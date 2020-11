Kaos etter Maradonas død

Titusenvis av fans samlet seg i kø for å se kisten til Diego Maradona torsdag.

Det oppstod uroligheter ved inngangen til presidentpalasset i Buenos Aires, hvor Maradonas kiste ligger til skue, ifølge lokale medier.

Vaken er åpen for offentligheten og det skal ha vært kø i over 20 kvartaler for å komme inn.

Enkelte fans skal ha kastet flasker og andre gjenstander mot politiet, som svarte med å bruke tåregass, ifølge AP.

Maradonas kiste står til skue i Casa Rosada, presidentpalasset i Buenos Aires. Foto: - / AFP

Tårer for fotballikonet

Kisten med Maradona er drapert med det argentinske flagget og den kjente skjorten med nummer ti, som Maradona brukte da han spilte for landslaget.

Titusenvis av sørgende møtte opp i presidentpalasset torsdag.

Mange kastet inn fotballeffekter mot kisten, mens tårene rant.

Maradonas døtre og annen nær familie var blant dem som tok turen til i presidentpalasset. Det samme gjorde Oscar Ruggieri, en av Maradonas lagkamerater på laget som vant VM-gull i 1986.

En fan gråter etter å ha tatt farvel med Maradona. Foto: Alejandro Pagni / AFP

Gravlegges kommende torsdag

Maradona gravlegges på Jardin de Paz-kirkegården kommende torsdag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Der ligger også foreldrene hans gravlagt.

Maradona døde onsdag av et hjerteinfarkt i sitt hjem utenfor Buenos Aires. Han ble 60 år gammel.

En mann veiver et flagg med fotballegenden Diego Maradona i Buenos Aires torsdag. Foto: Filippo Monteforte / AFP

Krever at dødsfallet etterforskes

Diego Maradonas venn og advokat, Matias Morla, vil at fotballegendens død skal etterforskes.

Det skriver han i et innlegg på Instagram dagen etter at fotballegenden gikk bort.

– Det tok ambulansen mer enn halvtime å komme fram. Det er kriminelt idioti, skriver Morla i innlegget.

Han legger videre til at dette ikke kan ignoreres, og at han derfor vil be om at det blir igangsatt en etterforskning.

Det skal ha blitt gjort gjentatte forsøk på gjenoppliving uten at dette lyktes da Maradona ble rammet av et hjerteinfarkt.