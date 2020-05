Demonstranter klatret natt til fredag, norsk tid, opp på taket til politistasjonen i det tredje politidistriktet Minneapolis, før de satte fyr på bygningen.

Politistasjonen ligger i nabolaget til George Floyd. Floyd, som var svart, døde etter at en hvit politimann satte kneet mot halsens hans under en pågripelse. Dødsfallet har gitt nytt liv til en opphetet debatt om politivold og rasisme i USA.

Minneapolis ordfører Jacob Frey sier på en pressekonferanse at han beordret at politistasjonen skulle evakueres før den ble slukt av flammene, fordi sikkerheten til både politiet og demonstranter var truet.

Det har også kommet meldinger om at det kan være eksplosiver i bygningen.

– Vi vil fortsette å patruljere i det området, og politiet skal gjøre jobben sin. Murstein er ikke så viktig som liv, sier Frey.

Plyndring og opptøyer

I Minneapolis var det natt til fredag, norsk tid, voldsomme demonstrasjoner for tredje dag på rad. Demonstrantene skal ha satt fyr på biler og bygninger, og ble møtt med tåregass og gummikuler.

Flere nabolag i byen er hardt rammet, og politi og brannvesen har rykket ut til meldinger om branner, opptøyer og plyndring av butikker og banker.

Minneapolis-ordfører Jacob Frey sier han forstår at det er mye smerte og raseri i byen, men mener bråket er uakseptabelt.

– Vi kan ikke tolerere dette. Dette er institusjoner og bygninger som folk trenger for å få ut penger og mat, sier Frey.

Setter inn nasjonalgarden

Ordføreren sier politi og brannvesenet ikke klarer å håndtere situasjonen alene, og har bedt om bistand fra nasjonalgarden, for første gang siden 2008. Dette er militære styrker som disponeres av delstatene.

– Vi har bedt om ytterligere hjelp. Noe kommer fra statlig nivå, og vi får mer også. Men vi trenger hjelp fra lokalsamfunnet, og folk må passe på byen vår.

På en pressekonferanse fredag fikk Frey spørsmål om hvorfor politiet og nasjonalgarden ikke har vært i stand til å kontrollere situasjonen.

– Det var flere enn «et par» branner som brannmennene måtte slukke. Det var flere enn «et par» hendelser som politiet måtte håndtere. Dette er en av de vanskeligste situasjonene byen vår har vært i, sier Frey.

Ordføreren nevner også den pågående koronapandemien, som har rammet Minneapolis' svarte innbyggere særlig hardt, som et bakteppe for uroen som preger byen nå.

Også i nabobyen St. Paul, var det voldsomme sammenstøt mellom politi og demonstranter natt til fredag.

– Vennligst hold dere hjemme. Ikke kom hit for å demonstrere. Fokuser på George Floyd, på bevegelsen vår, på å hindre at dette skjer igjen. Vi kan stå sammen i den kampen, tvitrer St. Paul-ordfører Melvin Carter.

Guvernøren i Minnesota har erklært unntakstilstand og setter inn nasjonalgarden for å håndtere demonstrasjonene etter at en mann døde under en pågripelse.

Slår tilbake mot Trump

Minneapolis-ordføreren Frey måtte på pressekonferansen også forsvare seg mot kritikk fra USAs president Donald Trump om å være «venstrevridd» og «for svak».

– Svakhet er å ikke ta ansvar for sine handlinger, eller å peke fingeren mot andre i en krisesituasjon. Donald Trump vet ingenting om styrken til Minneapolis. Dette er vanskelige tider for byen vår, men vi skal komme oss gjennom dette, sier Frey, og la til:

– We are strong as hell!

Trump har også skrevet på Twitter at «når plyndringen begynner, begynner skytingen». Denne meldingen har blitt «flagget» av mikrobloggtjenesten, fordi den bryter retningslinjene for å glorifisere vold.



STERKE BILDER: George Floyd døde av skadene han ble påført da en politimann satte kneet mot Floyds hals, og lente seg på 46-åringen.

18 klager mot politimann

De fire politifolket som pågrep Floyd har fått sparken i etterkant, men demonstrantene krever at spesielt politimannen som holdt Floyd nede blir siktet for drap.

Ordfører Jacob Frey har også tatt til orde for politimannen straffeforfølges.

CNN skriver fredag at politiet tidligere har mottatt 18 klager på politimannen. Det er uklart hva klagene handlet om, men i to av tilfellene skal politimannen ha fått en reprimande i form av et brev fra politiledelsen.

«Jeg får ikke puste»

Både svarte og hvite har de siste dagene møtt opp i Minneapolis med plakater navnet til Floyd og teksten «Jeg får ikke puste». Ordene var det siste Floyd sa før han mistet bevisstheten.

For mange amerikanere bringer Floyds siste ord tankene tilbake til 2014, da Eric Garner ble kvalt og døde etter å ha blitt pågrepet av politiet i New York. Garner skal ha 11 ganger ha ropt at han ikke fikk puste, med flere politimenn oppå seg.

Jenny Alcenat sier hun forstår raseriet. Foto: AP

Jenny Alcenat deltok i demonstrasjonene i Minneapolis torsdag kveld.

