erdogan at han «ville ordne saken». Det skriver The Guardian.

Donald Trump og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan under et Nato-møte i den britiske byen Watford, 4. desember 2019. Foto: Peter Nicholls / Reuters

* I november 2018 roste Trump den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman. Det skjedde noen uker at journalisten Jamal Khashoggi ble drept og partert i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul. Trump kom med uttalelsen for å fjerne søkelyset fra datteren Ivanka, ifølge The Washington Post. Hun ble da kritisert for å ha brukt sin private e-postkonto i forbindelse med et offentlig henseende.

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman i Det hvite hus med Donald Trump. Sammen ser de på en oversikt over amerikanske våpenleveranser til Saudi-Arabia. Bildet er tatt 20. mars 2018. Foto: MANDEL NGAN

* John Bolton hevder også at Donald Trump har latt seg styre av Russlands president Vladimir Putin. Bolton beskriver Putin som intelligent, tøff og strategisk, ifølge ABC News. Trump har, ifølge Bolton, ingen slike kvaliteter.

Russlands president Vladimir Putin og Donald Trump under G-20-møtet i den japanske byen Osaka, 28. juni 2019. Foto: Kevin Lamarque

* En av de mest kontroversielle påstandene i boken er at Trump skal ha bedt Kinas president Xi Jinping om hjelp til å vinne valget i november 2020. Påstanden ble onsdag publisert av The Wall Street Journal.

Donald Trump avbildet like før han skal møte Kinas president Xi Jinping 29. juni 2019. Møtet fant sted under G-20-møtet i Osaka i Japan. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Omstridt eks-rådgiver

John Bolton var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i 17 måneder frem til september 2019. Han ble omstridt for sin kompromissløse utenrikspolitiske linje. Blant mange demokrater, men også republikanere, ble han omtalt som en krigshisser.

– En misfornøyd kjedelig tosk som bare ønsket å gå til krig, skriver Trump på Twitter om sin tidligere sikkerhetsrådgiver.

Trump hevder at mange av uttalelsene som er tillagt ham i boken, er «ren fiksjon». Videre mener han at boken består av løgn og forfalskninger.

Boken har allerede blitt slaktet av bokanmeldere. Liberale The New York Times har omtalt boken som «langtekkelig» og John Bolton som «selvopptatt».