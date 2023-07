Militærkupp i Niger møtt med fordømmelse

Soldater i Niger har avsatt landets president Mohamed Bazoum, kunngjorde oberst-major Amadou Abdramane på riksdekkende TV sent onsdag kveld.

Kunngjørelsen kom bare timer etter at president var meldt arrestert av sine egne livvakter på presidentkontoret.

Abdramane sier at «forsvaret og sikkerhetsstyrkene har bestemt seg for å sette en stopper for regimet du er kjent med».

– Dette følger den kontinuerlige forverringen av sikkerhetssituasjonen, den dårlige sosiale og økonomiske ledelsen, fortsatte han.

Landets grenser er stengt

Landets grenser er stengt og det er innført nasjonalt portforbud, sa soldatene under TV-sendingen. Alle av landets institusjoner er også suspendert.

Med ni soldater ikledd kamuflasje i ryggen, lest Abdramane opp kunngjørelsen.

Gruppen, som omtalte seg selv som «National Council for Safeguarding of the Country», advarte mot en internasjonal innblanding og mekling.

Det er ikke kjent hvor president Bazoum befant seg da kunngjørelsen ble lest opp, eller hvor vidt han har gått av som president.

Men landets utenriksminister Hassoumi Massoudou svarer at «vi [regjeringen] er de legitime myndighetene».

– Som fungerende regjeringssjef appellerer jeg til alle demokrater, til alle patrioter, om å beseire dette eventyret som bærer alle farene for landet vårt, skriver Massoudou på Twitter:

– Lenge leve demokratiet, lenge leve Niger.

Fordømmer militærkuppet

– Jeg fordømmer på det sterkeste ethvert forsøk på å ta makten med makt og for å undergrave demokratisk styring, fred og stabilitet i Niger, skriver FNs generalsekretær António Guterres.

Han understreker at den avsatte presidenten har FNs støtte.

USAs utenriksminister Antony Blinken var raskt ute med en reaksjon etter kunngjøringen på TV i Niger. Han ber om at presidenten løslates umiddelbart og opplyser at landet følger situasjonen.

Også fra Frankrike reagerer på urolighetene i Niger. Utenriksminister Catherine Colonna fordømmer «alle forsøk på å ta styringen med makt» i Niger.

Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas fordømmer det den som et kuppforsøk betegnet onsdag ettermiddag, og krever at president Bazoum blir løslatt straks og uten betingelser.

Historisk maktoverdragelse

Bazoum ble innsatt i 2021 i det som var en historisk fredelig maktoverdragelse – i et av Afrikas fattigste og mest kupp-utsatte land.

Vestafrikanske Niger er et av de mest ustabile landene i verden.

Det har vært fire statskupp siden løsrivelsen fra Frankrike i 1960 og et betydelig antall kuppforsøk.'

Norsk bidrag i Niger

Siden 2014 har Norge bidratt til å trene opp afrikanske sikkerhetsstyrker og militære ledere fra land i Sahel-regionen – også i Niger.

Militærøvelsene gikk under navnet «Operation Flintlock» – en antiterror-øvelser ledet av USA.

Norsk deltakelse i «Operation Flintlock» Ekspander/minimer faktaboks Norge har deltatt i flere av Flintlock-øvelsene med mannskap fra Luftforsvaret og soldater fra Forsvarets Spesialstyrker (FST). Spesialstyrkene består av Forsvarets Spesialkommando (FSK) og Marinejegerkommandoen (MJK). • 2013 i Mauritania. 5 observatører. • 2014 i Niger. 18 soldater. • 2015. Norsk deltakelse kansellert. Manglende godkjennelse av juridisk rammeverk i Tsjad og Niger. • 2017. Norsk deltakelse kansellert. Manglende godkjennelse av juridisk rammeverk i Kamerun. To norske stabsoffiserer ved hovedkvarteret i Tsjad var til stede under øvelsen. • 2018. Niger. Et Hercules C-130 med støttepersonell og 10 soldater. • 2019. Burkina Faso. 20 soldater. • 2020. Norsk deltakelse kansellert. Manglende godkjennelse av juridisk rammeverk i Mauritania. • 2022. Elfenbenskysten. 7 soldater. «Operation Flintlock» for 2022 varer fra 15. til 28 februar.

Ifølge Forsvaret var øvelsene «bidrag til kapasitetsbygging av regionale sikkerhetsstyrker» i aktuelle afrikanske stater. Og Norge skal ikke ha bidratt med våpen, utstyr eller ammunisjon til de lokale afrikanske sikkerhetsstyrkene.

I 2022 deltok Norge sammen med USA, Frankrike, Storbritannia, Canada og Nederland i de afrikanske landene Kamerun, Elfenbenskysten, Ghana – og Niger.

Tre militærkupp

De samme militære ledere og sikkerhetsstyrker som fikk opplæring gjennom «Operation Flintlock», har senere gjennomført tre militærkupp.

I januar 2022 tok Paul-Henri Sandaogo Damiba makten i Burkina Faso gjennom et militærkupp. Damiba deltok i «Operation Flintlock» fra 2010 til 2020, ifølge The Intercept.

I mai 2021 tok Assimi Goïta makten i Mali. Han hadde deltatt med sine spesialstyrker i «Operation Flintlock» ifølge The Washington Post.

I september 2015 tok Gilbert Diendéré makten i Burkina Faso gjennom et statskupp. Han var også blitt trent gjennom Flintlock-programmet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I fjor kritiserte Rødt den norske regjeringen for at norske spesialstyrker (FST), som består av Forsvarets Spesialkommando og Marinejegerkommandoen, for å ha trent opp kuppmakere.

– Dette handler ikke om spesialsoldatene som blir sendt til Afrika, og som utfører det oppdraget de har fått. Det handler om politikerne som sender dem dit og konsekvensene det får, sa daværende Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NRK.