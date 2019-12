Med trommer, sang og slagord toget flere titusener demonstranter gjennom gatene i hovedstaden Bogota og flere andre storbyer i landet.

– Det colombianske folk har våknet, ropte Paola Jiminez, en 41-år gammel advokat som deltok i demonstrasjonene i hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Demonstrasjonene og streikene har pågått i Colombia i flere uker. I storstreiken i slutten av november, gikk 250.000 i demonstrasjoner mot politikken til den høyreorienterte presidenten Iván Duque. Presidenten lovet dialogmøter for å prøve å roe ned situasjonen, men det har foreløpig ikke blitt noe av.

– Jeg har aldri sett større demonstrasjoner i Colombia. Både studenter, urbefolkningen, fagforeninger og miljøaktivister deltar. Dette er et nasjonalt rop om endring, sier Cony Camelo til nyhetsbyrået Reuters.

Les mer: Tidligere FARC-ledere varsler ny offensiv i Colombia

– Vil ikke ha mer krig

Den nasjonale streikekomiteen har en liste på 13 krav. Det dreier seg blant annet om å trekkke tilbake en foreslått skattereform, kamp mot korrupsjon og at regjeringa må gjøre mer for å stoppe drap på menneskerettighetsaktivister.

Et annet krav er at det fryktede opprørspolitiet ESMAD blir oppløst. ESMAD kritiseres for brutal håndtering av demonstrantene og anklages for å være ansvarlig for minst et dødsfall.

Demonstrantene krever også at staten innfrir sin del av fredsavtalen med den venstreorienterte FARC-geriljaen fra 2016.

FARC la ned våpnene som en del av fredsavtalen, men misnøyen med myndighetenes innsats er stor.

Det har ført til et maktvakuum i områder der FARC tidligere hadde kontrollen. Flere tidligere FARC-ledere har igjen tatt opp våpnene, og ulike væpnede grupper har rykket inn i områdene.

Det kommer rapporter om nye massakrer, tvangsrekruttering av barnesoldater og krigslignende tilstander flere steder.

Flere hundre lokale ledere og minst 85 tidligere FARC-soldater er drept siden fredsavtalen trådte i kraft.

– Vi vil ikke ha mer krig. Folk er lei av den politiske eliten. Disse folka har ledet landet som om de var eiere av et privat selskap. De er korrupte, sier Jose Ardila som deltok i demonstrasjonene onsdag til nyhetsbyrået Reuters.

Opprørspolitiet var i høy beredskap under demonstrasjonen onsdag. Foto: JOAQUIN SARMIENTO

Les mer: Colombias farligste mann i fredsprosessen har stukket av

Trukket deler av skattereform

Presidenten har som følge av demonstrasjonene trukket deler av skattereformen som ville ramme de fattigste og unge arbeidstakere hardt og gi lettelser til næringslivet. Duque har også sagt at han er enig i kravene fra de streikende om å gjøre noe med korrupsjon og sosial ulikhet i Colombia.

Duque sier nå dialogen skal bli en del av det han kaller «en større nasjonal samtale» som han vil gjennomføre med flere sektorer i samfunnet.

Men den nasjonale streikekomiteen krever direkte samtaler og vil ikke love at det blir slutt på demonstrasjonene.

Noen demonstranter tente opp et bål i hovedstaden under stordemonstrasjonen onsdag. Foto: JUAN BARRETO

Protestene onsdag var stort sett fredelige. Men enkelte demonstranter blokkerte veier og gjorde hærverk på offentlige transportsystemer flere steder.

Minst fem personer er drept under demonstrasjonene i Colombia som kommer etter protestbølger i flere andre land i Latin-Amerika som Chile og Bolivia i høst.