– Vi er «fed up». Vi har holdt altfor mange fredelige protester. Vi har kommet med plakater, men det har ikke ført til noen ting. Vi får aldri en dom når et sort liv er tatt av en hvit politimann. Jeg bifaller ikke bråket, men jeg forstår dem, 100 prosent, sier hun til Ap.

20 år gamle Erika Atson sier hun har sett sine 14 og 11 år gamle brødre bli håndtert unødvendig voldsomt av politiet.

Erika Atson sier de svarte i USA er lei av måten de blir behandlet på av politiet. Foto: AP

– Vi er ikke her for å slåss mot noen. Vi er her fordi vi mener politiet må stilles til ansvar for det som har skjedd, sier hun.

Guvernør innfører unntakstilstand

Minnesota-guvernør Tim Walz sier han vil forsvare retten til å demonstrere, men mener det er nødvendig å sette inn nasjonalgarden for beskytte folk og næringslivet.

Walz har innført unntakstilstand og sier at om lag 200 ekstra politifolk blir satt inn for å håndtere situasjonen.

Guvernøren maner også til endring i kjølvannet av pågripelsen som førte til at Floyd døde.

– Det er på tide å gjenoppbygge byen, det juridiske systemet og forholdet mellom politiet og dem politiet skal beskytte. George Floyds død bør gi rettferdighet og føre til systemendringer, ikke mer død og ødeleggelser, sier Walz.

Protestene har spredd seg til flere byer i USA. Her arresterer politiet en mann i Denver. Foto: David Zalubowski / AP

Demonstrasjoner i flere byer

Demonstrasjonene har blitt mer voldelige, og ordfører Jacob Frey i Minneapolis har bedt om ro.

– Vær så snill, Minneapolis. Vi kan ikke la en tragedie forårsake mer tragedie, tvitret han.

Opptøyene har også spredd seg til andre amerikanske byer, og i Los Angeles ble en motorvei sperret og politibiler angrepet. Det blir også rapportert om at bil har kjørt inn i en gruppe mennesker som demonstrerte i Denver i Colorado.

I Kentucky har en rolig demonstrasjon utviklet seg til bråk og det har blitt løsnet skudd, melder CNN. I Louisville skal sju personer være truffet, for en av dem tilstanden alvorlig, melder politiet i byen.

I New York trosset demonstranter korona-forbudet mot forsamlinger. Også i Memphis har det vært demonstrasjoner.

Også i Columbus i Ohio er har det vært demonstrasjoner. Foto: Barbara J. Perenic / AP

Offentliggjør samtale med politiet

George Floyd ble pågrepet etter at en butikkmedarbeider i Minneapolis ringte politiet etter at 46-åringen forsøkte å bruke en falsk seddel for å kjøpe sigaretter.

Politiet i Minneapolis offentliggjorde torsdag kveld samtalen med butikkmedarbeideren. I samtalen forteller medarbeideren at han eller hun gikk ut til Floyds bil, men at 46-åringen nektet å levere tilbake sigarettene, melder CNN.

Innringeren sier også at det fremstod som 46-åringen var «påvirket av noe» og «at han ikke oppførte seg riktig». Det fremgår ikke av samtalen at Floyd skal ha oppført seg truende eller vært voldelig. På slutten av samtalen snakker innringeren og politibetjenten om trivielle ting, og situasjonen fremstår som forholdsvis rolig.

Politiet har tidligere uttalt at Floyd motsatte seg pågripelsen. Et lengre opptak fra et overvåkningskamera som ble offentliggjort tidligere i uken, viser forløpet til pågripelsen Det viser at politiet bruker noe tid på å få Floyd ut av bilen, men at de deretter får kontroll på ham og setter på ham håndjern. Det fremgår ikke av opptaket at 46-åringen er voldelig mot politiet. Opptaket stopper før Floyd havner på bakken.

En annen video, som har gått viralt, viser at den ene politimannen holder et kne mot Floyds, mens 46-åringen roper at han ikke får puste. Ifølge politiet skal Floyd ha mistet bevisstheten, før han ble hentet av ambulanse og fraktet til sykehus. Der ble han erklært død.

Opphetet debatt

USA har vært preget av en opphetet debatt om politivold og store demonstrasjoner etter lignende hendelser de siste årene.

18 år gamle Michael Brown ble skutt av politiet i august 2014. Det førte til voldsomme opptøyer i flere byer i USA. Foto: Anonymous / Ap

Blant sakene som har fått mest oppmerksomhet er dødsfallet til Michael Brown, som ble skutt og drept av en hvit politimann i Ferguson, Missouri, en forstad til St. Louis, i 2014. Opptøyene varte i flere uker og spredte seg til flere andre byer i USA. Samme år døde også Eric Garner da han ble pågrepet av politiet i New York. Garner ropte, i likhet med Floyd, at han ikke fikk puste før han døde.

I 2015 døde Freddie Gray mens han var i politiets varetekt, og seks Baltimore-politibetjenter ble suspendert som følge av hendelsen.

Situasjonen i Baltimore har vært ekstra tilspisset den siste tiden, på grunn av koronaepidemien. Epidemien har i stor grad rammet den samme gruppen som nå demonstrerer mot politiet, svarte amerikanere.

Lokale myndigheter har de siste dagene forsøkt å få demonstrantene til å trekke seg tilbake, uten hell. Demonstrantene krever at politimennene som pågrep Floyd, og særlig politimannen som satte kneet mot halsen til 46-åringen, skal straffeforfølges.