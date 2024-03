Minst 15 personer skal være drept i angrep mot flyktningleiren Al-Nuseirat sentralt i Gaza, ifølge palestinske helsemyndigheter. Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge nyhetsbyrået har helsepersonell sagt at det fortsatt jobbes med å redde folk ut av ruinene.

Videoer lagt ut av en palestinsk journalist på Instagram viser flere skadde som ankommer sykehuset al-Aqsa.

De er ikke verifisert av uavhengige aktører, men de samsvarer med bilder publisert av nyhetsbyrået AFP tirsdag.

Al-Nuseirat ligger midt på Gazastripen.

Også natt til tirsdag ble det meldt om angrep mot leiren.

Ifølge myndighetene ble åtte drept i et luftangrep mot et senter for utdeling av nødhjelp i Nuseirat-leiren sentralt på Gazastripen.