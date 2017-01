Mektig milliardær baner Trump-vei for Kina

– Jack og jeg skal gjøre noen store ting sammen, sa påtroppende president Donald Trump etter møtet med grunnleggeren av internettgiganten Alibaba, Jack Ma.

At den kinesiske mangemilliardæren i går hadde et vellykket møte med Donald Trump er trolig godt nytt for forholdet mellom Kina og USA, mener sosialantropolog og forfatter Henning Kristoffersen.

– Fiffig måte

– Jack Ma er Beijings «perfekte sendebud», sier Kristoffersen til NRK.

Kineserne opplever Trump som uforutsigbar. På kort tid har han truet med å innføre 45 prosent skatt på varer fra Kina. Beijing opplever det som langt verre at han har vist tegn på manglende respekt for «ett-Kina politikken» ved å snakke direkte med presidenten på Taiwan.

Jack Mas selskap Alibaba frontet betaling ved ansiktsgjenkjenning på verdens største teknologimesse CES i Las Vegas denne uken. Foto: ALEX WONG / AFP

– Besøket fra mangemilliardæren virker som en fiffig måte å blande diplomati og business på, sier Kina-kjenneren som har bodd i Shanghai.

Ma er Kinas nest rikeste mann, med en formue på svimlende 28,2 milliarder dollar. Han hevder nå å kunne skape én million arbeidsplasser i USA.

Som forretningsmann snakker han et språk Trump forstår.

Samtidig er han en av forretningsfolkene som står ved Xi Jinpings side når han neste uke blir den første kinesiske presidenten som deltar på World Economic Forum i Davos.

– Han fremstår som veldig Beijing-tro, og han har nesten fått en posisjon der han snakker på vegne av Kina. I en slik fase som myndighetene er i nå, kan Beijing gjennom Ma både påvirke og føle seg frem i forhold til Trump, sier Kristoffersen.

Donald Trump og Jack Ma snakker samme språk som forretningsmenn og uttrykte beundring for hverandre da de møttes mandag. Foto: Evan Vucci / AP

– To ambisjoner

Ma er en gründer som dominerer mye av internetthandelen i Kina, men som også drømmer om å markere seg ellers i verden.

– Han har store ambisjoner. Han skal bli ti ganger så stor i Kina som han er nå, og han skal erobre det amerikanske og det europeiske markedet, sier Kristoffersen.

11.11.2016 ble det satt rekord i internetthandel i Kina i anledning «ensliges dag», som internettgiganten Alibaba stod bak. Det ble handlet for nesten 150 milliarder kroner. Foto: STR / Afp

Etter møtet sa Ma at de to diskuterte styrkingen av forholdet mellom Kina og USA. Han sa at Trump «har bekymringene og løsningene, og vil diskutere med Kina og med oss om hvordan vi kan bli bedre».

Kristoffersen kan ikke si hvor tett dialogen mellom internettgiganten og myndighetene i Beijing faktisk er, men mener at det utvilsomt er i både Kinas og Mas interesse at Trump får et positivt forhold til stormakten i øst.

Hvis Trump forstår betydningen av å ha et godt forhold til Beijing og Kinas økonomi, må han dempe forholdet til Taiwan.

– Beijing håper nok på at Jack Ma bidrar til at Trump velger Kinas marked fremfor en konflikt over «ett-Kina politikken», sier Kristoffersen.