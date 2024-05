Biden raser på meningsmålingene foran presidentvalget. Trump leder solid i fem av seks vippestater, ifølge en ny meningsmåling. En av årsakene: Venstresidens protester mot Bidens Gaza-håndtering.

Sender Trump til det hvite hus?

Kanadiske Naomi Klein er en av de sentrale personene i organisasjonen Jewish Voice for Peace (JVP), som har demonstrert mot Bidens våpenstøtte til Israel. Hun er bekymret for USAs Israel-politikk dersom Donald Trump vinner presidentvalget.

– Hvis du mener at Trump vil være verre for Israel og palestinerne, er det ikke da ironisk at mobiliseringen din mot Biden kan sende Trump inn i det hvite hus?

– Taper Biden valget, vil det være hans skyld. Ene og alene. Folk kan ikke klandres for å nekte å stemme på en president som støttet noe Haag-domstolen undersøker er et folkemord.

I en ny meningsmåling i avisen New York Times mister president Joe Biden rundt 13 prosent av sine velgere som følge av utenrikspolitikken og Gaza-håndteringen.

– Det vil bli mye verre med Trump. Tro det eller ei, sier Klein.

Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad. I strid med de fleste andre land som har holdt Jerusalems status åpen for forhandlinger mellom Israel og Palestina. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Hun viser blant annet til at Trump flyttet ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, og han fikk i stand samtaler med Saudi-Arabia og to andre arabiske golfstater om å inngå nærere forbindelser med Israel. Det som kalles «Abraham-avtalene». Uten krav om at Israel støtter opprettelse av en stat for palestinerne, noe Biden har ønsket.

– Vi må bare leve med det dersom Trump vinner. Vi kan ikke ta ansvar for det. Naomi Klein

– En kollektiv galskap

Klein mener det israelske samfunn har mistet forstanden. – Israelere er oppdratt til å kun være opptatt av egen sikkerhet, uten å tenke på rettferdighet for palestinerne. Det har ført til en apartheidstat der en forsvarsminister offentlig kan omtale palestinere som «menneskelige dyr», sier hun.

– Det er en kollektiv galskap. Det eksisterte før Hamas angrep Israel den 7. oktober, men 7. oktober drev Israel inn i en ny galskap. Forsvarssjefen sier at vi skal kutte av vann, vi skal kutte av mat, vi skal kutte av strøm (...) vel vitende om at det er en sultende befolkning i Gaza.

Klein mener Israel undergraver sin viktigste sikkerhetsgaranti, nemlig USAs militære støtte, og amerikanske jøders sympati. Hun mener hun nå ser en vesentlig dreining blant USAs jøder.

– Da jeg begynte å jobbe med JVP for 15 år siden, var vi en liten, liten gruppe jøder. Nå er vi veldig mange. Et generasjonsskifte er på gang. Vi stengte ned Grand Central Station, vi har holdt store demonstrasjoner utenfor Kongressen, sammen med rabbinere, og mange hundre er blitt arrestert. Og de sier: Ikke i vårt navn.

«For mange av vårt folk tilber en falsk gud,» sa den prisbelønte forfatteren og aktivisten Naomi Klein, under et arrangement i Brooklyn i NY. den 24 april. «Og den falske guden kalles sionisme.» Foto: AFP

Naomi Klein Ekspander/minimer faktaboks Født: 8. mai 1970, Montreal, Canada Yrke: Journalist, forfatter, aktivist Kjente Verk: No Logo (1999): Utforsker globaliseringens og bedriftsmaktens påvirkning på samfunn og kultur. The Shock Doctrine (2007): Analyserer hvordan katastrofer og kriser brukes til å fremme økonomiske og politiske reformer til fordel for eliten. This Changes Everything (2014): Argumenterer for at kapitalismen og klimakrisen er uforenlige, og at radikal endring er nødvendig for å redde planeten. CV-en er AI-generert og sjekket av NRK

Om økende antisemittisme

Jødiske studenter forteller de opplever økende hets og trusler. Aktivister verden over har tatt på seg kefijeh. Ifølge flere medier skal studenter i USA ha ropt: «Vi er alle Hamas». Enkelte har kommet med antisemittiske trusler og tilrop som «Dra tilbake til der du kom fra».

– Er du ikke redd for økende antisemittisme også?

En demonstrerende student ved Colombia-Universitetet i New York med Kefijeh. Foto: Caitlin Ochs / Reuters

– Jeg ser at mange former for hets øker, både overfor muslimer og jøder. Og jeg ser det øker på nett delvis fordi Elon Musk tillater det på X. Men også fordi Israels ledere sier at de fører en kamp mot Hamas på vegne av alle jøder.

