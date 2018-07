Youtube-stjernen Maria (24) er redd for å havne i fengsel når hun poster videoer

– Jeg ville lage en kort parodi av serien The Handmaid's Tale. Der har landet blitt en kristen sekt, og alle har blitt som zombier. I Nizjnij Novgorod har folk også blitt zombier. Det finnes bare fans og fotballspillere.

Maria Tsjistjakova (24) sitter i et stort og lyst rom i leiligheten sin i Nizjnij Novgorod, en by med 1,2 millioner innbyggere, rundt 400 kilometer øst for Moskva. Hun er omgitt av mikrofoner, datamaskiner, kamerastativ og instrumenter – verktøyene hun bruker for å lage videoer til de over 109.000 YouTube-følgerne som kjenner henne best som «Mari Govori».

– På én side er VM gøy, men på den annen side er det så trist at jeg vil dø, sier hun, og fortsetter:

– Det er som narkose for alle at Russland vant to kamper. Under denne narkosen økes momsen med to prosent, og pensjonsalderen økes. Under narkosen bryr ikke folk seg om disse endringene.

(Husk på dette med pensjonsalder. Det kommer vi tilbake til. For det er faktisk ganske viktig for unge russerne.)

Maria er kjent som «Mari Govori» eller «Мари Говори» på Youtube. Foto: Milana Knezevic / NRK

«Si de ikke vil sette meg i fengsel»

Maria er sprudlende og entusiastisk, i kjent Youtuber-stil. Men hun er også redd, forteller hun. Redd, fordi flere av videoene hennes er politisk satire. For eksempel parodien på monsterhiten «Despacito», som har over 2,6 millioner visninger. Der gjør hun blant annet narr av militarisme, korrupsjon og president Vladimir Putin.

– Jeg sender annenhver video til jurister og skriver «vær så snill, si at de ikke vil sette meg i fengsel».

Maria sier hun prøver å forandre samfunnet gjennom videoene sine, fordi hun ønsker et annerledes Russland for seg og sine barn. Hun støtter Aleksej Navalnyj, anti-korrupsjonsaktivisten som har blitt Russlands mest profilerte opposisjonspolitiker. Han har selv over to millioner abonnenter på Youtube. Det siste året har han også fått med seg unge landet rundt ut i gatene – i Nizjnij Novgorod inkludert.

– Jeg holdt tale på nesten hver demonstrasjon. Jeg har støttet og støtter demonstrasjonene, sier Maria.

Hun tror det vil komme flere demonstrasjoner. Og at Navalnyj er med på å endre det hun kaller den «slaviske mentaliteten», som gjør at folk tror de ikke kan påvirke samfunnet:

– Den russiske ungdommen i dag kjente ikke Sovjetunionen. De utvikler seg, som ungdom i hele verden, gjennom internett. Navalnyj oppdrar dem og den eldre generasjonen til en annen mentalitet.

Maria syns VM er gøy, men sammenligner det med narkose for russere. Foto: Milana Knezevic / NRK

Sinne mot korrupsjon

For å sette dette i en større sammenheng, må vi spole litt tilbake. Demonstrasjoner mot myndighetene har ofte holdt seg til storbyene Moskva og St. Petersburg, og har skjedd jevnlig de siste årene. Men det det siste året har de også spredd seg til mindre steder i Russland. Det ble protestert mot en rekke nasjonale og lokale saker i de forskjellige byene, men ett tema stod i sentrum: Korrupsjon.

Den første landsomfattende demonstrasjonen ble organisert av bevegelsen til Navalnyj 26. mars, etter at de publiserte en video hvor de beskyldte statsminister Dmitrij Medvedev for korrupsjon. Medvedev har benektet anklagene.

Hvert år publiserer organisasjonen Transparency International en liste over verdens mest korrupte land, førsteplass er det minst korrupte. I fjor ble Russland delt nummer 135 av 180. Det har blant annet vært flere anklager om korrupsjon knyttet til VM, for eksempel under byggingen av stadionet i St. Petersburg.

Nizjnij Novgorod kan føles som en rolig provins sammenlignet med Moskva og St. Petersburg. Foto: Milana Knezevic / NRK

VM-byen Nizjnij Novgorod er ikke akkurat liten. Men når du reiser rett fra Moskva og St. Petersburg, kan du likevel få følelsen av å ha kommet til en rolig provins. I alle fall til du tar en av de to metrolinjene over elven Oka, inn til det historiske sentrum av byen. Der har fotball-turistene virkelig blitt tatt imot med åpne armer. Man kan ikke gå mange meter uten å treffe på en gatemusikant, noen som selger tradisjonelle, håndlagede suvenirer, eller innbyggere som tar selfier med folk i England- og Panama-drakter.

