Retten i Minneapolis ble onsdag vist video fra kameraene til tre forskjellige politimenn.

I en av videoene ser man Floyd i det han først møter politimennene.

– Vær så snill å ikke skyt meg ... Jeg har akkurat mistet moren min, sier han.

Han får satt på håndjern og sier at han ikke gjør motstand og «vil gjøre alt du sier at jeg skal».

Senere ser man at Floyd blir dratt ut av politibilen og holdt nede på bakken.

Mens han ligger på bakken roper Floyd på sin mor og sier til medlemmer av familien at han er glad i dem.

Samtidig kan man på en av videoene høre tilskuere som roper til politiet at de må sjekke pulsen til Floyd og slutte å holde ham nede.

Kroppskameraet til den tiltalte politimannen, Derek Chauvin falt på bakken under arrestasjonen av Floyd. Det er derfor ikke noen video fra Chauvins kamera.

Overvåkingsbilde som viser George Floyd (t.h. i singlet) inne i Cup Foods. Foto: AP

Tredje dag i retten

Onsdag var tredje dag av rettssaken mot Derek Chauvin. Han er tiltalt for drap etter at George Floyd døde i forbindelse med en pågripelse 25. mai i fjor.

Fakta om George Floyd Ekspandér faktaboks George Perry Floyd ble født i oktober 1973 i North Carolina og flyttet som liten til Houston i Texas sammen med mor og søsken. Han vokste opp i et område kalt Third Ward, der de fleste beboerne er afroamerikanere.

I 2014 flyttet han til Minneapolis for å starte på nytt etter en fengselsdom.

Den 25. mai 2020 døde han da han ble pågrepet av fire politimenn, hvorav den ene presset kneet sitt mot nakken hans i cirka 9 minutter mens han lå på bakken.

Samme dag hadde en butikkansatt anmeldt ham for å ha brukt en falsk pengeseddel.

Da han som tenåring gikk på skole i Houston, spilte han på skolens basketballag. På grunn av høyden sin ble han kalt «Big Floyd» og «Gentle Giant».

Som ung hadde han store drømmer, og i en skolestil skrev han at han ønsket å bli høyesterettsdommer.

Fra 1993 til 1995 gikk han på South Florida State College, der han også spilte både basket og amerikansk fotball.

Da han flyttet til Minneapolis, hadde han sonet en dom på fem års fengsel for væpnet ran i Houston.

I Minneapolis fikk han jobb som sikkerhetsvakt og altmuligmann på restauranten Conga Latin Bistro. Da utestedet ble stengt som følge av koronautbruddet, mistet han jobben.

Han etterlot seg en seks år gammel datter som han fikk med sin tidligere samboer i Houston, og en 27 år gammel sønn.

Kilder: CNN.com, The Guardian, Texas Monthly, Ritzau

Floyd ble arrestert etter at han ble anklaget for å ha forsøkt å betale med en falsk 20-dollarseddel.

En av dem som vitnet onsdag var Christopher Martin, den 19 år gamle butikkansatte som solgte Floyd en pakke sigaretter rett før arrestasjonen.

Martin fortalte juryen at Floyd betalte med en falsk 20-dollarseddel. Han sa at han visste at seddelen var falsk på grunn av fargen og strukturen, men la til at han ikke trodde at Floyd visste at den var falsk.

Vitnet fortalte at han først hadde tenkt å ikke si noe om den falske seddelen, men at han ombestemte seg og sa fra til sjefen. En annen ansatt ringte så politiet.

New York Times skriver at Martin var følelsesladet i retten da det ble vist en video av ham utenfor butikken der han tar seg til hodet mens Chauvin lener kneet mot Floyds nakke.

Han sa at han følte «vantro og skyld».

– Hvis jeg bare hadde latt være å ta imot seddelen, kunne dette vært unngått, sa han i retten.

Rettstegning fra en av videoene som ble vist i retten i Minneapolis onsdag. Foto: JANE ROSENBERG / Reuters

– Virket dopet

Martin sa at Floyd virket som om han var dopet fordi han hadde problemer med å svare på et enkelt spørsmål.

Han la til at Floyd var klar nok til å ha en samtale og beskrev han som «vennlig og imøtekommende».

På en overvåkingsvideo fra butikken ser man George Floyd le, snakke med folk og gå rundt.

Obduksjonen av George Floyd har viste at han hadde fentanyl og metaamfetamin i kroppen.

Jurymedlem brøt sammen

Christopher Martins syntes også påvirke jurymedlemmene. Vitneprovet måtte avbrytes da et av medlemmene ble akutt dårlig.

Etter en pause på 20 minutter forklarte jurymedlemmet, en kvinne i 50-årene, at hun hadde fått en «stress-relatert reaksjon».

Jeg er skjelven, men føler meg bedre, sa hun før retten fortsatte arbeidet.