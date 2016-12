Merkel: Islamistisk terror største trussel mot Tyskland

I talen som blir vist på tysk TV nyttårsaften, sier hun at 2016 har vært et år med harde prøvelser og hvor mange har fått inntrykk av at verden «er snudd opp-ned».

Men hun sier også at hun er sikker på at Tyskland vil klare seg gjennom de tøffe tidene:

– Mens vi fortsetter å leve våre liv, sier vi til terroristene: Dere er hatefulle mordere, men dere kan ikke bestemme hvordan vi lever og hvordan vi ønsker å leve. Vi er frie, omtenksomme og åpne mennesker, sier Merkel.

Tolv mennesker ble drept da den tunisiske asylsøkeren Anis Amri kjørte et vogntog inn i folkemengden på et julemarked i Berlin for to uker siden.

JULEMARKEDANGREP: Tolv mennesker ble drept i angrepet mot julemarkedet i Berlin. Foto: TOBIAS SCHWARZ / Afp

Det har også vært flere angrep fra asylsøkere tidligere i år.

Les mer: Myndighetene bekrefter: Berlin-mistenkt skutt og drept i Milano

Merkel sier det «gjør henne syk» å tenke på at mennesker som er kommet for å søke beskyttelse utfører terrorangrep.

Forsvarer flyktningepolitikken

Forbundskansleren har fått kraftig kritikk for å slippe inn rundt en million flyktninger og migranter i 2015. I talen forsvarer hun i sterke ordelag den kontroversielle avgjørelsen og sier at bombingen av Aleppo det siste året har vist «hvor viktig og riktig» det har vært å gi beskyttelse for dem som flykter fra krigens grusomheter.

– Dette er en del av vårt demokrati, rettsvesen og våre verdier. Det er det motsatte av den hatefulle terrorismen og er sterkere enn den. Sammen er vi sterkere. Vår stat er sterkere, sier Merkel.

Hun lover samtidig at hennes konservative regjering vil skjerpe landets sikkerhet neste år, og at de «så fort som mulig vil innføre tiltak på områder hvor politiske endringer eller lovendringer er nødvendige».

MINNES: Blomsterhav til minne om ofrene for terroren på julemarkedet i Berlin. Foto: JOHN MACDOUGALL / Afp

Brexit et slag mot EU

Merkel kritiserte også de som mener at EU og parlamentarisk demokrati ikke lenger fungerer. Hun sier at Brexit var et slag mot EU og at EU kan være både «langsom og vanskelig», men at landene bør fokusere på det som gjør dem bedre ved å være sammen enn å stå aleine.

Merkel stiller til valg igjen som forbundskansler for fjerde gang til høsten og hun har sagt at det trolig blir den tøffeste valgkampen noensinne.

Det innvandringskritiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD) har hatt rekordhøy oppslutning på meningsmålingene og har fått økt støtte som følge av Merkels innvandringspolitikk.

Les mer: Tyskarane spør seg: Korleis kunne han gå fritt rundt?

Les mer: Slaget mot den rause byen