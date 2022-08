– Vi er uenige om nesten alt, sier Serbias president Aleksandar Vucic.

Han er nettopp ferdig med nok en lang dag ved forhandlingsbordet i Brussel.

I flere timer har han sittet overfor Kosovos statsminister Albin Kurti, mannen som i april kalte ham for «lille Putin».

– Jeg er nesten to meter høy, påpekte riktignok en lettere irritert Vucic i et intervju i starten av august.

Utenom sammenlikningen med Russlands diktator, strides de to lederne om bilskilt og ID-kort.

Det virker kanskje ufarlig, men i landene som utkjempet en blodig krig på slutten av 1990-tallet, er det blodig alvor. Det er frykt for en ny konflikt.

Fakta om Kosovo og Serbia Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP Ekspandér faktaboks Forskjellige folkeslag har kjempet om Kosovos territorium siden antikken. Denne fruktbare høylandssletten har vært en del av både Rom, Bysants, og Det osmanske riket. Under middelalderen var det i Kosovo det gryende Serbia utfoldet seg, noe som har gitt landet tilnavnet «Serbias vugge». Serbia og Kosovo var under mesteparten av det 20. århundret en del av Jugoslavia. Men da Jugoslavia kollapset på 1990-tallet, var det etnisk albanske flertallet i Kosovo blant de som ba om uavhengighet. Etter flere år med geriljakrig utkjempet Serbia og Kosovos frigjøringshær UÇK en blodig krig fra 1998 til 1999. Kosovo hadde støtte fra Albania, Kroatia og Nato, som utførte en kontroversiell bombekrig. Flere hundre tusen ble jaget på flukt internt i Kosovo og over grensen til nabolandene, frem til det i juni 1999 ble undertegnet en fredsavtale. Kosovo ble lagt under FN og Natos administrasjon, og i 2008 erklærte Republikken Kosovo selvstendighet. Samtidig anerkjenner Serbia og mange andre land stadig ikke Kosovos selvstendighet.

– Kan ikke utelukke en ny konflikt

På et kontor i Kosovos hovedstad Pristina sitter en alvorstung statsminister Albin Kurti.

– Jeg sier ikke at de kommer til å angripe oss denne uken eller den neste. Men det ville vært totalt uansvarlig å ekskludere, med all den aggressive politikken fra Beograd, at det er en mulighet for økte spenninger og nye konflikter. Det er mulig, sier Kurti til Reuters.

– Det er et stort problem for oss at vi har et autokrati som nabo i nord. Vi er svært forsiktige. Vi har Nato her, vi har EU her, men vi er ikke redde, slår Kurti fast.

I Serbias hovedstad Beograd er stemningen intet mindre anspent.

– Alt jeg kan si er at vi vil be om fred og gå for fred. Men la meg si dette med en gang: Det kommer ikke noen overgivelse, og Serbia vil vinne. Hvis de våger å undertrykke serbere, mishandle serbere, drepe serbere – da vinner Serbia. Det er alt jeg har å si, sier Vucic til Reuters.

Skudd mot politistyrker på grensen

I den nordligste delen av Kosovo, på grensen med Serbia, bor det et flertall på omtrent 50.000 etniske serbere.

I flere måneder har myndighetene i Kosovo villet beordre dem om å bytte ut serbiske bilskilt med kosoviske bilskilt, og ta i bruk kosoviske ID-kort.

Det har den serbiske befolkningen svart på med å blokkere veier med blant annet vogntog fylt med grus.

Det har også blitt avfyrt skudd mot politiet, men ingen betjenter skal ha blitt skadet, skriver Kosovos politi på Facebook.

De hevder også at etniske albanere som har forsøkt å krysse grensen har blitt banket opp.

Kosovos statsminister Kurti har gitt den serbiske minoriteten to måneder på å gjennomføre byttet. Det har gjort at spenningene i landet nå er høyere enn på lenge.

HET POTET: Kartet viser hvordan verdens land stiller seg til spørsmålet om internasjonal anerkjennelse av Kosovo. 97 av FNs 193 medlemsland støtter et selvstendig Kosovo.

EU maner til ro – Nato klare til å gripe inn

For å hindre at situasjonen eskalerer ytterligere, kalte EUs utenrikssjef Josep Borell partene inn til kriseforhandlinger allerede i juni.

Han oppfordrer begge lederne til å «være åpne og fleksible og finne sammen om et felles grunnlag».

– Den nylige spenningen nord i Kosovo har nok en gang vist at det er på tide å ta skritt i retning full normalisering, skrev EU-toppen på Twitter torsdag.

Men det går dårlig.

Møtene denne uken endte uten resultat.

Samtidig sier generalsekretær Jens Stoltenberg at Natos Kosovo-styrke (KFOR) står klar til å gripe inn dersom stabiliteten blir truet.

Styrken på rundt 3700 soldater har allerede vært inne og fjernet barrikader på grensen.