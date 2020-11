Argentinas største avis: Maradonas lege siktet for uaktsomt drap

Argentinsk politi ransaket søndag boligen og kontoret til legen Leopoldo Luque.

Luque var Maradonas private lege og behandlet ham fram til han døde onsdag.

Luque var også legen som behandlet Maradona da han ble operert for subduralt hematom (en blodansamling mellom skallens innside og hjernens overflate) tidligere i måneden.

Ifølge Clarín etterforskes Luque for uaktsomt drap og for å ha brutt en lov som omhandler det å etterlate noen i en hjelpeløs tilstand.

Strafferammen for begge siktelsene er fengsel fra to til seks år.

Ba om innsyn i medisiner

Søndagens ransakelse kommer etter at Maradonas døtre, Dalma, Giannina og Jana, krevde innsyn i hvilke medisiner Luque og hans legeteam skrev ut til Maradona i de siste månedene av livet hans.

Påtalemyndigheten har kommet med en skriftlig uttalelse om utviklingen:

«I går fortsatte etterforskningen og innsamlingen av bevis i form av avhør av pårørende. I kraft av bevisene som ble samlet inn, ble det ansett som nødvendig å be om ransaking hjemme og på kontoret til lege Leopoldo Luque, skriver de ifølge Reuters».

Det er ventet at Luque vil bli avhørt i løpet av søndagen eller mandagen.

Mer enn 30 politifolk deltok i søndagens razzia, der Maradonas medisinske journal var blant tingene de lette etter.

Maradona skal flere ganger ha insistert på å forlate sykehuset etter operasjonen for hjerneslag i starten av november.

Han ble utskrevet åtte dager etter at han ble operert i hjernen.

Inngrepet var vellykket, men etterpå viste den tidligere superstjernen i fotball tegn på alkoholabstinens som han skulle få behandling for.

Maradona skal flere ganger ha insistert på å forlate sykehuset, men han ble holdt tilbake.

Slet med rusproblemer

– Han kan være veldig, veldig vanskelig å håndtere, men denne gangen må vi stå imot, sa Luque til den spanske avisen Marca fire dager før Maradona ble utskrevet.

– Diego ønsker å dra, og vi evaluerer hvorvidt han kan skrives ut i morgen (tirsdag) eller sannsynligvis onsdag. Vi må studere de medisinske parameterne, men framgangen er virkelig bra, sa Luque to dager senere.

Da Maradona endelig ble utskrevet, sa legene at han skulle sendes rett på avvenning for alkoholavhengighet.

Professor: Forholdsvis liten operasjon

Professor Knut Wester er pensjonert nevrokirurg. Han sier at en operasjon for subduralt hematom er en forholdsvis liten operasjon som vanligvis er ufarlig.

– Det er en blodvannsamling mellom skallens innside og hjernens overflate. Ved denne operasjonen lager man et lite hull i skallen og tapper ut blodvann. Vanligvis skrives ikke pasienten ut etter en dag eller to, men pasienten blir liggende i flere dager, kanskje bortimot en uke, avhengig av tilstanden. Det varierer mellom pasientene. Hvis det er en person som følge av blødningen for eksempel er litt forvirret, vil man holde vedkommende lenger, sier Wester til NRK.

Han uttaler seg på generelt grunnlag, og vet for lite om Maradonas operasjon og tilstand til å si noe om siktelsen mot legen.

– Det er skummelt hvis væskeansamlingen trykker på hjernen. Når trykket er borte, kommer pasienten vanligvis tilbake til det normale, sier Wester.

Samtidig påpeker han at det er et vanlig fenomen at hjernen ikke fungerer helt optimalt selv om trykket er borte rett etter en operasjon.

– Man kan være litt forvirret. Jeg vil nødig slippe ut en som er ustø til bens, som kan snuble og slå hodet på nytt. Det er ikke heldig, sier Wester.

Han mener det er vanskelig å si om dødsfallet har noe med operasjonen å gjøre. Han mener dødsfallet også kan skyldes livsstilen med risikofaktorer som narkotikamisbruk og fedme.