Virustiltakene i Moskva har vært mange, strenge og langvarige. Mange moskovitter ble derfor overrasket da myndighetene i byen i går sa at flere av de viktigste smitteverntiltakene skulle oppheves allerede i dag.

– Vi avslutter ordningen med selvisolering i boligene, heretter trengs det heller ikke elektroniske tillatelser for å bevege seg rundt i byen, sa ordfører Sergej Sobjanin.

UTÅLMODIGE: Mange moskovitter grep sjansen da de i dag fikk muligheten til å bevege seg fritt i byen. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Han påpekte at mye nå tyder på at Moskva nå er på vei ut av epidemien, og at folk gradvis kan begynne å leve normale liv. Men moskovittene må fortsatt ha på seg ansiktsmasker og hansker når de er på steder der det er mange mennesker.

– Strengt, men riktig

NRKs fotograf har i dag vært ute i Moskvas gater, og forteller at det særlig i morgentimene var mye mer mennesker enn det har vært i koronatiden. Bilkøene liknet allerede i dag på det som er normalt i hovedstaden. Han møtte flere som er glade for å kunne forlate boligen uten noen begrensninger.

NYTT LIV: Diana Asatarjan gleder seg over å kunne gå fritt rundt i Moskva, og ser fram til at kafeene snart åpner. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

– Det beste i dag er å kunne gå ute, jeg er lei av å sitte hjemme og ikke gjøre noe, sier Diana Asatarjan til NRK. Hun gleder seg til kafeene i byen etter hver begynner å åpne.

Den unge kvinnen sier at det verste i denne tiden har vært å ikke ha en jobb å gå til.

– Det russiske myndigheter gjorde, har vært strengt, men riktig, det viser den lave dødeligheten i Russland. Men nå er det riktig å lette opp, sier Jekaterina Akimova til NRK.

Hun mener at det har vært en stor belastning å vite at man kan bli syk av å forlate sin bolig, men hun føler at det russiske helsevesenet har gjort en god jobb i denne vanskelige tiden.

For tidlig å åpne opp?

I Russland har tallet på nye smittede ligget på rundt 9000 i døgnet den siste tiden.

Det siste døgnet var om lag 1500 av disse i Moskva, som tidligere har vært det hardest rammede området i landet.

FOR TIDLIG?: I Moskva er det delte meninger om det er riktig å lette på smittetiltakene nå. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Radiostasjonen «Moskvas ekko» spurte sine lyttere om hva de mener, og fikk til svar at mellom 60 og 80 prosent synes det er for tidlig å fjerne smitteverntiltakene.

Men samtidig har veldig mange russere mistet jobbene sine under pandemikrisen, noe som har skapt store økonomiske problemer i et land der det sosiale støtteapparatet ikke er så veldig godt utbygd.

I Sør-Russland har det vært demonstrasjoner der folk har forlangt å komme i jobb igjen, slik at de kan forsørge familien sin.

Politikk mot helse

Nylig sa president Vladimir Putin at den store militærparaden på Den røde plass skal holdes den 24. juni. Den ble avlyst den 9. mai på grunn av faren for smittespredning.

UNDER PANDEMIEN: En plakat i Moskva oppfordrer folk til å stemme i folkeavstemningen om endringer i grunnloven. Foto: Anton Vaganov / Reuters

Paraden holdes til minne om seieren over Nazi-Tyskland under den andre verdenskrig.

Putin har også bestemt at en folkeavstemning over endringer i grunnloven skal holdes den 1. juli. Den viktigste endringen nuller ut hans tidligere presidentperioder, og gjør det mulig for han å sitte i to nye 6-årsperioder. Teoretisk er det dermed mulig at Putin kan sitte som Russlands leder fram til 2036.

– Jeg henvender meg til landets innbyggere, og ber om at dere deltar i folkeavstemningen, sa president Putin i en tale til befolkningen.

VIL IKKE GÅ: President Putin kan teoretisk bli sittende til 2036 dersom endringene i grunnloven blir vedtatt i en folkeavstemning. Foto: Alexei Nikolsky / AP

Grunnlovsendringene ble lansert av presidenten i januar, og prosessen rundt har gått med rekordfart. Mye tyder på at det er svært viktig for Putin å få godkjent forandringene så raskt som mulig.

Oppslutningen om presidenten har blitt lavere enn noen gang tidligere på uavhengige meningsmålinger.

Putins kritikere sier at han nå tar mer hensyn til sin politiske fremtid enn til faren for smitte i samfunnet.