Moderna søker om vaksinegodkjenning

Det amerikanske legemiddelfirmaet er det andre som søker om godkjenning for sin vaksine mot koronaviruset. Pfizer og BioNTech søkte om hastegodkjenning for sin koronavaksine for ti dager siden.

Ifølge selskapet vil søknaden bli fremmet etter at en full gjennomgang av testresultatene viser en effektivitet på 94,1 prosent.

Dersom søknaden blir godkjent av USAs Food and Drug Administration (FDA), kan vaksinen bli tilgjengelig for risikogrupper i USA allerede i desember.

Moderna sier de har nok doser til å vaksinere 10 millioner amerikanere før nyttår. Men vaksinen blir ikke tilgjengelig for andre før første kvartal 2021, ifølge selskapet.

To vaksiner på vei

En forsøksperson får vaksinen fra Pfizer og deres tyske partner BioNTech i dette bildet fra 4. mai. Foto: AP

Tidligere denne måneden opplyste Pfizer og BioNTech at vaksinen deres foreløpig ser ut til å være 90 prosent effektiv i å hindre covid-19.

De var da først ute med de såkalte fase 3-resultatene og om å søke hastegodkjenning.

Selskapet måtte vente med å søke om permanent godkjenning fordi halvparten av pasientene i studien må observeres for bivirkninger i minst to måneder etter siste vaksinedose. Derfor søkte de om hastegodkjenning.

Den 10. desember kommer ytterligere data fra Pfizer og BioNTech som skal vise at vaksinen deres er 95 prosent effektiv.

Pfizer forventer å kunne levere 50 millioner doser før nyttår, men halvparten av disse er øremerket for USA.

USAs helseminister Alex Azar sier at amerikanere kan forvente at to ulike vaksiner vil være tilgjengelig for dem før jul.

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har åpnet for at to koronavaksiner kan bli godkjent før nyttår. Det gjelder vaksinene fra Moderna og BioNTech/Pfizer.

Moderna har en avtale med EU som innebærer at vaksinen raskt kan få en betinget godkjenning. Tidligere har EU-kommisjonen inngått en avtale om innkjøp av Modenas vaksine.

Norge vil få tilgang til godkjente vaksiner via EU.

