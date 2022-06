Monacos statsoverhode fyrst Albert II er i Norge for å åpne en ny utstilling på Frammuseet. Utstillingen hedrer fyrstens oldefar, fyrst Albert I, som også var havforsker, og hans ekspedisjoner til Svalbard.

Med seg til Norge har fyrst Albert hele familien – både kona, fyrstinne Charlène, og barna, de sju år gamle tvillingene Jacques og Gabriella.

En samlet fyrstefamilie har vært et sjeldent syn det siste året, og norgesbesøket har derfor vakt oppsikt også utenfor Norges grenser.

Dette er nemlig den første offisielle utenlandsreisen fyrstinne Charlène er på etter at hun det siste året har slitt med sykdom og i lange perioder har vært borte fra familien og offentligheten.

«Satt fast» i Sør-Afrika i flere måneder

Det begynte i fjor vår. Fyrstinne Charlène, som opprinnelig er sørafrikansk, skulle på en kort tur til hjemlandet for å bidra i arbeidet for beskyttelse av utrydningstruede neshorn.

Det endte med et sykeopphold i Sør-Afrika på mange måneder. En alvorlig infeksjon i nese-, øre- og halsregionen gjorde at hun ikke fikk lov til å fly hjem til Monaco igjen, het det i en pressemelding fra fyrstepalasset.

– Det har vært en svært vanskelig tid for meg. Jeg savner min mann og mine barn utrolig mye, sa fyrstinne Charlène selv i et intervju med sørafrikanske Chanell24.

Først i november i fjor returnerte hun til Monaco, der hun ble gjenforent med familien. «En lykkelig dag,» skrev hun på Instagram.

Foto: Skjermdump fra Instagram

Men lykken varte ikke lenge. Etter få dager fortalte fyrst Albert at kona fikk behandling for ekstrem utmattelse utenfor Monaco.

– Hun var åpenbart utmattet, fysisk og emosjonelt. Hun var helt overveldet og kunne ikke utføre sine offisielle plikter eller delta i livet og familielivet generelt, sa fyrsten.

Da Monacos nasjonaldag ble feiret 19. november i fjor, holdt fyrsteparets barn Gabriella og Jacques opp tegninger med hilsener til mamma. Foto: VALERY HACHE / AFP

Tilbake på jobb

Først i mai i år var fyrstinne Charlène på bedringens vei og var å se i offentligheten igjen. Sammen med ektemannen og barna var til stede under et løp for å markere Formel 1-sesongen i Monaco.

I forrige uke var fyrsteparet på åpningen av TV-festivalen Monte-Carlo. Foto: VALERY HACHE / AFP

Siden har Charlène, som tidligere har deltatt i OL som svømmer for Sør-Afrika, og som giftet seg med fyrst Albert i 2011, vært på flere oppdrag den siste måneden.

Nå følger hun altså sin mann og familien til Norge for å hedre fyrstens oldefar, nesten på dagen 100 år etter at oldefar fyrst Albert I døde.

Fyrstinnen og datteren Gabriella var til stede under Formel 1-løpet i Monaco i slutten av mai. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

Hedrer oldefaren

Utstillingen på Frammuseet skal feire fyrst Albert Is ekspedisjoner, og de tidligere norske ekspedisjoner til Svalbard, ifølge museet.

Albert I, som var fyrste av Monaco fra 1889 til sin død 26. juni 1922, var kjent som havforsker og brukte store deler av sitt liv – og mye av pengene sine – til dypvannsforskning.

Han både gjennomførte og finansierte blant annet flere forskningsekspedisjoner til Svalbard.

Også dagens fyrste, fyrst Albert II, har vist stort miljø- og klimaengasjement. For ti år siden besøkte han blant annet Finnmark for å lære om hvordan klimaendringene har påvirket urfolk.

Han har også advart mot oljeboring i Arktis, engasjert seg i nordområdene og har finansiert forskning som skal skaffe løsninger til det grønne skiftet.