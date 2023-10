Menneskerettsgruppa Hengaw publiserte tysdag ein rapport om at Armita Geravand blei angripen av moralpolitiet i Iran.

Grunnen skal vera at ho ikkje hadde på seg hijab.

Menneskerettsgruppa, som er basert i Noreg, skriv at jenta ligg i koma på eit militærsjukehus.

Overvakingsvideoen blei publisert av det iranske statlege nyheitsbyrået Irna. NRK kan ikkje verifisera om videoen er redigert eller klipt i. Du trenger javascript for å se video. Overvakingsvideoen blei publisert av det iranske statlege nyheitsbyrået Irna. NRK kan ikkje verifisera om videoen er redigert eller klipt i.

Overvakingsvideo skal visa delar av hendinga. Videoen viser ein person som blir bore ut av T-banen.

Opptaka viser ikkje kva som skal ha skjedd inne på T-banen. Videoen viser heller ikkje tydeleg om dei som er videoen ber hovudplagg.

Videoen er publisert av både menneskerettsaktivistar og i statlege iranske medium.

Blei intervjua av statleg media

Hengaw har også publisert eit bilde som skal visa jenta på sjukehuset. Bildet er ikkje verifisert.

Onsdag skriv dei i ein ny rapport at foreldra er under «ekstrem kontroll». Dette for å hindra at informasjon blir publisert.

Vidare skriv dei at regimevennleg media har gjort intervju med foreldra til jenta.

Ifølgje det statlege nyheitsbyrået Fars, skal foreldra ha sagt at ho ikkje blei angripen.

Faren fortalde at «dei har sett videoane som viser at dette var ei ulukke».

– Vi ber folk be om at ho blir betre, skal han sagt vidare.

Bildet skal visa Armita på sjukehus. Foto: Hengaw

I tillegg til å vera under strenge restriksjonar, hevdar menneskerettsgruppa Hengaw at foreldra ikkje får besøkja dottera.

Dei skriv også at telefonane til alle familiemedlemmane er blitt konfiskerte, ifølgje BBC.

The Guardian skriv at fleire hevdar at foreldra til den 16 år gamle jenta blei tvungne til å prata.

Dei skriv også at ein journalist frå avisa Shargh skal ha prøvd å dekkja saka og oppsøkt sjukehuset. Journalisten blei arrestert i ei kort stund. Sidan då har tilgangen til sjukehuset blitt avgrensa av politiet.

Hevdar det var eit blodtrykksfall

Statlege medium i Iran hevdar årsaka til skadane er at jenta fekk eit blodtrykksfall og deretter slo hovudet inne i T-banen.

CNN skriv at familiar til demonstrantar har blitt tvungne til å koma med utspel som viser støtte til regimet.

Avisa skriv samstundes at det ikkje er kjent om dette er tilfellet med familien til jenta.

Utanriksministeren i Tyskland, Annalena Baerbock, er blant dei som har reagert på hendinga.

– Nok ein gong kjempar ei ung kvinne i Iran for livet sitt. Berre fordi ho viste håret sitt på T-banen. Det er uuthaldeleg. Foreldra til Armita Geravand høyrer ikkje heime føre kamera, men har rett til å vera ved dotteras seng, skriv ho på Twitter, no X.

Trekkjer parallellar til Amini

Den siste tida har styresmaktene i landet i større grad aksjonert mot kvinner og jenter som bryt dei stenge islamske kleskodane.

– Hendinga, og dei motstridande forklaringane, har trekt nære parallellar til Jina «Masha» Amini, skriv The Guardian.

Amini blei arrestert av moralpolitiet for å ha bore hijaben på feil måte.

Ho døydde då ho var under politiets varetekt i fjor. Dette var berre få dagar etter at ho blei arrestert.

Dødsfallet førte til månadar med demonstrasjonar mot styresmaktene. Mange kvinner kasta sjala og klipte håret i protest.