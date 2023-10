Dette er favorittene til Nobels fredspris 2023

Tema: Klimabekymringene bare øker. FNs klimapanel og USAs tidligere visepresident Al Gore fikk fredsprisen i 2007. Nobelkomiteen kan bestemme seg for at temaet fortjener en ny pris, for å understreke at klimakrisen er en verdensomspennende krise som verden må løse ved samarbeid – altså «forbrødring mellom folkene» i Alfred Nobels testamente.