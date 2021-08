Mexico saksøker amerikanske våpenprodusenter – krever 10 milliarder dollar

Søksmålet er rettet mot kjente våpenprodusenter som Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger og Barrett, skriver Guardian.

Ifølge mexicanske myndigheter står disse selskapene for over to tredeler av de over 500.000 våpnene som hvert år ender opp i Mexico.

– Vi kommer til å vinne, og vi kommer til å redusere ulovlig våpenhandel til Mexico, sier utenriksminister Marcelo Ebrard.

Lager våpen for narkokartellene

I søksmålet hevder den Mexico at salget av våpen til landet utgjør våpenprodusentenes «økonomiske livsnerve».

De viser blant annet til at amerikanske produsenter lager våpen som er designet for å selges til meksikanske kriminelle.

Som eksempel viser de til en pistol fra Colt som er gravert med et bilde av den meksikanske revolusjonshelten Emiliano Zapata.

Pistolen er også inngravert med Zapata-sitatet «Det er bedre å dø stående enn å leve på knærne».

«Zapata-pistolen» ble brukt til å drepe gravejournalisten Miroslava Breach Velducea i 2017.

2,5 millioner våpen

I en studie som er gjort på oppdrag av meksikanske myndigheter fant man at 2,5 millioner våpen er smuglet inn i landet det siste tiåret.

Samtidig er narkokartellene blitt stadig mer brutale.

Siden Mexico i 2006 satte inn militæret mot narkokartellene, er over 300.000 mennesker drept i landet, skriver AFP.

Bare i 2019 ble over 17.000 mennesker drept med våpen som er laget i USA.

Ifølge en undersøkelse fra Det amerikanske justisdepartementet stammer 70 prosent av våpnene som ble sporet mellom 2014 og 2018, fra USA.

– Disse våpnene er tett knyttet til den volden Mexico går gjennom i dag, sa utenriksminister Marcelo Ebrard onsdag.

Volden i Mexico har ført til opprettelsen av tungt bevæpnede borgervernsgrupper som Pueblos Unidos i delstaten Michoacan. Foto: ENRIQUE CASTRO / AFP

Har prøvd å stoppe smuglingen i årevis

I søksmålet, som er levert til en domstol i Boston, hevder Mexico at våpenprodusentene vet at de selger våpen til narkokartellene, skriver New York Times.

Våpenprodusentene anklages for å selge til enhver lisensiert forhandler, uansett om det er åpenbare tegn på at forhandleren samarbeider med andre for å smugle våpen til Mexico.

Smuglere bruker amerikanere uten rulleblad for å kjøpe opp flere våpen på en gang, som så kjøres over grensen til Mexico.

I årevis har Mexico prøvd å få hjelp av amerikanske myndigheter til å stoppe smuglingen. Nå går de et skritt lenger ved å saksøke produsentene.

– Møter en hær av advokater

Eksperter sier til AFP at Mexico står overfor en enorm oppgave når de saksøker de amerikanske våpenprodusentene.

Et rekordstort salg av våpen i USA i 2020 gjør at produsentene står veldig sterkt økonomisk.

– Søksmålet kommer til å bli møtt av en hær av advokater, sier professor emeritus ved College of Mexico, Lorenzo Meyer.

Han sier at amerikansk lovgivning gjør det veldig vanskelig å holde amerikanske våpenprodusenter ansvarlige for det våpnene blir brukt til.

Etter at amerikanske byer hadde prøvd seg på lignende søksmål vedtok USA i 2005 en lov kjent som «Protection of Lawful Commerce in Arms Act» – som beskytter produsentene.