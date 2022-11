Melder om store russiske tap i Kherson

Den tidligere sjefen for de amerikanske styrkene i Europa, general Mark Hertling, mener de russiske styrkene i Kherson er i ferd med å lide store tap på grunn av ukrainsk artilleri.

Han sammenligner det som skal skje nå med det som skjedde med de tyske styrkene i Frankrike sensommeren 1944.

– For seks uker siden snakket jeg om potensialet for at det ville oppstå en «Falaise-lomme-situasjon». Ukrainske meldinger tyder på at det er i ferd med å skje, skriver Hertling natt til fredag.

I august 1944 ble restene av den tyske «Heeresgruppe B» presset opp mot den franske elven Seine. De ble omringet og knust av alliert artilleri og flystyrker.

TUNGT UKRAINSK ARTILLERI: Stillbilde fra video som skal ha vært tatt opp utenfor Kherson by sent torsdag. Det skal vise grovt ukrainsk rakettartilleri som skyter. Foto: Ukraine MOD/Twitter

Under konstant beskytning

De russiske styrkene ved byen Kherson fikk for to dager siden ordre om å trekke seg over til den andre siden av elven Dnipro. Denne operasjonen begynte i går, torsdag. Ukrainerne meldte i går ettermiddag og kveld at de hadde inntatt store områder.

Ukrainerne skal ha sendt artilleri inn i de nylige frigjorte områdene. Dermed kan de konsentrere tung ild mot fergeleiene russerne må bruke for å komme seg unna.

Det ukrainske nyhetsbyrået EuromaidanPR hevder at mellom 18.000 og 22.000 russiske soldater fortsatt er på «feil» side av elven.

– De er ikke beskyttet i stillinger. De er stimlet sammen ved fergeleiene, skriver byrået.

Informasjon om russiske tap og problemer blir ikke bekreftet av ukrainske myndigheter. Den ukrainske generalstaben melder fredag morgen bare at fremrykkingen mot Kherson by fortsetter.

Fortsatt i byen Kherson

Russerne skal ha trukket seg helt tilbake fra den ytterste ringen av forsvar rundt byen Kherson. I går kveld skal de ha vært i ferd med å trekke seg ut av den indre forsvarsringen.

Russiske styrker er fortsatt i selve byen Kherson. De skal være i ferd med å ødelegge infrastruktur, meldte ukrainerne sent torsdag.

Meldinger som kommer i både russiske og ukrainske sosiale medier i natt tyder på at enten russere eller ukrainere også har sprengt jernbanebroen over Dnipro nord for Kherson by. Denne broen var allerede delvis ødelagt av ukrainerne, og kunne bare benyttes av gående.

Nå skal det ikke være mulig for gående å komme seg over. En video skal vise det som er sprengningen av broen.