Møter i Martine-saken på hotellrom i London

Britene har ikke gitt opp å stille Farouk Abdulhak for retten, ti år etter at Martine Vik Magnussen fra Asker ble drept. Dette til tross for at hverken Norge eller Storbritannia har utleveringsavtale med Jemen.

– Dette er en markering som viser det alvor britiske myndigheter legger i saken, men vi snakker da også om løsningsscenarioer i disse møtene. Jeg kan ikke gå i detaljer på det, sier Odd Petter Magnussen, far til Martine Vik Magnussen, til NRK.

UTSIKT: Odd Petter Magnussen (nummer to fra venstre) kikker ut over London. Han er flankert av Scotland Yards to representanter, blant annet etterforskningsleder Andrew Partridge (til høyre). I midten advokat for Martine-stiftelsen Patrick Lundevall-Unger. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Magnussen skal senere i dag møte den britiske ministeren Alistair Burt, som har ansvaret for Midtøsten og Nord-Afrika. Men først møter Magnussen to representanter fra Scotland Yard:

– Det har gått et tiår og jeg er veldig glad for at Mr. Magnussen vil komme over hit og markere tiårsdagen. Jeg mener det er viktig for saken å ha Magnussen med på laget for å prøve å flytte saken fremover mot rettferdighet, sier etterforskningsleder Andrew Partridge til NRK.

DREPT: Martine Vik Magnussen ble 23 år. Onsdag 14. mars 2018 er det ti år siden.

Drept og voldtatt

23 år gamle Martine var student på Regents College i London, da hun natt til fredag 14. mars 2008 ble drept og voldtatt. Hun ble siste sett ved tretiden på utestedet Maddox i Mayfair i London sammen med medstudenten Abdulhak.

To dager senere ble hun funnet død i kjelleren i leilighetsbygget til Abdulhak i Great Portland street i London. Abdulhak hadde allerede da flyktet landet i farens private fly.

Farouk Abdulhak Foto: Metropolitan Police Service

Press

Ettersom det ikke er en utleveringsavtale med Jemen, som Farouk Abdulhak trolig befinner seg i, har målet vært å få faren hans til å samarbeide.

– Dette møtet er en manifestasjon av britiske myndigheters fantastiske oppfølging og posisjonering av denne saken, men det er tankevekkende at en stor nasjon som England, og med såkalt støtte fra Norge, i dag ikke klarer å løse en slik sak med sitt store diplomatiske apparat, mener Magnussen.

– Hvordan kan saken løses uten utleveringsavtale?

– Diplomatiske grep er det eneste som kan løse denne saken, og britiske myndigheter er forhindret fra å legge utilbørlig press på Jemen fordi det er mulig avvisningsgrunn i britisk rettssal, sier Magnussen.

ETTERLYSNINGEN: Farouk Abdulhak har lenge vært en av Storbritannias mest ettersøkte. Foto: Faksimile: Scotland Yard

Dermed er målet å overbevise Farouk Abdulhaks far, Shaher Abdulhak (80), om å utlevere sønnen. Faren er selv innblandet i saken ved å bidra med sønnens flukt, men han har benektet dette og hevder han ikke kan bidra med å stille sønnen for retten. Den jemenittiske milliardæren uttalte seg for første gang om situasjonen etter drapet denne uken, gjennom Aftenposten:

«Vi sender vår ektefølte og oppriktige kondolanse til familien Magnussen», skriver han via sin britiske advokat Michael O’Kane, ifølge Aftenposten.

Tidligere har det blant annet vært laget en Martine-video på arabisk som ble postet i sosiale medier for å legge press i det miljøet hvor den mistenkte lever et beskyttet liv.

Også Coca Cola, som Shaher Abdulhak har hatt eierskap i, har tidligere satt press på forretningsmannen ved å bryte med ham.