Medier: Musk skal gi halvparten av Twitters ansatte sparken

I e-posten heter det videre at alle de ansatte skal få mer informasjon innen fredag morgen, California-tid. Det er ikke bekreftet hvor mange som vil bli rammet.

Men ifølge kilder til Washington Post skal Musk ha planer om å gi rundt halvparten av de 7500 ansatte i selskapet sparken.

«Vi anerkjenner at en del personer som står bak betydelige bidrag til Twitter vil bli rammet, men denne beslutningen er dessverre nødvendig for å garantere selskapets fremtidige suksess», skriver selskapets nye ledelse i e-posten.

Folk som får beholde jobben får e-posten sendt til jobbadressen sin. De som blir sagt opp får beskjed via personlig e-post.

«Husk å sjekke spamfilteret», skriver selskapet i beskjeden.

– Overpriset anskaffelse

Elon Musk er verdens rikeste person ifølge Forbes. Han er også sjef for bilselskapet Tesla og romfartsselskapet SpaceX.

Etter seks måneder med motstridende beskjeder kjøpte han Twitter forrige torsdag for 44 milliarder dollar. Samme dagen kom han spaserende inn i selskapets hovedkvarter med en vask i hendene.

«LET THAT SINK IN»: Elon Musk på vei inn i Twitters hovedkvarter med en vask i hendene. Foto: AP

Begynnelsen av eierskapet ble ikke mindre begivenhetsrik enn anskaffelsesprosessen. Musk oppløste med en gang styret i selskapet, og sparket flere i ledelsen.

En finansanalytiker anslår overfor bladet Fortune at Twitters virkelige verdi er nærmere 25 milliarder dollar. Musk har også tatt ut et lån på 12 milliarder dollar for å finansiere kjøpet, med nedbetalinger på rundt en milliard dollar i året.

– Det er et av de mest overprisede anskaffelsene i teknologiindustriens historie, sier Dan Ives fra investorselskapet Wedbush til Fortune.

Storselskaper dropper annonser

Storselskaper som General Mills og Volkswagen har satt Twitter-annonseringen på pause for å se an kursen plattformen vil ta under Elon Musks ledelse.

– Vi har satt annonseringen på Twitter på vent, sier talsperson Kelsey Roemhildt for General Mills, hvis merkevarer inkluderer blant andre frokostblandingen Cheerios og isprodusenten Häagen-Dazs.

– Som alltid vil vi fortsette å følge med på denne nye retningen og vurdere pengene vi bruker på reklame, legger hun til.

General Motors ble i forrige det første selskapet til å midlertidig slutte med reklame på plattformen, og ifølge Wall Street Journal har også bilprodusent Volkswagen, legemiddelgiganten Pfizer og Oreo-produsenten Mondelez bestemt seg for å gjøre det samme.