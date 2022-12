Misnøyens vinter: Høyeste prisvekst på 40 år gir britisk streikebølge

Storbritannia opplever den høyeste prisveksten på 40 år. Inflasjonen er for tiden på over 11 prosent. Mange merker nå at lønnsveksten ikke holder tritt.

Det har ført til en rekke streiker som blant annet rammer helsesektoren og offentlig transport.

Britiske medier omtaler sesongen allerede som en ny «misnøyens vinter.»

Begrepet viser tilbake til vinteren 1978-79, da streiker lammet samfunnet. Den gangen førte krisen til at Labour-regjeringen falt og Margaret Thatcher ble statsminister.

Publikum viser støtte til streikende under en fotballkamp i Glasgow 24. desember. Foto: RUSSELL CHEYNE / Reuters

Setter inn militæret

Før jul gikk sykepleiere ut i den første nasjonale streiken noen gang. Det skjedde etter flere år med reell lønnsnedgang.

Sykepleiernes fagforening vil ha 19 prosents lønnsøkning. Staten sier den økonomiske situasjonen gjør det umulig med en økning på mer enn 4–5 prosent.

Etter to streikedager 15. og 20. desember er allerede varslet en ny runde med streik 18. og 19. januar.

Sykepleiere i streik i London. Foto: MAJA SMIEJKOWSKA / Reuters

I tillegg har det vært streik blant ansatte i ambulansetjenesten i England og Wales. Det er varslet ny dag med streik 11. januar.

Britiske helsemyndigheter ber om at folk på streikedager bare benytter seg av nødnummeret ved alvorlige og livstruende situasjoner.

Da vil ambulansene fremdeles kunne rykke ut, men det er livstruende situasjoner som må prioriteres, opplyser NHS. Er det ikke fare for liv, kan pasienter risikere å ikke få hjelp av ambulanse.

Militært personell har blitt forberedt for å kunne settes inn i tjeneste.

Militært personell øver for å kunne ta over for streikende i ambulansetjenesten. Foto: Victoria Jones / AP

Rammer reisende på vei, tog, buss og fly

Rundt 1000 ansatte i grensevakten er tatt ut i streik i dager før og etter jul. Passkontrollører er blant de streikende.

Dette rammer flyplassene i Birmingham, Cardiff, Gatwick, Glasgow, Heathrow og Manchester samt havnen i Newhaven midt i juletrafikken.

Også togarbeidere har gått ut i streik i juleperioden, og har varslet videre streik i januar. Reisende har blitt bedt om å unngå noen toglinjer og bare reise hvis det er absolutt nødvendig, skriver The Guardian.

Togstreiken gir kanselleringer og forsinkelser. På King's Cross stasjon i London måtte mange passasjerer smøre seg med tålmodighet tirsdag 27. desember. Foto: James Manning / AP

Begrenset togtilbud fører videre til større press på veiene, med forsinkelser og bilkøer.

Butikkene er i år bekymret for at togstreiken ville ramme julesalget, skriver BBC. Dette kan gå hardt ut over en næring som fremdeles ikke har kommet seg helt etter koronapandemien.

Hundretusener arbeidsdager tapt

Offentlig ansatte reagerer på at de gjennom flere år har mistet kjøpekraft. I tillegg viser offisielle tall fra desember at gapet i lønnsvekst mellom offentlig og privat sektor er nær ny rekord, skriver BBC.

Ansatte i privat sektor fikk mellom august og oktober en gjennomsnittlig lønnsvekst på 6,9 prosent. Samtidig var tallet for offentlig ansatte 2,7 prosent.

I flere år siden 2010 har ansatte i det offentlige opplevd lønnsfrys eller en maksøkning på én prosent. Dette har ført til streikebølgen i 2022.

For også høsten ble preget av arbeidsstans. Ifølge det nasjonale statistikkbyrået førte streik i oktober til rundt 417.000 tapte arbeidsdager.

Det er det høyeste tallet for en måned siden november 2011, skriver BBC. Nå kan det ventes et betydelig høyt tall også for vinteren.