Navalnyj ble ifølge vitner pågrepet og dratt ut av sitt kontor på formiddagen 2. juledag. Han ble ført bort, og gjorde ikke motstand, opplyser hans talskvinne, Kira Jarmysj.

Deretter ble kontoret til stiftelsen hans ransaket. Navalnyj, og anti-korrupsjonsstiftelsen hans, er en skarp kritiker av russiske myndigheter med president Vladimir Putin i spissen.

RANSAKING: Aleksei Navalnyj står utenfor kontoret til hans anti-korrupsjonsstiftelse, mens russiske politimenn holder vakt. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP/NTB Scanpix

Sikkerhetspolitiet skal, ifølge vitner, ha tatt seg inn på stiftelsens kontor med vinkelsliper. En av Navalnyjs støttespillere, Alex Kokcharov som er basert i Storbritannia, har lagt denne videoen ut på Twitter.

Politiet tok deretter med seg teknisk utstyr, blant annet datamaskiner, melder Reuters.

Nektet å slette korrupsjonsvideo

Navalnyj og hans medarbeidere sier til Reuters at ransakingen trolig har sammenheng med at Navalnyj har nektet å slette en video hvor det er rettet korrupsjonsanklager mot statsminister Dimitri Medvedev og en rik forretningsmann Alisher Usmanov.

De to vant fram i retten i Russland mot Navalnyj, men Navalnyj har nektet å slette videoen.

Videoen ligger blant annet på Youtube og er sett 32 millioner ganger.

Navalnyj er sterkt kritisk til president Vladimir Putin og den russiske regjeringen. Han er arrestert en rekke ganger tidligere. Ifølge nyhetsbyrået AP avviser myndighetene i Moskva at Navalnyj fortsatt er arrestert, men det er heller ikke opplyst at han er løslatt.

Sist sommer ble han pågrepet midt i et NRK-intervju.

Anklages for å være utenlandsk agent

Han er også flere ganger dømt til fengsel i Russland, blant annet for å ha arrangert det myndighetene mener er ulovlige folkemøter.

Russiske myndigheter klassifiserer stiftelsen hans, FBK, som en utenlandsk agent.

19. november ble en ansatt i det russiske sikkerhetspolitiet FSB) skutt og drept og fem såret da en ukjent gjerningsmann skjøt mot dem utenfor hovedkvarteret Lubjanka i sentrum av Moskva. Denne hendelsen var et tema i Navalnyjs nettsending sist uke.

– Bortført med makt

Navalnyj har også uttalt seg kritisk til at opposisjonelle skal ha blitt bortført med makt og sendt til arktiske strøk for å gjøre tvungen militærtjeneste. Dette skal ha skjedd med 23 år gamle Ruslan Shaveddinov, som har arbeidet sammen med Navalnyj.

Til New York Times sa Navalnyj rett før jul at Shaveddinov ble arrestert hjemme i Moskva, fratatt mobil og SIM-kort og at han deretter forsvant. Døra inn til leiligheten var knust. Det neste venner og medarbeidere hørte, var at han var 5600 kilometer unna, på en militærbase på Novaja Semlja.

