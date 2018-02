Myanmar avviser påstand om massegraver

De døde skal være ofre for en massakre i landsbyen Gu Dar Pyin utført av regjeringssoldater med bistand fra buddhistiske naboer. AP har intervjuet titalls overlevende fra landsbyen for å dokumentere hendelsen. Også videoopptak fra mobiltelefoner og satellittbilder fra området er del av dokumentasjonen som skal vise at landsbyen er utslettet.

– Trefning

Regjeringen sier på sin side at kun «terrorister» ble drept i det aktuelle angrepet og at de ble «varsom begravet». I en uttalelse opplyser regjeringen at 17 tjenestemenn, inkludert grensepolitifolk, har besøkt landsbyen for å kontrollere det AP har rapportert. Landsbyboerne og lokale ledere sier ifølge myndighetene at «noe slikt har aldri skjedd».

Den offisielle versjonen er at det var en trefning mellom en gruppe og sikkerhetsstyrker i landsbyen i forbindelse med en «opprydningsaksjon». Rundt 500 landsbyboere skal ha angrepet soldatene med stokker, kniver og trespyd, og sikkerhetsstyrkene var tvunget til å skyte i selvforsvar. 19 «terrorister» ble drept, ifølge myndighetene.

Står ved saken

– Myanmars regjering vil ikke benekte noen brudd på menneskerettighetene og vil etterforske dersom det finnes sterke beviser. Dersom etterforskningen viser at det har vært brudd, vil påtalemyndigheten handle i tråd med loven, heter det i regjeringens uttalelse.

– Når det gjelder Gu Dar Pyin, har de foreløpige resultatene bevist at Aps rapport er feil.

Nyhetsbyrået sier står ved det som er rapportert.

Over 680.000 mennesker fra den muslimske rohingya-minoriteten er drevet på flukt fra Myanmar til nabolandet Bangladesh siden august i fjor.