Kommuner vil ta imot asylsøkere fra Moria-leiren: – Vi er nødt til å ta imot flere

– Når vi så bildene fra brannen i leiren i morges, og vi vet at barn har vært der i mange år under uverdige forhold, er vi nødt til å ta i et tak, sier ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap).

Regjeringen varslet onsdag at den vil begynne arbeidet med å hente asylsøkere fra Hellas til Norge nå. Total vil Norge hente 50 asylsøkere fra Hellas.

Oslo, Bergen og Trondheim har allerede sagt seg villig til å ta imot et tilsvarende antall.

Det mener Tromsø-ordføreren er altfor lite.

– Vi har kjemperessurser i Norge, og der er det en humanitær krise. Da er det smålig å bare skulle ta imot bare 50 personer inn til landet. Vi er nødt til å ta imot flere, og Tromsø er klar til å ta imot 50 alene.

– Har ressursene som trengs

Tromsø-ordføreren mener kommunen har både økonomi og ressurser til å ta imot 50 asylsøkere.

– Det økonomiske spørsmålet finner vi ut av. Det er det minst viktige på dette tidspunktet. Nå er det først og fremst viktig å få de 50 til Tromsø, sier han og legger til;

– Det skal ikke stå på oss. Nå er det viktige at regjeringen får fattet det riktige tallet, så skal vi være beredt når det kommer flyktninger til Tromsø, både barn og voksne. Det er ingen skam å snu, og det håper jeg regjeringa kommer til å gjøre i dette tilfellet.

– Er det også et personlig engasjement i dette?

– Ja, i høyeste grad. Dette er alvorlig. Moria-leiren er den største flyktningleiren i Europa, og da er det klart at vi med de ressursene vi har i Norge må ta vår rettsmessige andel av det.

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, mener Norge må ta imot langt flere enn 50 asylsøkere fra Moria-leiren. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Regjeringa gjør ikke nok

Også ordfører i Lillehammer, Ingunn Trosholmen (Ap), sier at de kan ta imot asylsøkere fra Moria-leiren. Hun anslår at de kan hjelpe rundt 20 personer.

– Lillehammer har bygd opp kompetanse og vi har kapasitet. Vi har hatt veldig få asylsøkere de siste to årene, så vi kan ta imot flere.

Ordfører i Lillehammer, Ingunn Trosholmen mener regjeringa er altfor sent ute og tar imot altfor få asylsøkere fra Moria-leiren. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Trosholmen mener det er vanskelig å si hvor mange Norge burde ta imot, men at regjeringa gjør altfor lite om de bare er villige til å hjelpe 50 av asylsøkerne.

– Vi sier høyt og tydelig fra om at vi ikke syns antallet er høyt nok. Det har flere andre kommuner sagt også og vi står samla om at vi må gjøre mer, sier Lillehammer-ordføreren.

Ordførerne i Vestfold og Telemark reagerer

21 av 23 ordførere i Vestfold og Telemark har i løpet av dagen sagt at de kan bidra.

– Jeg synes det er helt forferdelig med tanke på hvor ille det har vært i leiren og nå kommer det i tillegg en brann. Jeg får veldig vondt i meg, sier ordfører i Midt-Telemark, Siri Blichfeldt Dyrland (Sp).

Hun reagerer på regjeringens grense på 50 flyktninger.

– Jeg synes tallet 50 er latterlig lavt på landsbasis. Når du tenker på alle de menneskene som trenger hjelp, så er det altfor lavt.

Dyrland sier hun kan ta imot 17 flyktninger allerede i dag.