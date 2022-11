To personer ble drept i Ukrainas naboland Polen, da et missil tirsdag ettermiddag traff et kornlager øst i landet og forårsaket eksplosjon.

Polens utenriksdepartement opplyste sent tirsdag kveld at raketten var russiskprodusert.

Landets president Andrzej Duda er noe mer avventende i ordbruken.

Presidenten sa på en pressekonferanse i dag at de per nå ikke kan vite med sikkerhet hvor raketten kom fra, hvem som skjøt den opp eller hvor den var produsert.

– Vi har for øyeblikket ingen bevis for at raketten ble skutt fra russisk hold. Det er høy sannsynlighet for at raketten ble brukt som luftvern, det vil si at den ble brukt av Ukrainas væpnede styrker, sa Duda.

Han sa også det gjenstår å få bekreftet om raketten er russiskprodusert.

Polens president Andrzej Duda Foto: PAWEL SUPERNAK / EPA

Duda understreker at det ikke er noe som tyder på at landet ble angrepet bevisst, men at nedslaget og eksplosjonen er resultatet av et uhell.

Ifølge Duda skjøt Ukraina luftvernraketter i ulike retninger for å forsvare seg mot et massivt russisk angrep. Rundt 100 russiske raketter ble sendt mot ulike mål i over 10 ukrainske byer.

– Det er svært sannsynlig at en av disse dessverre falt på polsk territorium, sier han.

Hadde raketten kommet fra Russland, slik det først ble antatt i går, ville det eskalert den pågående krigen dramatisk.

Redningsarbeid i landsbyen Przewodow, etter at en rakett eller rakettrester traff en korntørke. Foto: UGC / Reuters

– Dette er ikke Ukraina sin feil

Nato-sjef Jens Stoltenberg holdt krisemøte med medlemslandenes Nato-ambassadører onsdag formiddag.

Stoltenberg og andre ved Nato-hovedkvarteret i Brussel har stått i nær kontakt med polske myndigheter siden i går kveld, for å skaffe seg mest mulig oversikt over situasjonen og hjelpe til med å finne ut av rakettnedslaget i den polske landsbyen Przewodow.

Nato-sjef Jens Stoltenberg under en pressekonferanse onsdag. Foto: Olivier Matthys / AP

På en pressekonferanse etter møtet sier Stoltenberg at det ikke er noe som tyder på at Russland planlegger militære angrep mot Nato.

– De foreløpige undersøkelsene viser at det er en snakk om et ukrainsk missil som ble avfyrt i forsøk på å forsvare seg mot en russisk rakett, og som forårsaket eksplosjonen.

– Det er ingen indikasjoner på at dette var resultatet av et overlagt angrep, sier Stoltenberg.

– La meg være tydelig: Dette er ikke Ukraina sin feil. Russland bærer ansvaret siden de fortsetter sin ulovlige krig mot Ukraina. Russland må avslutte krigen, understreker generalsekretæren.

Raketten traff den polske landsbyen Przewodów 15.40 tirsdag ettermiddag. Landbyen ligger rundt seks kilometer fra grensen til Ukraina.

Stoltenberg viser til at eksplosjonen i Polen inntraff samtidig som Russland lanserte en ny bølge med rakettangrep mot ukrainske byer tirsdag.

– Det er i seg selv en farlig situasjon, sier han.

På spørsmål om Nato nå vil styrke luftvernet i eller rundt Polen eller Ukraina, svarte Stoltenberg at Nato ikke er del av konflikten i Ukraina. Han viste til at forsvarsalliansen har styrket tilstedeværelsen i de østlige Nato-landene siden krigsutbruddet.

USA har informasjon som samstemmer

USA sier også at de første undersøkelsene tyder på at raketten kom fra Ukraina, som forsøkte å forsvare seg mot voldsomme russiske rakettangrep.

– Det er usannsynlig ut fra rakettens bane at den ble skutt opp fra Russland, men vi får se, sa president Joe Biden til journalister onsdag morgen.

Biden befant seg i likhet med mange av verdenslederne på Bali i Indonesia, hvor G20-møtet har blitt holdt. Den amerikanske presidenten kalte inn til et ekstra morgenmøte, hvor ledere fra G7-landene, EU og to Nato-land deltok.

Belgias forsvarsminister Ludivine Dedonder. Foto: HATIM KAGHAT / AFP

Også Belgia sier informasjonen de har nå tyder på at missilet trolig var ukrainske luftvernvåpen.

– Angrepene er mest sannsynlig et resultat av ukrainske luftvernsystemer som ble brukt for å skyte ned russiske raketter, sier Belgias forsvarsminister Ludivine Dedonder.

Russland avviser at de står bak

Tirsdag gjennomførte Russland flere luftangrep enn noen gang siden krigen startet. Rundt 100 raketter ble sendt mot over 10 ukrainske byer.

Mange av dem ble ifølge ukrainske forsvarsmyndigheter og president Volodymyr Zelenskyj skutt ned av ukrainske luftvernsystemer.

Russland avviser at de har noe med hendelsen å gjøre. De hevder raketten som traff Polen er et ukrainsk missil type S-300.

Ukraina har fremdeles lagre av tidligere sovjetisk- og russiskproduserte våpen, blant annet luftforsvarsrakettsystemet S-300, men den russiske påstanden er ikke bekreftet.

De russiske styrkene okkuperer fortsatt store områder i deler av Ukraina. Russiske styrker er også plassert i Belarus, som er naboland med både Polen og Ukraina.

Daglig skyter det ukrainske forsvaret ned russiske raketter som skytes opp fra ulike hold.

Russland sier de russiske angrepene tirsdag bare rettet seg mot Ukraina, og at det nærmeste angrepet var 35 kilometer innenfor Ukrainas landegrenser.

Ukraina vil se eksplosjonsstedet

Ukrainske myndigheter ber i ettermiddag om umiddelbar tilgang til nedslagsstedet i den polske landsbyen.

«Ukraina ber om umiddelbar tilgang til eksplosjonsstedet», skriver Oleksij Danilov i Ukrainas sikkerhets- og forsvarsråd, på Twitter.

Danilov sier de ønsker å se informasjonen som ligger til grunn for de foreløpige konklusjonene fra Nato og andre.

Ifølge Danilov står Ukraina klare til å overlevere bevis angående anklager mot Russland.

Den ukrainske presidenten gikk i går kveld hardt ut og anklaget russiske myndigheter.

Oppfordrer til ro

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz ber om at eksplosjonene etterforskes grundig før det trekkes konklusjoner i saken.

– Denne ødeleggelsen må undersøkes, rakettdelene må undersøkes og så må vi vente på resultatene før de blir offentliggjort, sier Scholz til pressen, ifølge NTB.

– I en så alvorlig sak må det ikke komme noen forhastede konklusjoner om hendelsesforløpet før en nøye etterforskning er gjennomført, sier han.

Også Kina oppfordrer til ro rundt saken.

– Under nåværende omstendigheter burde alle parter holde seg rolige og utvise tilbakeholdenhet for å unngå eskalering av situasjonen, sier utenrikspolitisk talsperson for Kinas regjering, Mao Ning.

Følg utviklingen i NRKs Nyhetssenter: