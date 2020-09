Moria-beboer til NRK: – Nå bare hater jeg Europa

– Jeg hadde virkelig store forventninger til Europa. Nå bare hater jeg Europa. Det har blitt et helvete for meg, forteller Mila fra Moria-leiren til NRK.

Han var en av de som bodde i den delen av Moria-leiren som ble kalt «jungelen».

Det er navnet på den uoffisielle delen av leiren. Den offisielle delen var skapt for å huse 3000 mennesker, men på det meste var den hjem for over 19.000.

– Der hadde vi ikke vann og vi levde under forferdelige forhold. Vi manglet alt det grunnleggende som mennesker trenger for å leve. Det gjorde oss som bodde her veldig sinte, sier Mila.

Natt til onsdag begynte flyktning- og migrantleiren på den greske øya Lesvos å brenne. Ifølge greske myndigheter var årsaken frustrasjon etter at koronasmittede i leiren skulle isoleres.

– Vi satte fyr på leiren for å vise vår avsky

– Brannen startet fordi folk var sinte og ville vise at de var sinte. Vi satte fyr på hele leiren for å vise vår avsky, sier Mila.

Han og flere andre sier til NRK at de føler seg behandlet som dyr.

Det er fullstendig utbrent, og det ryker fortsatt i Moria-leiren, forteller NRKs korrespondent. Du trenger javascript for å se video. Det er fullstendig utbrent, og det ryker fortsatt i Moria-leiren, forteller NRKs korrespondent.

NRK kom til Moria-leiren torsdag formiddag. Bare noen få mennesker er igjen i leiren, der de forsøker å berge de få eiendelene de har igjen.

– Det som skjedde her var at brannene raste og folk løp for å komme seg i sikkerhet fra flammene. Vi ble redde og fulle av stress da brannen sto på. Vi ville bare redde livet og unnslippe leiren. Nå lever vi ved siden av veien rett her borte, forteller Mila.

Bor langs veien

Fortsatt er det noen som tenner på små branner i leirområdet. De jages ut av politiet, til et avgrenset område langs veien i nærheten, som er blitt sperret for trafikk.

En presenning må fungere som tak over hodet for menneskene som nå har mistet alt. De mangler mat, vann, toaletter, dusj og tak over hodet.

Hellas skal sende tre skip som skal huse noen av de tusenvis av migratene som nå sover på gata. Migrasjonsminister Notis Mitarachi sier skipene fra marinen og ferjeselskapet Blue Star Chios, kan gi ly midlertidig til rundt 2000 personer, skriver BBC.

NRKs reporter og fotograf ble kastet ut av leiren etter kort tid, og truet med arrestasjon. Det var ifølge politiet ikke et trygt sted å oppholde seg for NRKs team.

HENTER BARNEFAMILIER: Den norske regjeringen har vedtatt å hente 50 mennesker, hovedsakelig barnefamilier, fra leiren. Foto: Gunnar Bratthammer / Gunnar Bratthammer

Det meste er fullstendig utbrent og det ryker fortsatt av deler av anlegget. Lukten av kjemisk røyk henger fortsatt igjen.

Fremdeles er det få hjelpeorganisasjoner som slipper inn. Torsdag formiddag var det noen på plass for å dele ut smørbrød, men det var ikke nok mat til alle.

– EU gir blaffen i oss

Flere av migrantene har ikke spist på to dager, og det brøt ut slåsskamper da smørbrødene tok slutt.

– Jeg vet ikke hva som vil skje med meg nå. Det var usikkert før brannen, og det er enda mer usikkert framover, sier Mila.

SMØRBRØD: Det deles ut smørbrød i Moria-leiren, men ikke nok til alle. Flere i leiren har ikke spist på to dager. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

Den norske regjeringen har vedtatt å hente 50 mennesker fra leiren i Hellas. Flere norske kommuner har sagt seg villige til å hente tilsvarende antall alene.

Frankrike og Tyskland skal ifølge Aftenposten ta imot 400 enslige mindreårige asylsøkere fra leiren sammen med andre EU-land. Landene har varslet at de om kort tid vil kunngjøre en «koordinert respons».

I en pressemelding fra onsdag sier EU at det uttrykker sin fulle solidaritet med dem som har blitt påvirket av brannen.

Men den solidariteten føler ikke Mila. For Mila har Europa blitt et helvete, forteller han til NRK.

– Vi føler at EU gir blaffen i oss. Noen av oss har vært her i tre år og ingen spør oss om vi er fornøyde med forholdene, sier Mila.

SAMLER EIENDELER: Tidligere beboere i Moria-leiren samler sammen de få eiendelene de har igjen etter brannen på onsdag. Foto: Gunnar Bratthammer / Gunnar Bratthammer

Norge sender helsepersonell

Torsdag ble det kjent at Norge sender et medisinsk kriseteam til Moria-leiren. Det var VG som først omtalte saken.

– Vi har besluttet å sende et medisinsk team til Hellas. Det gjør vi fordi situasjonen, som i utgangspunktet er veldig krevende for Hellas, har blitt enda verre. Det er et forferdelig bilde og de har bedt om denne typen hjelp, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til NRK.

Ifølge Ropstad er det snakk om 25 helsepersonell, leger sykepleiere, logistikkpersoner.

– De skal bistå helsepersonell i Hellas, for å klare å løse den veldig akutte situasjonen som dessverre har oppstått etter Moria-brannen.

Kriseteamet er vanligvis i beredskap døgnet rundt, og er tidligere brukt i naturkatastrofer og andre akutte kriser.

– Dette vil være et viktig bidrag for Hellas og ikke svekke vår beredskap i Norge, sier Ropstad.

Laget skal være på plass i starten av neste uke.