Medier: Trump skal møte Putin i Finland

Russlands president Vladimir Putin og hans amerikanske kollega Donald Trump møtes trolig i den finske hovedstaden Helsingfors i midten av juli. Det erfarer blant andre CNN, Politico og den finske avisen Helsingin Sanomat tirsdag kveld.

De to presidentene har bare møttes kort i forbindelse med internasjonale toppmøter, og møtet i Finland blir dermed det første bilaterale møtet på toppnivå mellom USA og Russland etter at Trump overtok som president.

Dårligere forhold

USAs sikkerhetsrådgiver John Bolton reiser onsdag til Moskva for å legge grunnlaget for et møte med blant andre Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, bekreftet russisk UD tidligere denne uken.

Forholdet mellom USA og Russland har blitt stadig dårligere de siste årene blant annet på grunn av konflikten i Ukraina og den påståtte russiske innblandingen i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Spekulasjonene om at et slikt møte skal finne sted, har økt i omfang den seneste tiden. Tidligere i juni sa Trump at det ville være mulighet for at han og Putin kunne møtes i løpet av sommeren.

Må klaffe med VM

Også Putin har sagt at han er klar for å møte sin amerikanske motpart så fort USA har gitt sitt godkjent-stempel, og så lenge det passet med hans kalender. Nettstedet Politico erfarer nå at Trump kan komme til å legge turen innom Helsinki i Finland, etter at han har vært i Brussel og Storbritannia.

Politico skriver at Trump har satt av tre dager mot slutten av Europa-turen, noe som gir en åpning for å møte Russlands sterke mann. Nettstedet skriver også at Helsinki regnes som en god kandidat, fordi det vil innebære at de to statslederne møtes på nøytral grunn.

I tillegg gjør nærheten til Russland det mulig for Putin å være i stand til å rekke tilbake i tide til at VM-finalen spilles i Moskva 15. juli.

Russlands president Vladimir Putin (nr. tre f.v.), her sammen med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman og FIFA-president Gianni Infantino, under VM-åpningskampen mellom Russland og Saudi-Arabia i Moskva 14. juni. Foto: Alexey Druzhinin / AFP

Argusøyne

Et eventuelt toppmøte mellom de to lederne vil bli fulgt med argusøyne, blant annet ettersom FBIs spesialetterforsker Robert Mueller fortsatt gransker russisk innblanding i presidentvalget i 2016, og mulig samarbeid mellom Russland og Trumps valgkampteam.

Trump selv har nektet kategorisk for at en slik sammensvergelse fant sted.

Til tross for at Trump selv har hevdet at ingen annen amerikansk president har kjørt en hardere linje mot Russland enn han selv, har han også fått kritikk for å ikke ha fordømt Putin og Russlands forsøk på å påvirke valgkampen i 2016.

Tidligere denne måneden tok også Trump til orde for at Russland igjen bør få lov til å bli en del av G7-samarbeidet.