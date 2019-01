Minst 23 drept i Taliban-angrep i Afghanistan

En høytstående regional tjenestemann i et av landets etterretningsorganer, en lokal politisjef og en avdelingsleder for hæren er blant de drepte, opplyser provinsrådsmedlem Mohammad Asif Sadiqi til nyhetsbyrået DPA.

Angrepene fant sted i Sayyad-distriktet i provinsen Sar-e Pul nord i Afghanistan og var rettet mot en rekke av sikkerhetsstyrkenes veisperringer i området.

Minst 25 ble såret i angrepene, som startet ved 19-tiden lokal tid mandag da Taliban-krigere overmannet veisperringene. Angrepene varte i over sju timer.

En mann forsøker å slukke en brann etter Talibans angrep på byen Ghazni i desember 2018. Flere enn 100 mennesker ble drept i løpet av de dagene kampene varte. Foto: Mustafa Andalib / Reuters

Taliban har trappet opp angrepene

Først stormet opprørerne to veisperringer sentralt i Sayad. Deretter tilkalte sikkerhetsstyrkene forsterkninger som ble sendt for å slå tilbake talibanerne, men forsterkningene ble overfalt av Taliban-krigerne, ifølge Sadiqis opplysninger.

Et annet provinsrådsmedlem, Mohammad Noor Rahmani, bekrefter angrepene natt til tirsdag, men han sier det dreide seg om angrep mot tre veisperringer og ikke to.

Taliban-bevegelsen har trappet opp angrepene mot afghanske sikkerhetsstyrker og myndigheter de siste månedene. Tirsdag i forrige uke ble minst 12 medlemmer av sikkerhetsstyrkene drept i ulike Taliban-angrep i Faryab-provinsen nord i landet i og den østlige Nangarhar-provinsen.

Forskere mener at Talibans posisjonering for mulige fredssamtaler ser ut til å gi økt vold.

Representanter fra Taliban var i Moskva i november i et forsøk på å få i gang fredssamtaler. Foto: Sergei Karpukhin / Reuters

Fredssamtaler i Iran

Samtidig med at Taliban har trappet opp angrepene i Afghanistan, har representanter fra Taliban-bevegelsen vært i fredssamtaler, ifølge iranske myndigheter, skriver nyhetsbyrået AFP.

– Søndag var en delegasjon fra Taliban i Teheran og hadde lengre samtaler med Irans utenriksminister, Abbas Araghchi, sa talsperson Bahram Ghasemi i en nyhetskonferanse.

Taliban har tidligere også vært i fredssamtaler i blant annet Moskva.

Iran har gjort flere forsøk på å prøve å få til fred i nabolandet Afghanistan etter at USAs president, Donald Trump, har varslet tilbaketrekking av store styrker fra landet.

I desember sa en amerikansk tjenestemann til nyhetsbyrået AFP at Trump ville trekke tilbake halvparten av de 14.000 amerikanske styrkene i Afghanistan. Det hvite hus har foreløpig ikke bekreftet dette.

Talsmannen for iranske myndigheter, Ghasemi, sa at Iran vil prioritere å «å tilrettelegge for forhandlinger mellom afghanske grupper og landets regjering.»

Irans fredsforsøk vil bli sett på med skepsis fra mange i Washington. De frykter at Trumps planlagte tilbaketrekking av tropper fra Syria og Afghanistan vil føre til at Iran får mer makt i regionen.

