Mexico får sin første kvinnelige president

– Det kan ikke overvurderes at Mexico får en kvinnelig president, kun 70 år etter at kvinner fikk stemmerett i landet, sier Ragnhild Imerslund, ambassadør til Mexico til NRK.

Hun trekker frem at Mexico er et land hvor vold mot kvinner er enorm.

– Man regner med at cirka ti kvinner drepes hver dag fordi de er kvinner, sier ambassadøren.

Det har vært det største valget noensinne i Mexico, med 97 millioner potensielle velgere.

Mandag erklærte valg-instituttet seier for Claudia Sheinbaum som tilhører det venstreorienterte partiet Morena.

– Jeg vil ikke svikte dere, sa Sheinbaum etter valgseieren.

Sheinbaum fikk en oppslutning på mellom 58,3 prosent og 60,7 prosent, og slo dermed konkurrenten Xochitl Galvez.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg en dag skulle stemme på en kvinne, sa 87 år gamle Edelmira Montiel, en Sheinbaum-tilhenger i Mexicos minste delstat, til Reuters søndag.

STOR FEIRING: En tilhenger av Sheinbaum feirer de foreløpige resultatene. Foto: AP

Hvem er Claudia Sheinbaum?

Sheinbaum er utdannet ingeniør, er klimaforsker og har tidligere vært ordfører i Mexico by. Hun er favoritt av president Andrés Manuel López Obrador.

Han har vært hennes mentor i hennes politiske karriere, og Sheinbaum har lovet å videreføre hans politikk.

Med Sheinbaum blir det derfor lovet kontinuitet og en fortsettelse av de sosiale velferdsordningene president Obrador har innført.

Sheinbaum har lovet å videreføre den sittende presidentens politikk. Foto: AP

Motkandidaten Xochitl Galvez lovet å slå hardere ned på kriminalitet som har vært høy under Obrador sin presidentperiode.

Sikkerhet har vært et av de store temaene i valgkampen. Mexico sliter med at kartellene har stor kontroll.

– Den sittende regjeringen har ikke greid å gjøre noe med dette problemet, det har snarere blitt verre under Obrador, sier Imerslund, ambassadør til Mexico.

Motkandidaten Xochitl Galvez lovet å slå ned på kriminaliteten i landet. Foto: Reuters

Blodig valg

I går ble to personer drept i angrep på to ulike valglokaler i delstaten Puebla sentralt i Mexico.

37 politiske kandidater har på lokalt nivå blitt myrdet så langt i år.

Et av ofrene døde etter at ukjente personer tok seg inn i et valglokale i byen Coyomeapan for å stjele valgpapirer, mens den andre personen ble drept i en skuddveksling etter et angrep på et valglokale i Tlapanala, sier en representant for lokalmyndighetene til nyhetsbyrået AFP.