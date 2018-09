USA trapper opp handelskrigen med Kina

Det var stor spenning før Wall Street-børsen stengte mandag.

I forkant opplyste Trump at han ville komme med en kunngjøring om Kina og handel etter at børsen stengte.

Det gikk som mange forventet. Trump trapper opp handelskrigen med Kina og oppfordrer landet til å «endre urettferdige handelspraksiser».

USA vil innføre 10 prosent toll på en rekke kinesiske varer til en verdi av 200 milliarder dollar fra 24. september. Det tilsvarer 1724 milliarder norske kroner.

Sjømat og elektronikk

Tollen rammer rundt 6000 kinesiskproduserte varer, inkludert mange elektronikkprodukter. I tillegg vil det bli økt toll på alt fra møbler og vesker til byggemateriale, støvsugere og sjømat, ifølge NTB.

Når det er gjennomført, vil USA ha innført tollsatser på om lag halvparten av de kinesiske varene som USA importerer.

USA har unnlatt å innføre toll på produkter for barnesikkerhet, som sykkelhjeler, samt for Apple-produkter som smartklokker som importeres fra Kina.

Tollen vil øke til 25 prosent fra 1. januar 2019. Trump truer også med tollsatser på flere varer, verdt 267 milliarder amerikanske dollar, dersom Kina svarer med å legge toll på amerikansk industri og jordbruk.

Kina vil svare

Kina vil svare med samme mynt.

– Hvis USA innfører nye tollsatser, så vil Kina svare. Det er i vår interesse og det er helt legitimt, sa talsperson for utenriksdepartementet i Beijing, Geng Shuang, på en pressekonferanse mandag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Kinesisk elektronikk og amerikanske biler

I august innførte USA 25 prosent toll på kinesiske varer til en verdi av 16 milliarder dollar. Kina svarte med tilsvarende toll på amerikanske varer.

USA rettet tollsatsene mot kinesisk elektronikk mens Kina rettet sin tollsats mot amerikanske biler.

I juli innførte USA 25 prosent toll på kinesiske importvarer til en verdi av 34 milliarder dollar. Kina svarte også da med nøyaktig det samme.

«Bryter med WTO-avtale»

Hver gang USA har innført tollsatser på kinesiske varer, så har Kina svart med å gjøre det samme med amerikanske varer.

I tillegg har Kina protestert overfor Verdens handelsorganisasjon WTO.

Kina mener USAs framgangsmåte er et klart brudd med reglene for verdens handel.

«Kina stjeler teknologi»

Det er ikke bare Kina som mener USA ikke følger internasjonale spilleregler.

USA mener Kina bryter internasjonale regler også.

USA har over lengre tid anklaget Kina for å stjele teknologi og mener Kinas statlige planer for industriutvikling er i strid med frihandelsløftene kinesiske myndigheter har gitt.

De kinesiske planene har skapt frykt i USA for at Kina vil overta amerikanernes posisjon som verdens ledende industriland.