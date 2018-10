Nær konfrontasjon i Sør-Kinahavet: – USA er en alvorlig trussel mot freden

Hendelsen skjedde utenfor Spratlyøyene, en omstridt øygruppe i Sør-Kinahavet, som flere stater hevder tilhører dem.

Kina har plassert ut omfattende militære styrker i dette området. Søndag ble den amerikanske jageren USS Decatur sendt inn mot en del av øygruppen.

– USA har gjentatte ganger sendt militære marinefartøy inn mot disse øyene uten tillatelse, heter det i en uttalelse fra det kinesiske forsvarsdepartementet.

USS Decatur i Sør-Kinahavet. Bildet er tatt 21. oktober 2016. Fartøyet er et Foto: PETTY OFFICER 2NDCLASS DIANA QUI / AFP

– Dette er en alvorlig trussel mot Kinas suverenitet og sikkerhet, det er svært skadelig for det militære forholdet mellom Kina og USA og en alvorlig trussel mot fred og stabilitet i dette området, heter det videre i uttalelsen fra kineserne.

Kineserne bekrefter at de sendte ut egne militære marinefartøy ut for å jage USS Decatur vekk fra området. De ønsker ikke at amerikanske krigsskip kommer for nær øyer de kontrollerer.

Kinas forsvarsminister, Wei Fenghe, bekrefter at kinesiske marinefartøy ble sendt ut mot USS Decatur. Foto: Heng Sinith / AP

Ifølge South China Morning Post var det et skip av Lyang-klassen som ble sendt ut.

Det presiseres samtidig at kinesiske militære styrker vil fortsette sin tilstedeværelse i dette området med de metoder og maktmidler som er nødvendig.

Kineserne kontrollerer dette havområdet og hevder de har kommet til enighet med andre stater i Sørøst-Asia om hvordan situasjonen skal håndteres.

Kina ber nå USA beklage sine «provoserende handlinger».

Uttalelsen oppfattes som en svært skarp reaksjon fra Kina. Det er ikke uvanlig at amerikanske marinefartøy er i dette området, det antas derfor at USS Decatur har kommet nærmere øygruppen enn det som er vanlig.

En av de omstridte Spratly-øyene. På flere av øyene har Kina plassert ut militære styrker. Foto: Handout . / Reuters

Hendelsen skjer samtidig som forholdet mellom USA og Kina er preget av en eskalerende handelskrig mellom de to landene.

Sør-Kinahavet: Strides om fisk, olje og gass Ekspandér faktaboks Bakgrunn: Sør-Kinahavet har vært omstridt helt siden 1970-tallet. Statene i området er uenige om hvor grensene skal gå og hvilke øyer som tilhører hvem. Selv navnet på havområdet greier de ikke å enes om. Sør-Kinahavet er et havområde rikt på naturressurser som fisk, olje og gass. Dette er også en av verdens mest trafikkerte skipsleider.

Sju stater gjør krav på områder her. Det er Kina, Vietnam, Malaysia, Filippinene, Brunei, Indonesia og Taiwan.

Det finnes også hundrevis av øyer, skjær og korallrev i området. De aller fleste har vært ubebodd, men de senere årene har statene reist bygninger der det bor fiskere og soldater. Da kan de hevde eierskap til havområdet rundt øyene så lenge deres borgere bor der.

På flere av øyene er det bygget militærbaser med flystriper og satt opp rakettbatterier. Enkelte av øyene har også fått større areal ved at de er mudret opp.

Det er kineserne som har stått bak det meste av denne utbyggingen, men også Vietnam og Filippinene har etablert militære anlegg.

USA har blandet seg inn i uenighetene og kritisert kinesernes utbygging. Amerikanerne ønsker ikke et våpenkappløp her eller at Kina skal få økt kontroll i Sør-Kinahavet.

USA hevder de beskytter den internasjonale skipstrafikken, men er også bekymret over at deres militære handlefrihet kan bli begrenset. Amerikanerne må ha tilgang til sine allierte i regionen hvis det oppstår en konflikt der.

Til tross for uenighetene er det politisk dialog mellom landene. Kina og Vietnam er enige om å arbeide for fredelige løsninger på konfliktene.

Det har tidligere oppstått alvorlige situasjoner i Sør-Kinahavet.

Den mest kjente fant sted 14. mars 1988. Da havnet kinesiske og vietnamesiske krigsskip i en trefning ved Johnson South Reef, en del Spratlyøyene. 64 vietnamesiske marinesoldater ble drept og to krigsskip senket.

USA bekrefter episoden

En anonym amerikansk kilde i statsadministrasjonen bekrefter til avisen The Diplomat at det amerikanske marinefartøyet befant seg 12 nautiske mil utenfor en øygruppe som kalles «Gaven and Johnson Reefs».

USS Decatur var ute på en patrulje som strakte seg over ti timer. Amerikanerne bekrefter at de i økende grad kommer til å utfordre Kina i Sør-Kinahavet. Dette er et av verdens mest trafikkerte havområder.

USS Decatur under en øvelse i Stillehavet i 2007. Foto: HO / AFP

Det amerikanske forsvarsdepartementet bekrefter at et av deres skip var nær en konfrontasjon med kineserne for et par dager siden.

De forklarer at ett av deres skip måtte manøvrere seg unna et kinesisk marinefartøy i Sør-Kinahavet for å unngå kollisjon.

Det amerikanske forsvarsdepartementet kaller det «uforsiktig og uprofesjonelt» av Kina å manøvrere et skip «ekstremt nær» den amerikanske jageren.

Ifølge amerikanerne utførte kineserne «i stor grad aggressive manøvre og ønsket jageren ut av området».

Marinefartøyene var drøyt 40 meter unna hverandre på det nærmeste, og amerikanerne måtte manøvrere jageren for å unngå kollisjon, opplyser talsmann Nate Christensen i det amerikanske forsvaret.

