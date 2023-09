Det melder AFP, som siterer Kosovos statsminister Albin Kurti.

Det er kun timer siden en politimann ble drept og en annen såret i et væpnet angrep på en patrulje nord i Kosovo tidlig søndag morgen, ifølge kosovarske myndigheter.

Kosovos statsminister Albin Kurti har fordømt angrepet og kalt det en terrorhandling.

30 menn omringet

– Personene som sto bak angrepet, var profesjonelle, brukte masker og var tungt bevæpnet, skriver han i sosiale medier. Han hevdet samtidig at serbiske myndigheter hadde en finger med i angrepet.

Kart over Kosovo.

Like før klokka 13.00 norsk tid kom det melding om at rundt 30 bevæpnede menn er omringet.

– Det er minst 30 profesjonelle menn, enten militære eller politifolk. De er bevæpnet og omringet av våre politistyrker. Jeg oppfordrer dem til å overgi seg til våre sikkerhetsorganer, sa statsministeren under en pressekonferanse, ifølge AFP.

Dette bildet skal vise det bevæpnede mennene som gikk til angrep på politistyrker fra Kosovo i natt. Bildene ble lagt frem på en pressekonferanse av statsminister Albin Kurti søndag ettermiddag. Bildene er ikke verifisert av uavhengige kilder. Foto: Kosoviske myndigheter

Hevder serbiske myndigheter er innblandet

Kosovos president Vjosa Osma hevder at nattens skyting var iscenesatt av «serbiske kriminelle gjenger». Hun mener det er et angrep på lov og orden og «mot Republikken Kosovos suverenitet».

Hun fordømmer det hun kaller «åpen aggresjon fra Serbia mot Kosovo» og oppfordret landets allierte til å hjelpe Kosovo med å etablere lov og orden.

Presidenten i den serbiske nasjonalforsamlingen har på sin side vært ute i serbiske medier og lagt skylden på Kosovo. Vladimir Orlić mener det er kosovos statsminister som har iscenesatt angrepet.

– Hvis vi skal snakke om hvem som egentlig er ansvarlig for volden, er det Albin Kurti. Og det vet alle. De siste månedenes brutale terror mot uskyldige serbere har skjedd nettopp på grunn av dette: Han ønsket å trappe opp konflikten, sier Orlić til den serbiske avisen Blic.

Blusset opp uro

Uroen i det nordlige Kosovo blusset opp i mai, etter et lokalvalg der kosovoalbanske ordførere ble valgt inn i flere områder som har en overvekt av serbiske innbyggere. Det skjedde etter at den serbiske delen av befolkningen boikottet lokalvalgene, og valgdeltakelsen lå like over tre prosent.

Politi- og militærstyrker i Josevik i Kosovo søndag. Foto: FATOS BYTYCI / Reuters

Nato sendte ytterligere 700 soldater til Kosovo for å håndtere bråket etter valget. Rundt 30 Nato-soldater og over 50 serbiske demonstranter ble skadet i de påfølgende sammenstøtene.

De siste EU-ledede fredssamtalene brøt sammen forrige uke. EUs utenrikspolitiske leder Josep Borrell beskyldte Albin Kurti for ikke å ha sørget

for å opprette kommuner med lokalt selvstyre i områdene med overvekt av serbere, skriver BBC.