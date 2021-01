K2 er verdens nest høyeste, med tilnavnet det «det brutale fjellet». Det er regnet for å være det et av verdens mest krevende på grunn av den vanskelige oppstigningen og den geografiske beliggenheten.

Spesielt vanskelig er det å nå den 8.611 meter høye toppen på vinteren, skriver National Geographic. Ekstreme værforhold gjør ekspedisjonen nærmest umulig.

Lørdag klarte ti nepalske klatrere bragden, og er med det blitt historiske.

«Historisk for menneskeheten, historisk for Nepal», skriver det ene teamets leder, Nirmal Purja, på Instagram, og beskriver hvordan laget samlet gikk helt til topps, mens de sang den nepalske nasjonalsangen.

– Historisk for menneskeheten

«Vi er stolte av å ha tatt del i menneskehetens historie, og av å vise at samarbeid og en positiv innstilling kan bryte grensene for hva vi tror er mulig», skriver han.

Purja har dokumentert den strabasiøse ferden gruppa har vært gjennom på sosiale medier.

Da de nådde camp 2 den 10. januar viste det seg at alt utstyret og teltene de hadde lagt der, hadde blitt ødelagt eller tatt av vinden. Det førte til forsinkelser. «Vi har mistet alt», skrev Purja.

Tross forsinkelsen kom alle ti seg trygt til toppen, og ble historiske. Nå befinner gruppa seg i camp 3, 7.200 meter over bakken.

Det var egentlig to lag som forsøkte å nå toppen, men mot slutten bestemte lagene seg for å samarbeide. En sherpa som jobbet for en kommersiell ekspedisjon, ble også med lagene.

K2 er et av verdens farligste fjell. Foto: Maria Ly/Wikimedia Commons

Verdens farligste fjell

Til The Guardian uttalte Mingma Gyalje Sherpa, som ledet det andre laget, hvor viktig det er at det er nepalske sherpaer som nå har skrevet historie.

– Alle klatrere får hjelp av sherpaer til å nå drømmen om en 8.000 meters-topp. Jeg har hjulpet flere utenlandske klatrere å nå slike topper. Så dette er for hele Sherpa-miljøet/samfunnet? som er kjente på grunn av våre venner og kunder fra andre land, sier Sherpa til The Guardian.

Det første forsøket på å nå toppen av K2 på vinteren var på 80-tallet. Siden den gang har bare en håndfull ekspedisjoner forsøkt bragden. Fram til nå har ingen lyktes.

K2 ligger i den pakistanske delen av Kashmir, og regnes som et av verdens farligste fjell. Over 80 mennesker har dødd i forsøket på å bestige fjellet.

Spanjol bekreftet omkommet lørdag

På samme dag som det nepalske teamet nådde toppen, ble det bekreftet at spanske Sergi Mingote døde etter et fall. Teamet han var en del av var på vei ned til basecampen.

De hadde forsøkt å bestige K2 uten oksygen, men måtte avslutte ekspedisjonen på grunn av utmattethet, skriver BBC.

I 2008 omkom den norske klatreren Rolf Bae da et ras gikk på fjellet. Han og de tre andre klatrerne han gikk med ble de første nordmennene som nådde fjelltoppen. Ti andre døde i raset som tok livet av Bae.

I 1953 prøvde en amerikansk gruppe å nå fjellets topp. De lyktes ikke, og fem av dem ble så vidt reddet av den sjette da de holdt på å falle i sin død.

George Bell, som ble reddet av turkameraten sin, har senere beskrevet K2 som «et vilt fjell som prøver å drepe deg».