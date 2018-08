Møtte IS-krigeren som holdt henne som slave på gaten i Tyskland

Ashwaq Haji (19) står på gaten utenfor et kjøpesenter i Tyskland i februar da hun plutselig hører noen rope navnet hennes.

– Jeg var på vei tilbake til skolen da en bil kjørte opp på siden av meg. Han satt i forsetet, snakket tysk og spurte, «Er du Ashwaq?» forteller Ashwaq Haji til BBC.

Det går kaldt nedover ryggen hennes. Hun begynner å skjelve. «Nei, hvem er du?» svarer hun og håper å komme seg unna.

– Jeg vet at du er Ashwaq. Jeg er Abu, svarer han.

Det er gått fire år siden hun ble solgt som slave. Nå, i trygghet i Tyskland, står hun alene på gaten, konfrontert med han som kjøpte henne for 800 kroner.

– Jeg kjenner deg. Jeg vet hvor du bor og hvem du bor sammen med, sier Abu.

Ashwaq Haji i tempelet Lalish i august 2018 for å minnes de mange drepte jesidiene fra hennes hjemsted Kocho nær Sinjar i Irak. Foto: - / AFP

Voldtatt og torturert

Ashwaq Haji var 14 år da terrorgruppen IS rykket frem i Nord-Irak i august 2014.

Jesidiene var blitt tolerert i Saddam Husseins Irak, selv om de ble usynliggjort i medier og i skolenes undervisning. Det var først da amerikanerne under Obama trakk seg ut av Nord-Irak at terrorgruppen Den islamske staten kunne rykke frem.

I opptakten til katastrofen for den religiøse minoriteten slo en rekke trossamfunn og kristne grupper alarm globalt, men ingenting skjedde.

Jesidiene måtte flykte for livet opp i de karrige Sinjar-fjellene, men mange kom aldri så langt og IS beleiring av området førte til at den humanitære situasjonen ble erklært for å være på høyeste krisenivå av FN.

Det som så fulgte var hjerteskjærende vitnesbyrd man skulle tro hørte middelalderen til. Familier ble revet fra hverandre. Menn ble henrettet, mens kvinner og barn ble tatt til fange og solgt som slaver.

Jesidier på flukt i 2014 som får hjelp av kurdisk YPG på grensen mot Syria. Foto: STRINGER/IRAQ / Reuters

Solgt for 800 kroner som 14-åring

Selv ble Ashwaq Haji solgt for om lag 800 kroner til IS-krigeren Abu. Kort tid etter begynte voldtektene og torturen.

Etter tre måneder klarte hun å rømme fra fangenskapet og siden flykte til Tyskland sammen med sin mor og ene bror.

Endelig i trygghet, tenkte familien.

Ashwaq Haji med fotografier av de mange IS drepte da de rykket frem i Nord-Irak sommeren 2014. Foto: - / AFP

På frifot i Tyskland

– Jeg trodde aldri jeg kom til å oppleve noe slikt i Tyskland, sier hun til BBC.

– Jeg hadde forlatt familien og landet mitt, og dratt til Tyskland for å glemme overgrepene og smerten. Det siste jeg ventet var å møte mannen fra IS som tok meg til fange og at han skulle vite alt om meg.

Det skulle ta flere dager før hun hadde mot til å gå til tysk politi og anmelde saken.

Frykter politiet ikke har gjort nok

Tyske myndigheter opplyser til BBC at Ashwaq Haji anmeldte saken til politiet fem dager etter at hendelsen fant sted.

Ut ifra hennes beskrivelser fra Irak, og møtet med IS-krigeren i Tyskland, laget politiet en profil og ba henne kontakte dem igjen dersom han dukket opp.

Hun skal selv ha bedt politiet om å undersøke overvåkningsbilder fra kjøpesenteret, men frykter at politiet ikke har fulgt opp.

– Jeg ventet en hel måned, men hørte aldri noe, sier hun til BBC.

Ashwaq Haji vil gjerne fortsette utdannelsen, men våger ikke vende tilbake til Tyskland etter det skremmende møtet på gaten i februar. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Flyktet tilbake

I frykt for å treffe sin overgriper igjen, og med et sterkt ønske om å bli gjenforent med sine fire søstre som også er blitt reddet fra IS, flyktet hun tilbake til Nord-Irak i sommer.

Forsøket på å starte et nytt liv i den tyske byen Schwäbisch Gmünd hadde blitt et nytt mareritt.

– Når en jente blir voldtatt av IS, kan du ikke forestille deg hvordan det er å se den mannen igjen, sier hun til BBC.

Ashwaq Haji ble solgt som slave for 800 kroner til en IS-kriger i Nord-Irak i 2014. Foto: - / AFP

Ikke alene

Talskvinne Frauke Köhler ved Tingretten i Karlsruhe sier at tysk politi har forsøkt på alle mulige vis å oppspore Abu uten hell. Da politiet tok kontakt med Ashwaq Haji i sommer skal hun allerede ha reist tilbake til Irak.

Aktivister i Tyskland mener at saken til Ashwaq Haji ikke er unik.

Düzen Tekkal har grunnlagt «Hawar. Help», en organisasjon i Berlin som jobber for jesidiers rettigheter.

Hun forteller til BBC at flere kvinnelige jesidier har fortalt om lignende situasjoner hvor de har oppdaget IS-krigere i Tyskland, men at ikke alle har anmeldt dette til politiet.

Aktivister forteller til BBC at de har fått flere rapporter om at jesidier i Tyskland har observert IS-krigere på gaten i det landet de trodde skulle gi dem trygghet. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Håper på trygghet i Australia

Ashwaq Haji lever nå under beskjedne forhold i en flyktningleir for jesidier i Kurdistan, men håper å kunne fortsette skolegangen i et annet land da frykten for IS fremdeles er stor.

Tyskland våger hun dog ikke å vende tilbake til.

– Selv om verden raste sammen, ville jeg ikke reist til Tyskland igjen, sier hun til BBC.

I likhet med flere andre jesidier håper hun og familien å kunne få flytte til Australia om kort tid, som en del av et spesielt program for kvinner bortført av IS.