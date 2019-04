Nå får du mer stråling når du flyr – og verre blir det

Før du bestemmer deg for å kansellere turen til Syden på grunn av frykt for stråling og kreft, så må du bli klar over at det du kommer til å bli utsatt for, ikke er mye mer alvorlig enn det som skjer med deg på tannlegekontoret.

– Den økende strålingsmengden blir neppe et problem for vanlige passasjerer, sier solfysiker Pål Brekke ved Norsk Romsenter.

– Dette er først og fremst en mulig utfordring for flybesetninger, og definitivt noe som astronauter bør tenke på, sier Brekke.

EKSTRA MYE: Flyet DY7092 fra Norwegian på vei over Atlanterhavet lørdag formiddag. Flyet var 12489 meter over havoverflaten og ble utsatt for betydelig mer stråling enn fly som sto på bakken. Foto: Flightradar24

Har økt i fire år

Målinger av stråling i fly viser at intensiteten har økt jamt siden 2015. Sensorer på jorden viser også den samme økningen, men det er høyt over bakken det er mye stråling.

Spaceweather.com har instrumenter i mange fly. I den siste rapporten, fra 25. april, kommer det fram at passasjerene på Southwest Arlines 1410 fra Chicago ble utsatt for 60 ganger så mye stråling som folk på bakken.

Flyet holdt omtrent samme høyde som flyet fra Norwegian i bildet over.

ØKER MED HØYDE: Dette er en beregning av stråledosen per time over Arktis i en høyde av 15 kilometer på kvelden 25. april. Den viser at passasjerer vil bli utsatt for 25 mikrosievert per time. Det tilsvarer omtrent to røntgenbilder hos tannlegen per time. Foto: NAIRAS/NASA

Sodankyla geofysiske observatorium ved universitetet i Oulu i Finland har dataserier som viser økningen fra 2015. Den er på omtrent ti prosent nå. I strålingsdose tilsvarer dette en økning fra 4,1 til 4,7 mikro-gray per time.

I California var det i januar i år registrert en økning på 13 prosent siden 2015.

Spaceweather.com som gjennomfører ballongmålinger rapporterer om en økning på 18 prosent siden 2015.

GIGANTISK SKJOLD: Magnetfeltet til solen, den blå sirkelen i bildet, dytter vekk stråling som kommer fra det dype rommet. Nå kan dette feltet bli rekordsvakt. Foto: Nasa

På grunn av Solen

– Det er fordi magnetfeltet til Solen blir svakere, at strålingen øker, forteller Pål Brekke.

Det som skjer, er at Solen er på vei inn i en fase der det er mindre aktivitet. Det skjer omtrent hvert 11. år. Denne tilstanden kalles sol-minimum. Ekspertene i «Solar Cycle 25 Prediction Panel» forventer at dette skjer mot slutten av 2019 eller tidlig neste år.

Forrige mimimum var det laveste i moderne tid, og det er ventet at det kommende blir like lavt, eller lavere. Det betyr at strålingsrekorden som ble satt forrige gang, kan bli slått.

IKKE NOE Å BEKYMRE SEG FOR: Solfysiker Pål Brekke mener at den økte strålingen først og fremst kan være et problem for astronauter. De har mindre beskyttelse enn passasjerer i fly. Foto: Norsk Romsenter

– Det er flere som snakker om muligheten for ett ekstre dypt minimum denne gangen, sier Brekke.

Beskytter oss

– Magnetfeltet er et skjold som beskytter oss mot stråling som kommer fra det dype verdensrommet. Når dette feltet blir svakere, så slipper det gjennom mer, forklarer Brekke.

Dette feltet stekker seg lang ut i rommet, og kalles Det interplanetariske magnetfelt.

Det som slipper igjennom er kosmisk stråling som kommer fra meget energirike områder og hendelser i vår egen galakse og andre. For eksempel supernovaer og det svarte hullet som vi fikk et bilde av tidligere denne måneden.

Les mer: Har tatt det første bildet av et svart hull

KOMMER FRA DETTE: Det svarte hullet i galaksen M87 fører til at det blir sendt ut ekstrem kraftig stråling. Noe av dette når helt fram til jorden. Foto: Event Horizon Telescope

Når ikke helt fram

Kosmisk stråling er for det meste protoner eller atomkjerner. Noen av dem kan være ekstremt energirike på grunn av hastigheten. Én partikkel har fått navnet «Oh-My-God particle». Den ble registrert 15. oktober 1991 og forbauset forskerne.

Partikkelen var sannsynligvis et proton, men den hadde samme energi som en baseball med en hastighet på 94 kilometer i timen.

Dette er noe forskerne regnet ut, for den traff ikke noen sensor. Det forskerne målte var lyset som oppsto etter at «baseballen» hadde truffet atomer i den øvre del av atmosfæren.

Det er det som skjer med nesten all kosmisk stråling. Den første kollisjonen produserer sub-partikler som igjen kan produsere partikler i en kaskade.

Det som slår inn i fly nå, er for det meste muoner som har oppstått under slike kollisjoner.