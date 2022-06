Medier: Åtte tiltalt etter Maradonas dødsfall

Ifølge EFE er de åtte personene tiltalt for drap med mulig forsett.

Påtalemyndigheten hevder at helsepersonellet unnlot å gi Maradona livsviktig hjelp, og at de «overlot ham til skjebnen» da han var innlagt på sykehus før han døde, skriver NTB.

Rettssak

Det er en domstol i San Isidro-provinsen utenfor Argentinas hovedstad Buenos Aires som har besluttet at saken skal opp for retten. Det er ennå ikke kjent når saken starter.

Strafferammen for drap med mulig forsett er i Argentina inntil 25 års fengsel, skriver EFE. Avisen La Nación er blant andre medier som har omtalt saken.

Maradonas lege Leopoldo Luqu på vei til et møte hos påtalemyndigheten i Buenos Aires i november 2020. Foto: Natacha Pisarenko / AP

Ble 60 år

Maradona døde av hjertesvikt i november 2020.

Kort tid i forveien hadde han vært innlagt på sykehus, der han ble operert for hjerneblødning. Fra påtalemyndighetens side heter det at det ikke ble gjort forsøk på å redde fotballegendens liv, og at det var en «intern aksept» av det dødelige utfallet.

Maradonas personlige lege Lepoldo Luque er blant de åtte tiltalte i saken. De øvrige er en psykiater, en psykolog, en lege som koordinerte Maradonas hjemmesykepleie, en oversykepleier, to sykepleiere og en lege.

Maradonas to døtre har vært veldig kritiske til legen, og krevd at han skal dømmes.

Diego Maradonas lege publiserte dette bildet av seg selv sammen med fotball-legenden på Instagram like etter Maradonas hjerneoperasjon. Foto: @doctor.luque (Instagram)

Ville forlate sykehuset tidlig

Da Luque ble siktet, uttalte han gråtkvalt:

– Vet du hva jeg er skyldig i? ... I å ha elsket ham, tatt vare på ham, ha forlenget livet hans og for å ha forbedret det til slutten.

Luque sa han gjorde alt han kunne for Maradona og anså seg selv som en venn av fotballegenden, som han så på som en far, ikke en pasient.

I Argentinas hovedstad var det tilløp til opptøyer etter fotballstjernen Diego Maradonas død. Du trenger javascript for å se video. I Argentinas hovedstad var det tilløp til opptøyer etter fotballstjernen Diego Maradonas død.

Han ble utskrevet åtte dager etter at han ble operert i hjernen.

Inngrepet var vellykket, men etterpå viste den tidligere superstjernen i fotball tegn på alkoholabstinens som han skulle få behandling for.

Maradona skal flere ganger ha insistert på å forlate sykehuset etter operasjonen for hjerneslag.

Luque, psykiateren Agustina Cosachov og hjemmepleiekoordinatoren Nancy Forlini har i tur og orden avvist ansvar for Maradonas dødsfall. Et medisinsk ekspertpanel konkluderte i fjor med at han fikk utilstrekkelig medisinsk behandling før han døde.

En av de tiltalte sykepleierne, Dahiana Gisela Madrid, sa i et rettsmøte i fjor sommer at Maradona ble forsømt av legene sine.

– De drepte Diego, uttalte forsvareren hennes etter rettsmøtet.

Kanskje den største

Maradona regnes som en av de største fotballspillerne gjennom tidene, og spesielt hans tid på det argentinske landslaget og for den italienske klubben Napoli regnes som hans storhetstid.

– Med stor margin den beste spilleren i min generasjon. Etter et velsignet, men trøblete liv, håper jeg han finner ro i Guds hender, skrev det engelske fotballikonet Gary Lineker på Twitter etter Maradonas dødsfall.