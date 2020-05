– Russiske myndigheter vil kvele korona-debatten

Russland har stengt grenser, lukket ned samfunnet, forsøkt å holde informasjonsflyt under kontroll og bedrevet overvåkning i stort omfang.

I Moskva sitter menneskerettighetsjurist Kirill Korotejev, og er bekymret for det han mener er en økning av menneskerettighetsbrudd i landet.

Han leder menneskerettighetsorganisasjonen Agoras internasjonale praksis. Via en nyopprettet «hotline» har de mottatt over tusen henvendelser fra folk som har opplevd problemer som følge av landets pandemihåndtering.

Basert på disse henvendelsene og organisasjonens egne erfaringer lister han opp de fire viktigste områdene, hvor han mener situasjonen har blitt verre:

1. Overvåkning

Politiet i Moskva sier de vil bruke helikopter og droner for å passe på at ingen bryter reglene for bevegelse mens samfunnet er nedstengt. Foto: Sergey Vedyashkin / AP

Ifølge Korotejev har myndighetene brukt sporingsapper for å holde kontroll på smitte og fartsmålere til å registrere hvor biler beveger seg. De har også satt opp nærmere 200.000 kameraer som kan kjenne igjen ansikter på folk – selv om de bruker maske. Flest er satt opp i Moskva, der de har mer penger å bruke på overvåkingen.

– Myndighetene intensiverer overvåkningsprogrammene og forbedrer teknikkene de bruker. Det ser ut som de bruker pandemisituasjonen som et testsenter for fremtidens overvåkningsprogram, sier Korotejev på videooverføring fra sitt hjem i Moskva.

Det kan likevel virke som at massiv motstand hjelper.

– Myndighetene i Moskva forsøkte seg på en dårlig forberedt app for å overvåke folks bevegelser, men på grunn av offentlig protest måtte de droppe det. De bruker den riktignok fortsatt på dem som har testet positivt, sier Korotejev.

2. Ytringsfrihet

Det finnes både eldre og nye lover for å hindre spredning av falske nyheter i Russland. Folk som blir straffet risikerer store bøter eller lange fengselsstraffer.

Ifølge Korotejev bruker ikke myndighetene bare lovene til å slå ned på koronafornektere som sprer faktisk falsk informasjon. Han mener de også brukes til å true og kneble dem som kritiserer myndighetenes håndtering av pandemien:

– For eksempel dem som stiller helt legitime spørsmål ved Russlands beredskap og tilgang til beskyttelsesutstyr for helsepersonell som behandler covid-19-pasienter. Lovene brukes for å kvele debatten, og rammer helt vilkårlig slik at folk skal forstå at alle kan risikere straff, sier han.

Han er ikke redd for å snakke myndighetene høyt imot.

Selv om myndighetene helst skulle sett at opposisjonelle holdt seg tause, klarer de verken å tie aktivister eller sosiale medier.

3. Grensekontroll

Russland har som mange andre land i verden, stengt grensene på ubestemt tid. Som menneskerettighetsaktivist, sier han at han føler seg fanget og vet ikke når det skal ende.

– Det å kunne forlate Russland er en viktig mulighet for menneskerettighetsforkjempere. Det ligger en trygghet i å kunne forlate landet for å unngå en mulig straffeforfølgelse. Nå kan vi ikke lenger det og det er problematisk. Vi har ikke lenger denne siste ultimate formen for beskyttelse.

4. Vold i hjemmet

I et land i lockdown, der familier må tilbringe mesteparten av tiden innenfor hjemmets fire vegger, frykter Korotejev økning av familievold også i Russland.

– Vi anslår at det er en økning. Dette er noe som landet ikke tok skikkelig tak i før pandemien. Og det gjør det heller ikke nå, mens pandemien pågår.

Også britiske The Guardian skriver at Russlands kommissær for menneskerettigheter mener at antallet tilfeller av vold i hjemmet er doblet under koronakrisen. Hun går dermed imot de offisielle tallene som viser en nedgang på 13 prosent i antallet tilfeller av vold i hjemmet.

For tre år siden fjernet russiske myndigheter loven som gjorde det ulovlig for en mann å slå sin kvinnelige partner.

Bare hvis resultatet blir alvorlig fysisk skade, er det snakk om en straffereaksjon.

Men: Aktivister har presset på i lang tid, og det har ført til at det russiske parlamentet nå arbeider med en ny lov som skal beskytte kvinner mot vold fra sine nærmeste.

Hva skjer hjemme hos folk under en «lockdown»? Korotejev frykter mer vold. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Vil det fortsette etter pandemien?

Korotejevs frykt er nå at myndighetenes restriksjoner og overvåking vil fortsette, selv om pandemien går over. At dette bare er en gyllen mulighet for å få prøvd ut ting som styrker grepet om befolkningen.

Derfor mener han det er ekstra viktig at menneskerettighetsorganisasjonene følger nøye med i tiden fremover.

– Kampen mellom sivilsamfunnet og myndighetene vil fortsette. Det blir veldig interessant å observere og veldig viktig at vi er en del av, sier Korotejev.