Ett drøyt år etter at USAs høyesterett opphevet retten til selvbestemt abort, begynner noen av konsekvensene å bli klare.

14 amerikanske delstater styrt av republikanere har innført nærmest totalforbud mot abort.

Den mest folkerike av de 14 er Texas. Der ble det i september 2021 i praksis innført totalforbud.

Texas var den eneste av delstatene som hadde innført et forbud før høyesteretts kjennelse i 2022.

Lovens eneste unntak er i tilfeller der kvinnens liv er i fare. Før loven ble vedtatt hadde abort vært tillatt frem til 22 uke i svangerskapet.

Kart fra The Fuller Project viser hvilke delstater som per 16. juli 2023 hadde forbud mot abort. I tillegg til statene med forbud er det flere stater med sterkt begrensede rettigheter.

5 prosent flere fødsler

Det velrenommerte universitetet Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health har sett på effektene av forbudet i Texas.

I en studie publisert i Jama skriver forskerne at det fra april til desember 2022 ble født 297.088 barn i Texas.

Det var 9799 flere enn forskerne forventet ut fra modellene de hadde laget.

I én måned, desember 2022, var antall fødsler 5 prosent høyere enn det man kunne forvente under den tidligere abortloven.

Alison Gemmill, en av forskerne bak studien, sier at den ikke gir klare svar på hvorfor disse ekstra fødslene skjedde.

– Funnene antyder sterkt at et betydelig antall gravide i Texas ikke var i stand til å komme seg over barrierene som er lagt i veien for få abort, sier Gemmill til Texas Tribune.

Amanda Zurawski døde nesten da hun ble nektet abort i fjor, til tross for at hun hadde fått beskjed om at fosteret ikke ville overleve graviditeten hennes. Hun er nå en av 13 kvinner som har saksøkt delstaten. Foto: AFP

Abortmotstanderne jubler

Tallene fra forskerne har ført til jubel i Texas Right to Life, den største organisasjonen av abortmotstandere i Texas.

– Hver eneste baby som blir reddet fra en frivillig abort, bør bli feiret, sier organisasjonens president, John Seago.

Han sier at studien viser organisasjonens suksess de siste to årene.

En pasient hviler ut etter å ha fått utført en abort på en klinikk i Albuquerque, New Mexico. Kvinner i Texas må reise stadig lenger for å få utført abort. Foto: Reuters

– Vanskelig å forestille seg

Etter at studien ble gjennomført er det blitt enda vanskeligere for kvinner i Texas å få tatt abort.

Av Texas' nabodelstater er det nå bare New Mexico som tillater å ta abort. Dermed må kvinner i Texas reise langt bort for å få avsluttet et uønsket svangerskap.

Tidligere forskning viste en økning i antall kvinner som reiste fra Texas til nabostater for å ta abort, skriver CNN:

Det vil føre til at folk med dårlig råd, særlig minoriteter, vanskelig kan ta lange og dyre reiser.

Samtidig sier Suzanne Bell, en av forskerne bak studien, at det er viktig å se på menneskene bak tallene.

Hun sier at folk som blir nektet å ta abort opplever en rekke helseproblemer, både fysisk og mentalt.

– Det er vanskelig å forestille seg de kort- og langsiktige virkningene for de 9799 personene som ble nektet å ta abort, sier Bell.

Folkelig motstand

Meningsmålinger viser at blant amerikanere er det et klart flertall mot innskrenke kvinners rett til selvbestemt abort.

I en måling gjort for NBC News sier 61 prosent av de spurte at det var galt av høyesterett å oppheve retten til abort.

Blant kvinner i alderen 18 til 46 år er 80 prosent kritiske til å innskrenke retten til selvbestemt abort,