Mistenkt krypskytter drept av elefant og spist av løver

Mannen var med i et følge på fem som tok seg inn i naturreservatet 1. april.

Sent tirsdag kveld denne uken ble de fem overrumplet av en elefant som gikk til angrep på dem. Én av mennene ble trampet i hjel, mens de resterende fire klarte å komme seg i sikkerhet.

SPIST OPP: Politiet fant bare mannens bukse og hodeskalle. Resten av mannen ble trolig spist opp av løver. Foto: Sør-Afrikansk politi

I avhør med politiet forklarte mennene at de hadde tatt seg inn i nasjonalparken for å jakte på neshorn.

Neshornets horn er ettertraktet som naturmedisin i asiatiske land, og bestanden har gått kraftig ned med årene på grunn av illegal jakt.

Fant hodeskallen og buksen

Mannens jaktkamerater hevder de etterlot liket av mannen ved en vei i parken slik at han skulle bli lett å finne.

Etter å ha forlatt parken, varslet de mannens pårørende som igjen varslet politiet.

Det ble iverksatt en storstilt leteaksjon etter mannen. Mannskaper søkte fra lufta og til fots, men måtte innstille søket da det ble mørkt onsdag kveld.

Tidlig torsdag morgen fortsatte letingen og etter kort tid ble det som var igjen av mannen funnet av letemannskaper i et området kalt Crocodile bridge.

SIKTET: Politiet beslagla to kraftige jaktvåpen. Fire menn er blant annet siktet for å ha planlagt ulovlig jakt på neshorn. Foto: Sør-Afrikansk politi

– Spor funnet på åstedet tyder på at en løveflokk har spist opp mannens levninger og kun etterlatt hodeskallen hans og et par bukser, heter det i en uttalelse fra Kruger nasjonalpark.

– Svært farlig

Sjef for nasjonalparken Glenn Phillips kondolerte overfor mannens etterlatte:

– Å ta seg inn i Kruger nasjonalpark ulovlig og til fots, er ikke smart. Det er svært farlig og denne hendelsen er et bevis for det. Det er svært trist å se hans døtre sørge over tapet av sin far, og desto mer trist at de kun får tilbake svært lite av det som var igjen av ham, sier Phillips i uttalelsen.

De fire mennene som var med i jaktlaget, ble arrestert onsdag og er siktet for ulovlig våpenbesittelse, innbrudd og planer om ulovlig jakt.

Mennene er i alderen 26 til 35 år og politiet beslagla to svært grovkalibrede jaktrifler.

De er foreløpig varetektsfengslet frem til 12. april.