Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, Tesla-sjef Elon Musk, kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre står alle på talarlista når ONS 2022 opnar i Stavanger i dag.

Klokka 9.20 landa Musk med privatflyet sitt på Stavanger lufthavn Sola. Ifølgje Stavanger Aftenblad blei han henta i ein svart Tesla Model Y.

Takksam for norsk elbil-støtte

– Eg kom hit i takksemd for det norske folk si støtte til elektriske køyretøy. Så eg vil seie takk til det norske folk for dykkar støtte til berekraftig transport gjennom mange år, sa han då han kom til messeområdet.

Musk reiste til messeområdet i ein svart Tesla Model Y. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

På spørsmål om kva han kjem til å seie, svarer Musk at han vil snakke om energiverda i framtida.

– Eg trur eg skal svare på nokre spørsmål og sette fram nokre idear for overgangen til ein berekraftig energiverd. Men som eg sa: Grunnen til at eg er her, er i takksemd for det norske folk si støtte til elektriske køyretøy. Så tusen takk for det, seier han.

Kan ikkje droppe olje og gass – enno

Messa han skal delta på har opphavleg vore ei rein olje- og gassmesse, men nå er ho ei energimesse. Musk meiner vi framleis treng olje og gass – på kort sikt.

Elon Musk kom i privatfly og landa på Sola klokka 09.20. Foto: Even Hye Tytlandsvik Barka / NRK

– Elles vil sivilisasjonen smuldre opp. Eg trur kvar ein oppegåande person vil konkludere med det, seier han.

– Bør Noreg utforske meir?

– Eg trur det er naudsynt med noko utforsking nå. Og samstundes fortsette støtta til overgangen til elektriske køyretøy. Eg lurer på om det er mogleg for Noreg å kanskje produsere meir kraft frå vatn og vind og kanskje eksportere det til Sør-Europa.

Leif Johan Sevland (t.h.) har vore ONS-sjef sidan 2010. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Musk snakka også om moglegheitene som ligg i vinden i Nordsjøen, og at vindkraft kan bli lagra i batteri som blir kraftressursar om vinteren.

Ifølge ONS-sjef Leif Johan Sevland er det også blant utstillarane nå eit mykje større fokus på fornybar energi, enn det var sist gong ONS blei arrangert for fire år sidan.