Klein mener at statsminister Netanyahu med dette setter jøder utenfor Israel i en skvis, der diasporajøder blir assosiert med det Israel gjør på Gaza-stripen, men som veldig mange av dem tar avstand fra.

– Når kritikk av Israel blir kalt antisemittisme begynner folk å ta virkelig antisemittisme, altså hat mot jøder, mindre seriøst. Naomi Klein

For noen uker siden sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at amerikanske universitet er i ferd med å bli overkjørt av antisemittisme, som ligner det nazistene gjorde i Tyskland på 30-tallet. Klein mener at antisemittisme-begrepet misbrukes av mange i dag.

Protestene på amerikanske læresteder har blitt møtt av proisraelske motdemonstranter. Foto: AFP

– Det er folk som kaller det å se et palestinsk flagg eller høre en pro-Palestina-sang som eksempler på antisemittisme, noe det ikke er.

Er venstresiden blind for Hamas sine overgrep?

Hamas drepte over 1000 sivile den 7 oktober. De skyter raketter fra sivile områder på Gaza-stripen, som gjør disse til legitime militære mål for Israel. New York Times skriver at Hamas-lederen sannsynligvis har plassert israelske gisler, sammen med seg selv, som sivile skjold i tunnelene under Khan Younis på Gaza-stripen.

– Hvorfor kritiserer ikke venstresiden Hamas for folkerettsbruddene de utfører?

– Det er ikke mulig å rettferdiggjøre angrepet på sivile. Jeg vil aldri gjøre det, og jeg er med i en organisasjon (JVP) som er like fortvilet over israelske drepte som palestinske. Men jeg vil heller ikke late som dette kom fra ingensteds, at Hamas kom fra ingensteds.

Protestene startet ved Colombia-universitetet i NY, men har siden spredd seg til mange lands universitet. Her fra Illinois i USA. Foto: Anthony Vazquez / AP

– Du kan ikke internere 2,3 millioner mennesker på den andre siden av en betongmur, prøve å lage fredsavtaler med nabolandene, og ikke forvente noen reaksjon Naomi Klein

Gaza – fra 350.000 til 2,3 millioner

I 1967 bodde det vel 350.000 mennesker på Gaza-stripen. Mange av dem var flyktninger fra den israelske fordrivelsen av palestinere i 1948. I dag er Gazas befolkning på rundt 2,3 millioner mennesker. Dette uroer Israelere mener Klein.

– Israel er et samfunn som ser palestinske barn, babyer, ikke som mennesker, men som en trussel, som en demografisk trussel, mot den jødiske stat.

Hun mener at sionismen, tanken på at jødene skal ha sin egen stat, er en repetisjon av europeisk kolonialisme.

– Da britene kom til Australia kalte de det «Terra Nullius» – ingenmannsland. Det var en ide om at det ikke var noen der fra før av. At det var tomt for folk, til tross for at kontinentet allerede var bebodd av mange aboriginske samfunn. Det samme gjaldt jødene. Det å ikke se palestinerne ble bygget inn i sionistnarrativet. Det var en gjentakelse av den europeiske mytologien om å oppsøke nye verdener for å skape et nytt Europa, et nytt England, et nytt Frankrike.

– Sionistene sa jo at de var et folk uten land, som kom til et land uten folk. Naomi Klein

Klein mener at særlig Tyskland har mye å svare for her, men også alle de europeisk statene, som stilte seg bak opprettelsen av en jødisk stat i Midtøsten.

– Vi må snakke om den underliggende ideologien om å ha en jødisk stat på landområder som opprinnelig tilhørte palestinerne. Det krever etnisk rensing, og det krever denne typen demografiske kriger vi ser nå.

– Boikott er eneste vei

Når NRK møter Naomi Klein i Oslo, holder hun på med de siste forberedelser til et større folkemøte på Chateau Neuf. Hun er i Oslo for å snakke om sin siste bok «Dobbeltgjenger», som blant annet handler om Israel.

Den eneste måten å få Israel til å snu er gjennom boikott, sier Klein.

– Vi så hvordan Sør-Afrika til slutt ga opp apartheidregimet etter mange år med internasjonal boikott.

Israels Eden Golan viser fram israelsk flagg under flaggparaden i Eurovision 2024 i Malmö. Foto: Martin Meissner / AP

– Israel holdt jo på å vinne Eurovision 2024. Hvor sterkt står egentlig boikott av Israel i dag?

– Mobiliseringen mot Israels deltakelse var enorm. Jeg tror det vi så under Eurovision i Malmö peker på et generasjonsskifte, at dette er en massebevegelse nå, sier Klein.

