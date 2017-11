Monaco bygger ny halvøy for å få plass til flere millionærer

Det skal skje gjennom oppføringen av en lenge planlagt kunstig halvøy i Middelhavet utenfor Monte Carlo. Byggingen har begynt og vil koste rundt 20 milliarder kroner å ferdigstille, skriver den britiske avisen The Guardian.

Monaco er verdens tettes befolkede stat, og rundt 35 prosent av befolkningen på rundt 38.000 er dollarmillionærer. 2.700 nye velstående borgere anslås å flytte til Monaco innen 2026, ifølge forskning fra eiendomsmeglerfirmaet Knight Frank.

Men fyrstedømmet som har drøye to kvadratkilometer med land innenfor sine grenser begynner å gå tom for plass.

Skrinlagt i 2008

Derfor har fyrst Albert av Monaco gitt grønt lys for prosjektet som vil legge til rundt 56.000 kvadratmeter til Monacos beskjedne areal. Planene ble først skrinlagt i 2008 da finanskrisen rammet, men ble tatt opp av skuffen igjen i 2011 da midlene var på plass.

Det nye Portier Cove ecological-nabolaget som det skal hete, skal ligge i nærheten av det berømte kasinoet i Monte Carlo. Det vil inneholde herskapshus, leiligheter og kasinoer. Det ansees som essensielt for den videre veksten til Monaco, ifølge statlige beregninger. Ingen nybygde leiligheter ble nemlig lagt ut for salg i fyrstedømmet i 2016.

Dette er ikke første gang Monaco utvider arealet sitt på denne måten. Hele Fontvieille-distriktet ble bygd på vann på 1970-tallet og fyrst Albert var nødt til å godkjenne Portier Cove-nabolaget for å fortsatt tiltrekke seg verdens rikeste til sitt fyrstedømme.

Taktikken til Monaco og andre skatteparadis er å tiltrekke seg søkkrike mennesker som vil bruke penger på varer og tjenester. Dermed kan staten skaffe inntekter på andre måter enn ved vanlige skatter.

Artikkelen fortsetter under bildet

Nabolaget kommer til å inneholde rundt 120 luksushjem. Foto: Bouygues Construction

800.000 kroner per kvadratmeter

Da man gikk vekk fra prosjektet i 2008 var det også på grunn av frykt for at det kunne medføre store skader på miljøet.

Bouygues, bygningsfirmaet bak prosjektet i dag, har forsikret om at det nye nabolaget ikke vil føre med seg noen miljøskader.

Viktige arter har blitt flyttet fra havbunnen der nabolaget skal reises, og plassert i et nytt reservat. I tillegg skal et kunstig korallrev lages ved hjelp av en 3D-printer og plasseres på de 18 senkekassene av betong, som skal brukes til å lage grensene til det nye landområdet.

Halvøyen vil muliggjøre byggingen av 120 luksushjem, og vil være til salg for over 800.000 kroner per kvadratmeter, ifølge The Guardian.

Eiendomsprisene i Monaco er de høyeste i verden, men etterspørselen etter nye hus ved sjøen er så stor i Monaco at prisene vil være lite avskrekkende på kjøpere og deres skatterådgivere.