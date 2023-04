NBC: Kinesisk spionballong samlet sensitiv informasjon i USA

Informasjonen som er samlet inn er trolig elektronisk informasjon om våpensystem og personell på basene, skriver kanalen.

Kina har hevdet at ballongen var en værballong, og mener USA overreagerte da de skjøt den ned i februar.

Ifølge tjenestepersonene kunne ballongen overføre informasjonen den samlet tilbake til Beijing i sanntid.

Ble skutt ned

Det amerikanske forsvarsdepartementet viste til tidligere kommentarer fra februar der høytstående tjenestemenn sa at ballongen hadde «begrenset tilleggsverdi».

Her skytes ballongen ned Du trenger javascript for å se video.

Kina har gjentatte ganger sagt at ballongen, som skal ha vært på størrelse med tre skolebusser, var et ubemannet sivilt luftskip som ved et uhell kom ut av kurs.

Den kom først inn i amerikansk luftrom over Alaska 28. januar, ifølge Biden-administrasjonen. 5. februar ble ballongen skutt ned og landet ved kysten av Sør-Carolina.

Sanksjoner

USA sa i februar at de vil sanksjonere alle som har hatt noe å gjøre med det amerikanerne mener var en spionballong, ifølge Reuters.

Bilder fra U2-spionfly viser at den kinesiske ballongen tydelig utstyrt for å samle inn etterretning, og ikke værdata, ifølge en offisiell uttalelse fra amerikanske myndigheter i februar.

Den hadde flere antenner som er egnet til å finne militære sendere på bakken. Den hadde også solpanel for å støtte opp om dette, ifølge den samme uttalelsen fra USA.

Ballongen ble skutt ned av et amerikansk jagerfly etter at den hadde flydd over det meste av det nordlige USA, også steder der USA har sine atomvåpen, samt store bombefly.