Russland-fans på metroen i Nizjnij. Foto: Milana Knezevic / NRK

Det siste året har det også flere ganger vært politisk aktivitet i Nizjnijs gater. Russiske medier meldte at foreldrene til fem demonstranter i tenårene ble siktet for forsømmelse fordi barna var med på protesten 26. mars. I september ble flere personer anholdt under en samling til støtte for Navalnyj.

Mange har merket seg det påfallende antallet unge som har vært med på demonstrasjonene. Noen, som i Nizjnij, var helt ned i tenårene. Samtidig advarte eksperter mot å tolke det som at et omfattende ungdomsopprør var på trappene. Statistikk fra Levada-senteret, Russlands uavhengige meningsmålingsinstitutt, viser at det store flertallet av dem mellom 18 og 24 er fornøyde med Putin og retningen Russland beveger seg i. Navalnyj fikk forbud mot å delta i presidentvalget i mars, men de fleste meningsmålinger gir ham rundt to prosent oppslutning.

Sentrum av Nizjnij er fult av gatemusikanter og annen underholdning for fotball-turistene. Her kan du for eksempel treffe på «Stalin» og «Lenin». Foto: Milana Knezevic / NRK

Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen og ekspert på Russland, tror flere ting kan være sant samtidig. At unge russere i dag på et abstrakt nivå vil støtte myndighetene og være stolte av Russland. Men at de praktisk tenker annerledes enn tidligere generasjoner, som ikke har hatt samme muligheter til å være aktivt involvert i politikk.

– De som ikke vokste opp under Sovjetunionen, har en annen politisk kapital. Deres politiske bevissthet vekkes. De begynner å stille spørsmål om ting som karrierevekst og sikkerhet. De har begynt å skjønne at «jeg skal leve mitt liv her, jeg vil kreve at mine rettigheter ivaretas».

Bakrus etter VM-festen?

Sentrum av Nizjnij Novgorod koker etter Russlands siste kamp i gruppespillet, mot Uruguay. Hjemmelaget har tapt for første gang i mesterskapet så langt, men de er uansett videre til neste runde. Stemningen i byen denne kvelden følger i stor grad prinsippet «tap og vinn med samme sinn». Det tutes konstant i plasthorn og det er russiske flagg så langt øyet kan se.

Anastasia og Vladislav jubler for at VM har kommet til Nizjnij. Foto: Milana Knezevic / NRK

Anastasia (20) og Vladislav (24) er dekket fra topp til tå i Russland-effekter i rødt, hvitt og blått. De er overlykkelige over at VM har kommet til deres hjemby.

– Det er en fest. Se hvor mange mennesker som er ute, sier Vladislav og viser rundt seg med armene.

– Alle lever på dette. Det er veldig kult. Vi prøver å nyte hvert øyeblikk, fordi vi forstår at det er 100 år til neste gang noe sånt skjer her.

Klart til kamp mellom England og Panama på VM-stadionet i Nizjnij Novgorod Foto: Milana Knezevic / NRK

Men under århundrets fotballfest har også en kontroversiell politisk sak rullet i bakgrunnen. Husker du pensjonssaken som Maria fryktet folk ville glemme under VM-narkosen? Dagen mesterskapet startet, kunngjorde myndighetene at pensjonsalderen gradvis skal økes, for å spare staten for penger. Endringen er upopulær. Blant annet frykter unge at de vil stå arbeidsledige om eldre blir lenger i jobben.

En meningsmåling viser at støtten til Putin har falt med hele åtte prosentpoeng den siste uken, fra 62 til 54 prosent. Presidenten ser pragmatisk på situasjonen, og det er ikke noe grunn til å gjøre det mer dramatisk enn det er, var svaret fra hans talsperson.

Navalnyj har oppfordret til demonstrasjoner mot pensjonsreformen i 20 byer. Ingen av dem er VM-byer, men han vil at det skal skje 1. juli, mens mesterskapet fortsatt holder på.

– VM er som en fyllefest, sier Maria.

– Man kan ha det gøy på en fyllefest. Men konsekvensene, bakrusen, den er dårlig.