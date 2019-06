Nesten 1,6 mill. for revolveren som Van Gogh skal ha tatt livet sitt med

Det var auksjonshuset Drouot i Paris som la revolveren ut for salg.

Kalt kunstverdenens mest kjente våpen

Skytevåpenet av merket Lefaucheux – en 7 millimeter minirevolver – hevdes av flere å være det mest kjente våpenet i kunstverdenen.

Våpenet ble funnet på 1960-tallet på et jorde i den franske byen Auvers-sur-Oise, nord for Paris. Van Gogh antas å ha skutt seg selv i brystet i 1890. Pistolen skal ha han lånt av mannen som drev herberget der han bodde.

Etter to dager med voldsomme smerter viste det seg at malerens liv hans ikke sto til å redde.

Det var anslått at revolveren ville bli solgt for mellom 40.000 og 60.000 euro, men den ble til slutt kjøpt for 162.000 euro. Hvem den nye eieren er, er ikke kjent. Budene kom inn via telefon, melder nyhetsbyrået AFP.

Ikke sikkert det er samme revolver

Institut Van Gogh i Auvers-sur-Oise avviser at revolveren som ble auksjonert bort, var den kunstneren skjøt seg selv med.

– Det er ingen ting ved dette våpenet som knytter det til Van Goghs dødsfall. Dette er kommersialisering av et dødsfall som fortjener mer respekt, heter det i en uttalelse fra instituttet.

Auksjonshuset medgir at det ikke er mulig å fastslå med sikkerhet at dette er revolveren som ble brukt. Men tester har vist at håndvåpenet hadde ligget i bakken i omtrent 75 år og at det var av samme kaliber som kulen som ble funnet i maleren.

Drept av vådeskudd?

To amerikanske forskere har hevdet at den berømte maleren kan ha blitt skutt av to tenåringer som lekte med et våpen.

I 2014 ga de to Pulitzerprisvinnende biografene Steven Naifeh og Gregory White Smith ut en bok hvor de konkluderer at van Gogh ikke skjøt seg selv, men ble skutt av to tenåringer.

Pistolen har vært utstilt på van Gogh-museet i Amsterdam som en del av deres utstilling i 2016.